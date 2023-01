Analiza care demonstrează dublul standard aplicat lui Donald Trump, dar nu lui Hillary Clinton

Fostul procuror general Loretta Lynch a obținut dovezi că un contractor de computere care a lucrat sub conducerea echipei juridice a lui Hillary Clinton a distrus înregistrările citate pe care fostul secretar de stat le-a stocat pe un server privat de e-mail pe care l-a păstrat inițial la locuința sa din New York, iar apoi a mințit anchetatorii în legătură cu acest lucru. Cu toate acestea, nu au fost formulate acuzații împotriva lui Clinton, a avocaților săi sau a consultantului plătit de aceasta, scrie jurnalistul Paul Sperry pentru Conservative Brief.

Indulgența acordată lui Clinton contrastează cu recentele demersuri ale procurorului general Merrick Garland de a-l investiga agresiv pe fostul președinte Trump și pe avocații săi pentru că ar fi obstrucționat eforturile anchetatorilor de a localiza documente citate în locuința sa din Florida. Experții juridici spun că aparentul dublu standard ar putea oferi o apărare utilă pentru Trump și echipa sa juridică.

Tratamentul aplicat lui Clinton a inclus o înțelegere cu echipa sa de apărare care a impus FBI-ului să obstrucționeze, de fapt, propria anchetă. În timpul investigației sale din 2016, FBI a fost de acord cu cererile avocaților ei de a distruge două hard disk-uri de laptop care conțineau probe citate imediat după ce a căutat fișiere pe ele. Au făcut acest lucru în timp ce informațiile erau încă căutate de către anchetatorii din Congres și chiar dacă avocații au lucrat sub conducerea lui Clinton la Departamentul de Stat și erau subiecți ai anchetei FBI. De fapt, laptopurile erau ale lor.

Cu mult înainte de a ceda cererii, FBI-ul a suspectat că avocații lui Clinton s-au jucat de-a v-ați ascunselea cu dovezile, ceea ce face ca această concesie să fie cu atât mai derutantă.

Scandalul a izbucnit pentru prima dată pe 2 martie 2015, când a apărut informația că Hilarry Clinton a instalat în secret un server de e-mail neguvernamental în subsolul vilei sale din Chappaqua, N.Y., în săptămânile dinaintea angajării sale la Foggy Bottom, la începutul anului 2009. Ea a folosit dispozitivul neautorizat și nesecurizat pentru a desfășura activități oficiale ale Departamentului de Stat – inclusiv pentru a transmite și stoca informații clasificate – ceea ce i-a permis să ocolească arhivarea obligatorie din punct de vedere legal a dosarelor sale guvernamentale.

A doua zi, Comisia specială a Camerei Reprezentanților pentru Benghazi i-a trimis avocatului ei, David Kendall, o scrisoare în care îi recomanda clientei sale să păstreze toate înregistrările electronice create din ianuarie 2009 și, în special, să nu șteargă niciun e-mail de pe serverul ei privat. Comisia a emis apoi o citație pentru a obține înregistrări legate de atacul terorist mortal asupra consulatului american din Libia.

Trei săptămâni mai târziu, pe 25 martie, Kendall și fostul șef de cabinet al lui Clinton, Cheryl Mills, care a acționat și ca avocat personal al acesteia, au cerut unui contractor de computere de la Platte River Networks, care a găzduit serverul secret de e-mail al lui Clinton, să participe la o teleconferință cu ei, potrivit documentelor FBI. În cursul săptămânii următoare, antreprenorul, Paul Combetta, a șters întreaga arhivă de e-mailuri de pe serverul lui Clinton folosind un program software numit BleachBit, care „toacă” digital fișierele pentru a împiedica recuperarea lor.

În total, agentul plătit de Clinton a șters 31.830 de e-mailuri de pe serverul ei și din fișierele de backup. În plus, el a eliminat definitiv duplicate ale e-mailurilor de pe laptopurile lui Mills și ale unei alte avocate și consiliere a lui Clinton, Heather Samuelson, unde fuseseră de asemenea stocate. Potrivit înregistrărilor FBI, Combetta știa că documentele pe care le-a distrus erau sub citație.

