Bricul Mircea ajunge la New York pe 4 iulie. Program pentru vizitatori

Nava-școală Mircea a traversat Oceanul Atlantic pentru a participa la aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite ale Americii, pe 4 iulie, la New York

Nava-școală Mircea a traversat Oceanul Atlantic pentru a participa la aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite ale Americii, pe 4 iulie, la New York.

După o escală de două zile în Florida, unde vizitatorii au fost fermecați de frumusețea navei, Mircea navighează spre New York și va atinge țărmul orașului pe 4 iulie. Traseul bricului include încă două escale, în Norfolk și Baltimore, conform programului oficial al expediției. Pentru moment nu există informații privind vizitarea navei.

Program de vizitare

5 iulie 2026: 12 pm – 6 pm

6 iulie 2026: 12 pm – 5 pm

7 iulie 2026: 12 pm – 5 pm

Locație

Bricul Mircea va ancora în Brooklyn Bridge Park (BBPP5), Pier 5.

Vizitare

Intrarea este gratuită, însă este necesară preînregistrarea și obținerea unui bilet de intrare de pe site-ul oficial Sail4th NY.

Link-ul pentru înregistrare va fi publicat în zilele următoare, anunță Consulatul General al României la New York.

Aventura Bricului Mircea în Atlantic

Bricul Mircea a pornit din Constanța într-o aventură transatlantică. După 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și în Mediterana, nava școală a marinei române traversează Oceanul Atlantic într-un voiaj istoric spre Statele Unite.

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Mircea va străbate trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii.

75 de cadeți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație din Europa au plecat în voiajul de instrucție. Vor traversa 15 porturi din Europa, Africa și America de Nord, timp de 150 de zile pe o distanță totală de 14.000 de mile marine.

Nava-școală Mircea are o lungime de aproximativ 82 de metri, 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80–89 de membri și 120–140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, Mircea este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia). Nava „Mircea” participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor.

Foto: Nava-școală Mircea / Facebook