4 festivaluri românești de neratat această vară: Chicago, Cleveland și două în zona Detroit

Românii din Statele Unite sunt așteptați să participe la unele dintre cele mai importante festivaluri anuale din comunitate: Chicago, Cleveland, Troy și Rochester Hills.

În cadrul celor patrufestivaluri, vizitatorii se pot bucura de mâncăruri românești tradiționale, muzică, spectacole și multe altele.

CHICAGO, ILLINOIS – 23-24 AUGUST 2025

Locație: Holy Nativity Romanian Orthodox Church, 5825 N Mozart St, Chicago, Illinois.

Program: Sâmbătă, 23 august: 1:00 PM – 10:00 PM

Duminică, 24 august: 1:00 PM – 10:00 PM

Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122161658534389312&set=a.122109321164389312

CLEVELAND, OHIO – 15-17 august 2025

Locație: St. Mary Romanian Orthodox Cathedral Cleveland / Catedrala Sfânta Maria, 3256 Warren Road, Cleveland, Ohio.

Program: Vineri, 15 august: 4:00 PM – 10:00 PM

Sâmbătă, 16 august: 2:00 PM – 11:00 PM

Duminică, 17 august: 12:00 PM – 9:00 PM

Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/photo?fbid=1157616833072755&set=a.460204682813977

TROY, MICHIGAN – 23 august 2025

Locație: St Nicholas Romanian Orthodox Church Troy, 2452 23 Mile Rd. Shelby Township, Michigan.

Program: Sâmbătă, 23 august: 12:00 PM – 8:00 PM

Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1181068377392242&set=a.554008856764867

ROCHESTER HILLS, MICHIGAN – 20-21 septembrie 2025

Locație: 1808 School Rd, Rochester Hills, MI 48307

Program: Sâmbătă, 20 septembrie: 12:00 PM – 7:00 PM

Duminică, 21 septembrie: 12:00 PM – 7:00 PM

Pentru mai multe informații accesați pagina de Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/1075321321163070/1076829037678965/?active_tab=about