În iulie 2015, divizia de contrainformații a FBI a deschis o anchetă penală, cu numele de cod “Midyear Exam”, ca răspuns la o sesizare a inspectorului general al comunității de informații privind serverul nesigur al lui Clinton. FBI a bazat deschiderea anchetei pe posibila compromitere a unor informații strict secrete de înaltă clasificare Sensitive Compartmented Information. E-mailuri clasificate la nivel SCI au fost găsite ulterior pe serverul lui Clinton.

Unii agenți FBI de carieră care lucrau la acest caz, care era strict controlat în cadrul sediului central și considerat “SIM” sau o chestiune de investigație sensibilă, au crezut că au avut un caz de obstrucționare, un factor agravant cheie pentru urmărirea penală a cazurilor care implică manipularea necorespunzătoare a informațiilor clasificate sau a documentelor guvernamentale. Tot ce trebuiau să facă era să-l pună pe Combetta pe un scaun și să-l preseze să implice pe susținătorii la nivel înalt ai lui Clinton care i-au spus ce voiau să se facă.

Mai mulți anchetatori au considerat „că mărturia sinceră a lui Combetta era esențială pentru a evalua intenția infracțională a lui Clinton și a altor persoane, deoarece el ar fi putut să le spună dacă avocații lui Clinton – Mills, Samuelson sau Kendall – l-au instruit să șteargă e-mailurile”, potrivit unui raport din 2018 al inspectorului general al DOJ.

Dar, în timpul interviurilor voluntare cu agenții FBI, Combetta a negat în mod fals că ar fi „șters sau eliminat” e-mailurile lui Clinton de pe server sau de pe copiile de rezervă și a insistat că echipa juridică a lui Clinton nu i-a cerut niciodată să facă acest lucru.

Combetta a refuzat să vorbească cu anchetatorii despre teleconferința critică din martie 2015 cu avocații lui Clinton care a precedat epurarea probelor, singurul subiect despre care a refuzat să vorbească. Așa că anchetatorii și procurorii au fost de acord să îi acorde imunitate și să îl interogheze din nou. Cu toate acestea, nu au obținut niciodată relatarea sa despre teleconferință. Un rezumat scris al FBI al interviului, cunoscut sub numele de raportul FD-302, nu face referire la convorbire, ceea ce indică faptul că agenții nu au urmărit o linie de interogare cheie în cadrul anchetei.

Anchetatorii au refuzat să urmărească și alte aspecte ale cazului. Aceștia au obținut un e-mail în care Combetta îi spunea unui coleg că face parte dintr-o „operațiune de mușamalizare a lui Hilary” și spunea că va da mai multe detalii mai târziu, la o „petrecere”. Întrebat în legătură cu acest lucru, Combetta a susținut că glumea doar; FBI a acceptat explicația sa și nu pare să fi urmărit colegul pentru a afla ce au discutat la petrecere.

De asemenea, FBI a acceptat o altă explicație pentru motivul pentru care Combetta, care folosea numele de ecran „stonetear”, a cerut asistență tehnică pe forumul Reddit pentru a „scoate” adresele de e-mail ale unui client „foarte VIP” dintr-o „grămadă de e-mailuri arhivate”, într-o aparentă referire la Clinton. (După ce detectivii de pe internet au dezvăluit că stonetear era un nume pe care Combetta îl folosea pe alte forumuri, acesta a început să-și șteargă postările de pe web).

Un supervizor de caz al FBI a declarat inspectorului general că „a crezut că Combetta ar fi trebuit să fie acuzat de fals în declarații pentru că a mințit de mai multe ori”, potrivit raportului IG, dar procurorii au refuzat să-l pună sub acuzare. FBI a obținut, de asemenea, probe criminalistice de pe server care ar putea stabili că Combetta a făcut ștergerile, dar procurorii au refuzat să-l acuze de obstrucționare.

