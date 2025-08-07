4 festivaluri românești de neratat această vară: Chicago, Cleveland și două în zona Detroit

Românii din Statele Unite sunt așteptați să participe la unele dintre cele mai importante festivaluri anuale din comunitate: Chicago, Cleveland, Troy
Românii din Statele Unite sunt așteptați să participe la unele dintre cele mai importante festivaluri anuale din comunitate: Chicago, Cleveland, Troy și Rochester Hills.
În cadrul celor patrufestivaluri, vizitatorii se pot bucura de mâncăruri românești tradiționale, muzică, spectacole și multe altele.
CHICAGO, ILLINOIS – 23-24 AUGUST 2025
Locație: Holy Nativity Romanian Orthodox Church, 5825 N Mozart St, Chicago, Illinois.
Program: Sâmbătă, 23 august: 1:00 PM – 10:00 PM
Duminică, 24 august: 1:00 PM – 10:00 PM
Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122161658534389312&set=a.122109321164389312
CLEVELAND, OHIO – 15-17 august 2025
Locație: St. Mary Romanian Orthodox Cathedral Cleveland / Catedrala Sfânta Maria, 3256 Warren Road, Cleveland, Ohio.
Program: Vineri, 15 august: 4:00 PM – 10:00 PM
Sâmbătă, 16 august: 2:00 PM – 11:00 PM
Duminică, 17 august: 12:00 PM – 9:00 PM
Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/photo?fbid=1157616833072755&set=a.460204682813977
TROY, MICHIGAN – 23 august 2025
Locație: St Nicholas Romanian Orthodox Church Troy, 2452 23 Mile Rd. Shelby Township, Michigan.
Program: Sâmbătă, 23 august: 12:00 PM – 8:00 PM
Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1181068377392242&set=a.554008856764867
ROCHESTER HILLS, MICHIGAN – 20-21 septembrie 2025
Locație: 1808 School Rd, Rochester Hills, MI 48307
Program: Sâmbătă, 20 septembrie: 12:00 PM – 7:00 PM
Duminică, 21 septembrie: 12:00 PM – 7:00 PM
Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/1075321321163070/1076829037678965/?active_tab=about
