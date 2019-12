4 motive pentru care punerea sub acuzare a lui Trump este cea mai slabă din istoria SUA

Criticii lui Trump spun că nu este necesară o infracțiune pentru a-l pune sub acuzare pe președinte. Deși e adevărat, arată cât de slab este cazul democraților împotriva lui Trump

Președintele Donald Trump s-a alăturat lui Bill Clinton și Andrew Johnson în clubul președinților puși sub acuzare. La fel ca și ei, Trump va fi achitat de Senat imediat ce articolele de acuzare vor fi trimise.

Cazul de punere sub acuzare a lui Trump este cel mai slab dintre toate trei. Dacă îl includem și pe Richard Nixon, care și-a dat demisia în procesul de punere sub acuzare, este cel mai slab dintre toate patru. Iată de ce. O analiză The Federalist.

Nu există un delict real

Punerile sub acuzare anterioare au avut la bază cel puțin o infracțiune. Andrew Johnson a fost primul președinte al Statelor Unite pus sub acuzare. S-a confruntat cu 11 articole de acuzare, majoritatea construite în jurul încălcării Tenure of Office Act din 1867. Această lege limita puterea președinților de a concedia angajații din funcțiile aprobate de Senat fără consimțământul camerei. În timp ce legea era total neconstituțională, Johnson a încălcat-o prin concedierea secretarului de război Edwin Stanton.

Clinton a fost pus sub acuzare pentru infracțiuni reale care au generat multora dintre noi o mulțime de probleme. A fost acuzat pentru că a mințit în fața unui mare juriu despre relația sa sexuală cu Monica Lewinsky, pentru declarațiile false pe care le-a făcut într-o depoziție și declarațiile false pe care le-a permis avocatului său să le facă despre manipularea martorilor.

De asemenea, a fost pus sub acuzare pentru că a împiedicat actul justiției într-un dosar îndreptat împotriva lui, prin încurajarea Monicăi Lewinsky să facă o declarație falsă și să mintă la audieri, pentru că a ascuns cadourile pe care i le-a dat, obținându-i un loc de muncă în schimbul unei mărturii favorabile, încercând s-o manipuleze pe secretara sa care era martoră și pentru declarațiile false și înșelătoare făcute în fața juraților.

Nixon ar fi fost pus sub acuzare pentru că a obstrucționat o investigație privind pătrunderea ilegală a Comitetului său de realegere în clădirea Watergate și pentru folosirea IRS-ului și altor agenții pentru a încălca intimitatea și confidențialitatea altora.

Prin contrast, președintele Trump nu a fost pus sub acuzare pentru nicio infracțiune clară.

Pedepsirea lui Trump pentru exercitarea privilegiilor constituționale

Trump este pus sub acuzare pentru că a abuzat de puterea sa și obstrucționarea Congresului. Prima acuzație se referă la reclamațiile privind modul în care Trump a gestionat politica externă cu Ucraina. Într-un apel telefonic prietenos cu președinte ucrainean, Trump a cerut ajutor pentru investigarea problemelor de corupție din țară. Întrucât o parte din corupție a atins familia lui Joe Biden, democrații spun că Trump a abuzat de puterea sa, având în vedere că Biden ar putea fi adversarul său din 2020.

Biden a fost omul cheie al administrației Obama în Ucraina când fiul său, Hunter Biden, care nu avea nicio expertiză în regiune sau în industrie, era plătit cu 80.000 de dolari pe lună pentru a ocupa un loc în bordul unui concern energetic. Lăsând la o parte acea acuzație, a doua este mai tulburătoare.

Democrații spun că decizia lui Trump de a-și exercita privilegiul constituțional pentru a proteja comunicarea executivă înseamnă că trebuie demis din funcție. Aceasta fiind a doua acuzație – obstrucționarea Congresului.

Mulți președinți s-au luptat cu Congresul în privința privilegiului lor executiv și ce acoperă acesta, dar ideea că dezbaterea este o cauză de punere sub acuzare este remarcabil de slabă. Dacă președintele Trump ar fi sfidat o hotărâre judecătorească de a preda documentele, ar fi fost un caz puternic. Dar asta nu s-a întâmplat.

Opoziție bipartizană în loc de susținere bipartizană

Punerile sub acuzare anterioare au avut sprijinul ambelor partide. În cazul lui Trump, nici un republican nu a susținut punerea sub acuzare și mai mulți democrați au refuzat s-o susțină. Acesta este o răsturnare remarcabilă a evenimentelor de la momentul când se promova pentru prima data punerea sub acuzare. Mass-media și alții din rezistență au insistat cu punerea sub acuzare la doar câteva ore de la preluarea mandatului de către Trump.

Planul inițial era să apară un procuror special care să prezinte un raport privind coluziunea cu Rusia pentru furarea alegerilor. Acel vis s-a fâsâit cu incapacitatea de a găsi un singur american, cu atât mai puțin cineva afiliat campaniei lui Trump, care a făcut acest lucru. Dar la început, planul ar fi avut ceva sprijin republican. Acum, nici un republican nu se alătură democraților Rep. Adam Schiff și Rep. Jerry Nadler în obiectivele lor.

Planul era clar să se înceapă cu sprijin republican limitat și să crească de acolo. În schimb, nu a existat nicio creștere în rândurile sprijinului republican. Și în timp ce procente mari de americani au spus de luni întregi că le-ar plăcea ca Marele Om Portocaliu să fie pus sub acuzare, nu a existat nicio mișcare în acele sondaje către un mai mare sprijin. Și mai surprinzător, ratingul de aprobare a lui Trump a crescut. Acest lucru ne arată că impulsul și creșterea bipartizană de care era nevoie nu s-au întâmplat.

Eșecul de a lucra profesionist

Punerile sub acuzare anterioare și eforturile au necesitat multă muncă din partea parlamentarilor și altor investigatori. Unii au petrecut ani de zile investigând lucrurile înainte de a le aduce în Congres.

În acest caz, punerea sub acuzare a fost construită în întregime în jurul unui apel telefonic cu președintele Ucrainei, în iulie 2019. Ideea inițială de punere sub acuzare era aceea de a spune că apelul telefonic a încălcat legea de finanțare a campaniei. Acea acuzare s-a transformat subit în acuzații de mită, extorcare și obstrucționare a justiției. Până la întocmirea celor două articole de punere sub acuzare, era clar că acest caz și-a pierdut concentrarea.

După vot, unii democrați au sugerat că este posibil ca investigațiile să continue în Camera Reprezentanților. Însăși Nancy Pelosi, liderul Camerei, a semnalat lipsa de încredere în munca democraților atunci când a spus că este posibil ca articolele nici măcar să nu fie trimise la Senat pentru proces.

Pelosi a susținut că acest lucru se datorează modului în care liderul Senatului, Mitch McConnell, a planificat să deruleze procesul, deși McConnell a spus că va utiliza aceleași reguli care au fost utilizate în cazul Clinton.

Membrii Camerei s-au coordonat, de asemenea, cu liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, cu privire la modul în care ar trebui să se deruleze procesul Senatului. Aceasta a declarat presei că ar dori să cheme martori pentru a investiga în continuare cazul. Acest lucru ar fi necesar numai dacă democrații din Cameră nu s-au deranjat să-și termine ancheta din motive de grabă.

Democrații speră să știrbească poziția lui Trump în 2020. Deși au făcut tot posibilul, ceea ce au demonstrat este că au cel mai slab caz de punere sub acuzare din istoria Statelor Unite ale Americii.

Tribuna Românească