Directorul FBI de atunci, James Comey, a fost personal de acord cu decizia Departamentului de Justiție de a-i acorda imunitate lui Combetta, în loc să îl pună să transpire în boxa marelui juriu, ceea ce se face de obicei cu subiecții care mint, pentru a-i determina să spună adevărul.

Comey a fost nevoit să apere înțelegerea într-o conferință din octombrie 2016 cu supervizorii FBI, care auzeau plângeri din partea agenților de rând că sediul central a distribuit înțelegeri de imunitate „ca pe bomboane” martorilor lui Clinton.

Comey a explicat că biroul nu era interesat de urmărirea penală a unui peștișor ca Combetta și că a căutat doar să îl maseze pentru a obține informații pentru „a face un caz împotriva lui Hillary Clinton”, chiar dacă e-mailurile interne ale FBI arată că Comey decisese deja să o lase pe Clinton să scape de acuzații.

El nu a explicat de ce nu s-a exercitat mai multă presiune asupra antreprenorului cu amenințări de a-l acuza de minciună față de agenți, metoda tradițională de investigație pentru a determina un astfel de martor necooperant să se predea.

„În ceea ce îl privește pe Combetta, am considerat că acțiunile sale de ștergere a e-mailurilor lui Clinton, încălcând o citație a Congresului și un ordin de păstrare și apoi mințind FBI-ul în legătură cu acest lucru, sunt deosebit de grave”, a declarat inspectorul general al DOJ, Michael Horowitz, în raportul său. „I-am întrebat pe procurori de ce au ales să îi acorde imunitate în loc să îl acuze de obstrucționarea justiției”.

Un procuror al Departamentului de Justiție le-a spus anchetatorilor lui Horowitz că au vrut să-l facă pe Combetta să se simtă „suficient de confortabil” pentru ca acesta să coopereze în cele din urmă pe cont propriu. Un altul a spus că nu erau interesați să urmărească penal un actor secundar pentru că a mințit și că acest lucru nu ar face decât să împotmolească ancheta, pe care se grăbeau să o încheie „cu mult înainte” de alegerile prezidențiale din noiembrie 2016.

Procurorii îi raportau direct ofițerului de contraspionaj al Departamentului de Justiție de la acea vreme, David Laufman, care avea să joace mai târziu un rol-cheie în ancheta discreditată a Russiagate, inclusiv prin deschiderea de investigații asupra mai multor consilieri ai lui Trump și prin semnarea unor mandate de interceptare telefonică vizând cel puțin un consilier al lui Trump, deși știa că acestea se bazau pe un dosar fabricat și finanțat de campania lui Clinton.

De asemenea, procurorii le-au acordat consilierilor lui Clinton, Mills și Samuelson, acorduri de imunitate, în ciuda obiecțiilor unor anchetatori FBI care doreau să îi aducă în fața unui mare juriu pentru a-și explica acțiunile.

O serie de agenți au susținut, de asemenea, emiterea unui mandat de percheziție pentru a le confisca laptopurile personale, pe care le-au folosit pentru a încărca toate e-mailurile de pe serverul lui Clinton și pentru a elimina mesajele presupus „personale” despre care au susținut că nu sunt la îndemâna anchetatorilor.

În schimb, procurorii au optat să examineze laptopurile prin intermediul unui acord de consimțământ neobișnuit, care a restricționat căutările la anumite fișiere și date specifice – și nimic înainte sau după mandatul de secretar al lui Clinton, ceea ce a pus orice schimb de e-mailuri cu Combetta în afara razei de acțiune – și a cerut FBI să distrugă hard disk-urile după efectuarea percheziției limitate, potrivit documentelor care prezintă acordul.

În discursul său de la conferința FBI, Comey a explicat că a trebuit să fie de acord cu procurorii și avocații apărării să limiteze percheziția din cauza unor „îngrijorări uriașe” că pe laptopuri ar putea fi descoperite informații privind privilegiul avocat-client și produsul muncii avocatului, o preocupare care se pare că nu a fost luată în considerare în cadrul percheziției ample și cuprinzătoare a dosarelor lui Trump.

