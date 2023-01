Ambasadorul României, Andrei Muraru, la sesiunea de deschidere a Camerei Reprezentanților a Statului Arizona, în care românul Ben Toma a fost investit ca Președinte

În noua sa calitate de Președinte al forului legislativ al Statului Arizona (Speaker of the House of Representatives) Ben Toma a devenit astfel românul cu cea mai înaltă funcție politică din SUA

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a emis un comunicat azi prin care ne informa faptul că Excelența Sa Andrei Muraru, Ambasadorul României în SUA, a fost invitat să participe, azi, 9 ianuarie 2023, la sesiunea de deschidere a Camerei Reprezentanților a Statului Arizona, în cadrul căreia româno-americanul Ben Toma a fost investit în noua sa funcție de președintele (speaker-ul) ales al acestui for legislativ.

Ben Toma este de origine română, el plecând din Cluj în Statele Unite, cu familia, în 1987, când avea aproape 8 ani.

În urma alegerilor americane de la mijloc de mandat al administrației prezidențiale care au avut loc anul trecut, Ben Toma, a devenit românul cu cea mai înaltă funcție politică din SUA, după ce a fost ales de către grupul parlamentar al Partidului Republican ca președinte al Camerei Reprezentanților din Statul Arizona.

În legislatura trecută, Ben Toma deținuse funcția de lider al majorității republicane din Camera Reprezentanților Arizona.

În 2022, Ben Toma a primit premiul “Legislator of the Year” din partea American Legislative Exchange Council, pentru două legi pe care le-a promovat, considerate revoluționare: cea mai mare tăiere de taxe din istoria Statului Arizona și o reformă profundă a sistemului de educație.

Cu ocazia vizitei în Statul Arizona, ambasadorul Andrei Muraru urmează să aibe și o serie de întâlniri cu conducerea Arizona Commerce Authority – principala organizație de dezvoltare economică a statului Arizona, cu conducerea companiei Onsemi – lider în industria de semiconductori, va vizita campusul și va avea discuții cu lideri ai companiei Intel. De asemenea, ambasadorul Muraru va avea întâlniri cu lideri politici și economici din statul Arizona organizate de Phoenix Committee on Foreign Relations și cu membri ai comunității românești.

