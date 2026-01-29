A 56-a Convenție a Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada | CHICAGO, IL | 4 – 7 septembrie 2026

A 56-a Convenție a Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada va avea loc în perioada 4–7 septembrie 2026, în orașul Chicago, statul Illinois ș

A 56-a Convenție a Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada va avea loc în perioada 4–7 septembrie 2026, în orașul Chicago, statul Illinois și va fi organizată de Biserica Penticostală Română Elim Chicago.

Tema Convenției din 2026 este „…vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna” (Iuda 3:1).

Locația: Arie Crown Theater, McCormick Place – 2301 S DuSable Lake Shore Dr, Chicago, IL 60616

Mai multe detalii organizatorice, înscrieri și programul conferinței urmează a fi publicate în curând.

Website: http://ropenti50.com/ro/

Facebook: https://www.facebook.com/ropenti/

Istoricul Convențiilor Penticostale Române din SUA și Canada

1969 – Detroit, MI

1970 – Chicago, IL

1971 – Detroit, MI

1972 – Kitchener, Canada

1973 – Chicago, IL

1974 – Chicago, IL

1975 – Detroit, MI

1976 – Chicago, IL

1977 – Detroit, MI

1978 – Chicago, IL

1979 – Detroit, MI

1980 – Chicago, IL

1981 – Kitchener, Canada

1982 – Detroit, MI

1983 – Chicago, IL

1984 – Detroit, MI

1985 – Chicago, IL

1986 – Chicago, IL

1987 – Detroit, MI

1988 – Portland, OR

1989 – Los Angeles, CA

1990 – Portland, OR

1991 – Chicago, IL

1992 – Detroit, MI

1993 – Chicago, IL

1994 – Reading, PA

1995 – Portland, OR

1996 – Phoenix, AZ

1997 – Portland, OR

1998 – Chicago, IL

1999 – Phoenix, AZ

2000 – Los Angeles, CA

2001 – Detroit, MI

2002 – Seattle, WA

2003 – Hollywood, FL

2004 – Chicago, IL

2005 – Portland, OR

2006 – Phoenix, AZ

2007 – Chicago, IL

2008 – Detroit, MI

2009 – Sacramento, CA

2010 – Atlanta, GA

2011 – Chicago, IL

2012 – Seattle, WA

2013 – Phoenix, AZ

2014 – Portland, OR

2015 – Detroit, MI

2016 – Chicago, IL

2017 – Phoenix, AZ

2018 – Los Angeles, CA

2019 – Houston, TX

2022 – Phoenix, AZ

2023 – Atlanta, GA

2024 – Hollywood, FL

2025 – Seattle, WA