Agenții au ridicat cel puțin 520 de pagini de informații confidențiale între avocat și client în timpul raidului de la Mar-a-Lago, potrivit unui judecător federal care a ordonat ca un inspector independent să analizeze înregistrările confiscate pentru a căuta materiale confidențiale.

Mills și Samuelson, care au fost de acord să răspundă doar la un număr restrâns de întrebări pentru a-i împiedica pe anchetatori să solicite informații privilegiate, au fost ulterior autorizați să asiste la propriul interviu al lui Clinton, pe care FBI-ul l-a realizat după ce Comey redactase deja o declarație prin care o exonera pe aceasta de manipularea incorectă a informațiilor clasificate și de obstrucționarea justiției. Directorul a pronunțat faimoasa declarație într-o conferință de presă din 5 iulie 2016, proclamând că FBI nu a găsit „nicio dovadă” că e-mailurile lui Clinton au fost „șterse în mod intenționat în încercarea de a le ascunde”.

Cu siguranță, agenția a folosit metode mai intruzive pentru a-l cerceta pe Trump pentru acuzații similare de manipulare defectuoasă a informațiilor clasificate și de ascundere a unor documente sub citație.

Spre deosebire de investigația Clinton, unde anchetatorii și procurorii au încercat să obțină probe prin consimțământ ori de câte ori a fost posibil, departamentul a folosit un mare juriu federal pentru a emite citații către Trump pentru mii de documente, precum și înregistrări video de supraveghere, de pe proprietatea sa din Palm Beach.

De asemenea, au obținut un mandat de percheziție pentru a percheziționa biroul său privat și dormitoarele familiei. Pe lângă confiscarea a peste 11.000 de documente, agenții au confiscat aproximativ 1.800 de obiecte personale, inclusiv cadouri, albume foto, haine, pașapoarte și dosare medicale și fiscale, potrivit documentelor judiciare.

Clinton și reprezentanții ei au fost cruțați de astfel de tactici greoaie și umilințe, a subliniat senatorul.

„Chiar dacă secretarul Clinton și avocații ei nu au predat documentele clasificate aflate în posesia lor, nu au fost supuși unui raid similar cu ceea ce s-a întâmplat la Mar-a-Lago”, a declarat Grassley.

În cele din urmă, investigatorii de criminalistică informatică și analiștii de informații au reușit să stabilească că cel puțin 81 de lanțuri de e-mailuri clasificate au fost transmise și stocate pe serverul personal neclasificat al lui Clinton.

Nivelul acestora a variat de la CONFIDENȚIAL la TOP SECRET/SPECIAL ACCESS PROGRAM, o denumire extrem de sensibilă care face ca accesul la anumite informații să fie restricționat chiar și pentru deținătorii de autorizații Secret și Top Secret fără a avea „nevoie să știe”. Prin comparație, FBI a recuperat 100 de documente cu marcaje clasificate în urma raidului efectuat la domiciliul lui Trump. Nivelul acestora variază de la CONFIDENȚIAL la STRICT SECRET.

„A încălcat Hillary Clinton legea 18 USC 1519 atunci când e-mailurile de pe serverul ei privat de e-mail au fost distruse în timpul unei anchete guvernamentale? Posibil, da”, a declarat Donald Skupsky, un avocat specializat în procedurile de păstrare a documentelor guvernamentale.

„În decembrie 2014, ea a dat instrucțiuni echipei sale să distrugă e-mailurile rămase după 60 de zile. Și, în cele din urmă, ea nu a mai oprit și nici nu a mai protestat din nou împotriva distrugerii înregistrărilor”, a adăugat el. „În conformitate cu 18 USC 1519, Clinton ar fi putut ascunde și acoperi distrugerea înregistrărilor”.

Tribuna.US