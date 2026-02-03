Românii din Chicago aniversează 35 de ani de „Memorialul durerii” – un omagiu memoriei și adevărului

Românii din Chicago organizează un eveniment special cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la debutul unuia dintre cele mai importante și curajoase proi

Românii din Chicago organizează un eveniment special cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la debutul unuia dintre cele mai importante și curajoase proiecte documentare din istoria televiziunii românești: serialul „Memorialul durerii”, realizat de doamna Lucia Hossu Longin pentru Televiziunea Română. De-a lungul deceniilor, această serie documentară a reprezentat nu doar un act de mărturie istorică, ci și un exercițiu de conștiință colectivă, readucând în atenția publicului suferințele, dramele și nedreptățile trăite de victimele regimului comunist.

„Memorialul durerii” a dat glas celor reduși mult timp la tăcere, a recuperat fragmente de adevăr dureros și a contribuit decisiv la păstrarea memoriei recente a României. Prin rigoare jurnalistică, empatie și curaj moral, Lucia Hossu Longin a construit un adevărat monument al memoriei, indispensabil pentru înțelegerea trecutului și pentru educarea generațiilor viitoare.

Pentru a marca această aniversare deosebită, ne propunem să onorăm, așa cum se cuvine, această realizare emblematică prin crearea unei autentice atmosfere de sărbătoare. Evenimentul aniversar va avea loc sâmbătă, 14 februarie, începând cu ora 17:00, și se dorește a fi nu doar un moment festiv, ci și unul de reculegere, reflecție și solidaritate.

Nădăjduim ca veți reuși să vă organizați astfel încât niciunul dintre noi să nu lipsească de la această întâlnire nespus de însemnată. Prezența fiecăruia va fi o formă de respect față de adevăr, față de memorie și față de toți cei ale căror destine au fost readuse la lumină prin „Memorialul durerii”.

Această aniversare nu este doar o celebrare a unui serial documentar, ci un act de recunoaștere a valorii memoriei și a responsabilității de a nu uita.

DATA: Sâmbătă, 14 februarie 2026

ORA: 5:00 PM

INVITAT SPECIAL: Ioan PANICAN

MODERATOR: Petru AMAREI

LOCUL:

Romanian Heritage Center

81 N. Broadway Street

Des Plaines, IL 60016

LOCURILE SUNT FOARTE LIMITATE!

Rezervarea este obligatorie. Telefonați sau dați mesaj la: (708) 243-2727

