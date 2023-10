BREAKING | Hamas susține că Israelul a bombardat un spital din Gaza, ucigând peste 200 de persoane. IDF prezintă dovezi că e vorba de o rachetă teroristă rătăcită

„Cel puţin 200 de persoane au fost ucise marţi seara într-un atac israelian asupra incintei unui spital din oraşul Gaza”, a informat Ministerul Sănătăţii din teritoriul palestinian controlat de Hamas. Armata israeliană susține că spitalul a fost lovit de o rachetă rătăcită lansată de organizația teroristă Jihadul Islamic.

Potrivit unui comunicat, ministerul Hamas a anunţat „200 până la 300 de martiri”, ucişi într-un bombardament care a lovit incinta spitalului Ahli Arab, situat în centrul oraşului.

Comunicatul IDF:

„Din analiza sistemelor operaționale ale IDF, rezultă că a fost lansat un tir de rachete inamice spre Israel, care a trecut prin apropierea spitalului în momentul în care a fost lovit.

Potrivit informațiilor, din mai multe surse pe care le deținem, organizația teroristă Jihadul Islamic este responsabilă pentru tirul eșuat care a lovit spitalul”.

Nu ar fi prima dată când rachetele neghidate ale teroriștilor palestinieni lovesc propriile clădiri sau rezidenții din Fâșia Gaza, în încercarea de a lovi Israelul.

Israelienii postează o înregistrare video preluată de la postul arab Al Jazeera, care documentează momentul în care Jihadul Islamic a lansat o rachetă care a ratat și a lovit un spital din Gaza, provocând sute de morți.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk

