Administrația Trump aprobă un nou pachet de arme în valoare de 825 de milioane $ pentru Ucraina

Administrația Trump a autorizat joi o nouă livrare importantă de arme către Ucraina pentru a ajuta țara în lupta sa împotriva invaziei ruse, intensifi

Administrația Trump a autorizat joi o nouă livrare importantă de arme către Ucraina pentru a ajuta țara în lupta sa împotriva invaziei ruse, intensificând presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului împotriva Kievului.

Departamentul de Stat a informat Congresul că Ucraina utilizează fonduri de la aliați, pe lângă finanțarea militară externă a SUA, pentru a plăti Washingtonului arme în valoare de 825 de milioane de dolari, inclusiv 3.350 de rachete Extended Range Attack Munition și 3.350 de unități GPS, împreună cu instruire militară și asistență tehnică.

„Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite, îmbunătățind securitatea unei țări partenere care reprezintă o forță pentru stabilitatea politică și progresul economic în Europa”, a declarat Departamentul de Stat.

Anunțul vine în contextul în care președintele Donald Trump a intensificat eforturile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și a presat aliații NATO să plătească Statelor Unite pentru armele furnizate Kievului, marcând o diferență față de politica externă a administrației Biden.

După ce partenerii europeni au fost supuși unei presiuni intense din partea lui Trump pentru a investi mai mult în această luptă, Olanda, Suedia, Norvegia și Danemarca au cheltuit, la începutul lunii august, peste un miliard de dolari pentru arme americane destinate Ucrainei. Aceleași țări, cu excepția Suediei, au susținut financiar ultima achiziție de arme în valoare de 825 de milioane de dolari pentru Ucraina, după cum se menționează în comunicatul de joi al Departamentului de Stat.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care a devenit negociatorul principal în mai multe acorduri de pace, se întâlnește cu liderii ucraineni la New York în această săptămână, pe fondul eforturilor reînnoite ale Casei Albe de a determina Kievul și Moscova să rezolve conflictul. Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska la începutul acestei luni pentru discuții privind încheierea războiului, întrucât Casa Albă a încercat să construiască punți de legătură cu ambele țări implicate în război pentru a pune capăt definitiv ostilităților.

Administrația Trump a suspendat inițial livrările de arme și muniții către Ucraina, inclusiv rachetele de apărare aeriană Patriot, într-un anunț făcut pe 1 iulie.

Cu toate acestea, administrația Trump a schimbat cursul câteva zile mai târziu, reluând livrările de ajutor militar american către Kiev. O declarație din 7 iulie a Pentagonului susținea că politica avea scopul de a „asigura că ucrainenii se pot apăra în timp ce noi lucrăm pentru a asigura o pace durabilă și pentru a garanta încetarea uciderilor”.

Totuși, decizia lui Trump de a da undă verde livrărilor suplimentare de arme a venit cu o condiție: cererea ca aliații europeni din NATO c să suporte costurile ajutorului militar. Președintele a anunțat pe 14 iulie că aliații NATO vor finanța achiziționarea de sisteme de apărare antirachetă Patriot, baterii de apărare aeriană Patriot, rachete interceptoare și alte arme pentru Ucraina, în valoare de „miliarde” de dolari

„Practic, le vom trimite diverse echipamente militare foarte sofisticate; ei ne vor plăti 100% pentru acestea, și asta este ceea ce ne dorim”, a declarat președintele. „Deci, pe măsură ce le trimitem echipamentele, ei ne vor rambursa costul acestora. Nu sună bine?”

La începutul lunii august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că patru țări NATO au avansat cu acest plan. Olanda, Suedia, Norvegia și Danemarca au cheltuit peste un miliard de dolari pentru arme americane pe care să le trimită Ucrainei, a scris Zelenski pe X.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Într-o declarație făcută joi, Departamentul de Stat a menționat cea mai recentă inițiativă a Olandei, Norvegiei și Danemarcei de a cumpăra arme din SUA pentru a le trimite la Kiev. Vânzarea a fost citată ca „un exemplu de colaborare cu aliații noștri din NATO pentru a dezvolta un sistem capabil și scalabil, care poate fi livrat într-un timp scurt”.

Share this: Facebook

X

