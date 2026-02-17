12 lucruri pe care președinții SUA trebuie să le plătească din propriul buzunar

A locui la Casa Albă vine cu avantaje, dar nu totul este gratuit. Iată 12 lucruri pentru care președinții plătesc Când oamenii se gândesc la funcți

A locui la Casa Albă vine cu avantaje, dar nu totul este gratuit. Iată 12 lucruri pentru care președinții plătesc

Când oamenii se gândesc la funcția de președinte tind să se gândească la faimă, călătorii și cine elegante – fără a mai menționa salariul de 400.000 de dolari. Și, desigur, toate acestea vin odată cu funcția, dar ceea ce poate nu realizează mulți este că președinții trebuie să plătească anumite lucruri din propriul buzunar. Unele dintre aceste cheltuieli ar putea surprinde și fac parte din întrebarea mai amplă referitoare la lucrurile pentru care plătesc președinții.

Alimente

Deși Casa Albă are propriul bucătar, care este inclus în reședință, președinții și familiile lor trebuie să-și plătească singuri mâncarea. Prima doamnă Michelle Obama a confirmat acest lucru într-o apariție din 2018 la Jimmy Kimmel Live.

„Este puțin șocant, pentru că nimeni nu-ți spune astfel de lucruri”, i-a spus ea lui Kimmel. Dar Obama consideră că regula este corectă. „Chiria este gratuită, personalul este gratuit – nu ar trebui să profităm de pe urma contribuabililor”, a spus ea.

Haine de designer

Dacă președintele sau prima doamnă doresc să poarte haine de designer, trebuie să le plătească din propriul buzunar. Există însă o excepție: designerii pot oferi cadou ținute președinților și primelor doamne, dar acestea trebuie donate după o prima purtare. Printre acestea se numără multe dintre rochiile purtate de primele doamne la inaugurare.

Curățătoria hainelor

Președinții nu numai că trebuie să-și plătească singuri hainele de firmă, dar trebuie să acopere și costurile de curățare. Asta înseamnă că o curățătorie din Washington, D.C. are în grijă rufele murdare ale președintelui – la propriu.

Personal pentru petreceri private

Ori de câte ori un președinte organizează o petrecere privată la Casa Albă, acesta este responsabil pentru plata costurilor orare ale chelnerilor și echipelor de curățenie. Acest aspect al festivităților nu este acoperit de contribuabili și poate descuraja unii președinți să organizeze evenimente private în reședința guvernamentală.

Cadourile pentru demnitarii străini

Când alți șefi de stat sau de guvern vizitează Statele Unite, se așteaptă ca președintele Statelor Unite să le ofere un cadou. Doar că președinții trebuie să plătească aceste cadouri din propriul buzunar.

Însă nu numai atât, dar există și o unitate specială pentru cadouri diplomatice în cadrul Biroului șefului protocolului, care colaborează îndeaproape cu personalul președintelui, vicepreședintelui și secretarului de stat pentru a ajuta la selectarea cadourilor oferite demnitarilor străini din Statele Unite.

Cazarea în vacanțe

Când un președinte pleacă în vacanță, trebuie să plătească factura pentru hotelul sau casa închiriată în care stă cu familia. Camp David este o excepție de la această regulă, la fel și cazarea la prieteni. În plus față de cazare, trebuie să plătească și pentru mâncare și cheltuieli neprevăzute pe durata vacanței. Cu toate acestea, costurile pentru securitate și transportul către și de la locul de vacanță sunt acoperite.

Evenimente private în afara Casei Albe

Dacă un președinte dorește să organizeze un eveniment privat în afara Casei Albe sau a Camp David, aceasta este, de asemenea, o cheltuială pe care trebuie să o suporte din propriul buzunar. Cu toate acestea, spre deosebire de petrecerile private organizate la Casa Albă, personalul este plătit din banii contribuabililor.

Hairstiliștii

În administrațiile mai recente, primele doamne își acopereau, în general, propriile cheltuieli de înfrumusețare. Laura Bush și-a angajat propriul hairstilist pentru coafarea zilnică, cheltuielile fiind suportate de familia Bush. Michelle Obama a plătit, de asemenea, propriile cheltuieli de coafură și modă în perioada petrecută la Casa Albă.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Melania Trump a plătit în mod similar pentru coafura și machiajul ei în timpul mandatului la Casa Albă.

Articole generale pentru uz casnic

Majoritatea gospodăriilor au nevoie de anumite lucruri pentru a funcționa, cum ar fi hârtie igienică, pastă de dinți și saci de gunoi. Și, deși casa în sine – adică Casa Albă – este un avantaj al funcției de președinte, lucrurile din interiorul ei sunt plătite din buzunarul propriu.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Prima familie nu este responsabilă pentru facturile la utilități sau pentru ipotecă, așa că „este mai mult decât corect ca ei să plătească pentru articolele personale, la fel ca orice gospodărie americană”, a scris Bush în memoriile sale.

Unele decorațiuni interioare

Congresul alocă fonduri pentru îngrijirea, repararea, reamenajarea și întreținerea Casei Albe și a terenurilor sale. De exemplu, Camera Reprezentanților și Senatul au aprobat o alocare de 100.000 de dolari în timpul celui de-al doilea mandat al lui Bill Clinton pentru redecorarea unor părți ale Casei Albe. Cu toate acestea, dacă prima familie cheltuiește mai mult decât suma alocată, trebuie să plătească diferența din propriul buzunar.

Unele prime familii nu au nicio problemă în a cheltui sume considerabile pentru redecorare. În 2017, administrația Trump cheltuise deja 1,75 milioane de dolari pe mobilier pentru Casa Albă și birourile asociate acesteia. Barack Obama a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de dolari într-o perioadă similară de timp, pe durata mandatului său.

Unele taxe juridice

În unele cazuri, președintele trebuie să plătească singur cheltuielile juridice. Acesta a fost cazul lui Bill și Hillary Clinton, care au părăsit Casa Albă cu datorii de 16 milioane de dolari, potrivit NBC News. Între onorariile avocaților apărării pentru anchetele privind scandalurile și procedura de destituire împotriva lui Bill Clinton, cheltuielile juridice s-au acumulat pe parcursul celor opt ani de președinție.

Casele personale

În ciuda faptului că președinții și familiile lor nu vor locui în reședințele personale timp de cel puțin patru ani, aceștia sunt responsabili pentru plata ipotecii și a cheltuielilor de întreținere a caselor. De exemplu, familia Obama a continuat să plătească ipoteca pentru casa din Chicago pe toată durata mandatului.

Foto: The White House

Share this: Facebook

X

