Cazul dramatic al Familiei Samson din Suedia este preluat de Fox News

Cazul Familiei Samson face parte din același scenariu abuziv al serviciilor de protecție din țările nordice împotriva familiilor, în special creștine, pe care l-am întâlnit și la cazurile Familiei Furdui din Germania și Familiei Bodnariu din Norvegia, cazuri care au generat sute de proteste globale de susținere.

Drama Familiei Samson a fost preluată, în premieră, de Fox News, unul dintre cele mai mari și influente trusturi media din Statele Unite ale Americii, urmărit zilnic de milioane de telespectatori la TV și cu o audiență online care ajunge la zeci de milioane de internauți la nivel global.

Postul american prezintă drama și abuzurile la care este supusă Familia Samson de către autoritățile suedeze, prin intermediul serviciului de protecție a copilului Socialförvaltningen Hässleholm, făcând referire și la demersurile juridice ale Alliance Defending Freedom în sprijinul cazului.

„Ne iubim copiii. Am avut încredere că Suedia îi va proteja — iar când adevărul a ieșit la iveală, ne-am așteptat ca fiicele noastre să se întoarcă acasă”, a declarat Daniel Samson într-un comunicat. „Cu toate acestea, ele rămân departe de noi, iar starea lor de sănătate mintală continuă să se deterioreze”, a declarat acesta, citat de Fox News.

Despre cazul Samson

Stabilită în Suedia de opt ani, familia Samson trece printr-o dramă greu de imaginat cu serviciul de protecție a copilului din Suedia – Socialförvaltningen Hässleholm.

În decembrie 2022, două fete ale familiei, Sara și Tiana, au fost preluate în mod abuziv și pe premise false de serviciul de protecție a copilului, separate și plasate la sute de kilometri una de cealaltă și față de părinți. La data curentă, autoritățile suedeze intenționează să le schimbe identitate și să forțeze adopția celor două fete.

Share this: Facebook

X

