Când cineva afirmă că descoperirea unor civilizații extraterestre inteligente ar demonta Creștinismul, răspunsul creștinului informat poate contracara rapid această idee. Nu doar că nu există dovezi concrete privind viața în afara Pământului, dar Biblia nu exclude posibilitatea existenței altor forme de viață create de Dumnezeu — chiar dacă acestea nu ar arăta ori comporta precum ne imaginăm noi.

În cele din urmă, Scriptura recunoaște existența unor ființe non-umane — precum îngeri sau demoni — care pot avea intenții diverse (uneori ostile). Așadar, credința creștină nu se prăbușește în fața „altora”, ci, dimpotrivă, poate îmbrățișa misterul cosmic într-un mod mai profund decât o lume pur materială, scrie Whatwouldyousay.

Așadar, ce spune Biblia despre extratereștri?

În ciuda entuziasmului generat de science fiction și a deceniilor de căutări, în prezent nu există dovezi ale existenței vieții pe alte planete.

„Scena din barul din Star Wars”, a spus paleontologul Peter Ward într-un interviu acordat Astronomy.com. „Așa a început totul”.

Ward, coautorul cărții Rare Earth, consideră că ideea că universul este plin de extratereștri „a fost impusă publicului”. Chiar înainte de „galaxia îndepărtată, foarte îndepărtată”, publicul era cufundat în mitologia Star Trek, în care fiecare nouă planetă vizitată de căpitanul Kirk era locuită de o rasă de creaturi umanoide cu machiaj și proteze. Unii oameni de știință sunt vinovați de întărirea acestei imagini fanteziste.

Celebrul astronom Carl Sagan a întrebat în seria sa Cosmos: „Care este probabilitatea ca doar o stea obișnuită, Soarele, să fie însoțită de o planetă locuită? De ce noi, ascunși într-un colț uitat al Cosmosului, să fim atât de norocoși? Mie mi se pare mult mai probabil ca universul să fie plin de viață”.

Cu toate acestea, după zeci de ani de căutare, ascultare și explorare a cerului în căutarea acelei vieți, am rămas cu mâinile goale. Atât de mult încât fizicienii și astronomii au numit această lipsă „Paradoxul Fermi”, care se referă la „discrepanța dintre lipsa dovezilor concludente ale existenței vieții extraterestre avansate și probabilitatea aparent ridicată a existenței acesteia”.

Cu alte cuvinte, dacă viața apare cu ușurință, „Unde sunt toți?”

Ward și coautorul său, Donald Brownlee, susțin în Rare Earth că viața nu apare atât de ușor, iar presupunerea că se întâmplă acest lucru este o greșeală. Cel puțin o duzină de condiții speciale întâlnite pe planeta noastră sunt probabil necesare pentru existența vieții inteligente, inclusiv o distanță orbitală precisă față de steaua noastră, elemente grele, apă lichidă, o lună, un câmp magnetic, gravitație nu prea mare, o gigantă gazoasă în apropiere și o stea ca Soarele nostru, care, după cum se dovedește, este orice altceva decât „obișnuită”.

Nu cunoaștem nicio altă planetă care să îndeplinească toate aceste condiții. Dacă universul abundă în viață, înseamnă că locuri precum Pământul sunt comune. Dar toate dovezile pe care le avem în prezent arată că Pământul este special.

Chiar dacă s-ar găsi viață inteligentă în altă parte a universului, aceasta nu ar reprezenta neapărat o problemă pentru Creștinism.

Înainte de apariția Star Trek sau Star Wars, C.S. Lewis a scris trilogia sa spațială. În ea, el a imaginat în mod faimos rase extraterestre care nu au căzut niciodată în păcat. Și în câteva eseuri, Lewis s-a luptat cu întrebarea dacă existența extratereștrilor în viața reală ar amenința creștinismul.

Potrivit lui Lewis, Biblia nu spune nicăieri că Dumnezeu a creat vastul cosmos doar pentru oameni:

„Dumnezeu iubește omul și, pentru el, s-a făcut om și a murit. Dar asta nu dovedește că omul este singurul scop al naturii. În parabolă, păstorul a plecat în căutarea unei singure oi pierdute: nu era singura oaie din turmă și nu ni se spune că era cea mai valoroasă.

„Doctrina Întrupării lui Isus Hristos ar intra în conflict cu ceea ce știm despre acest univers vast numai dacă am ști că există și alte specii raționale în el care, la fel ca noi, au căzut și care au nevoie de mântuire în același mod, și că nu le-a fost acordată. Dar noi nu știm nimic din toate acestea”.

Pentru Lewis, „extratereștrii inteligenți” creați și iubiți de Dumnezeu nu reprezentau o problemă și nici nu contraziceau Biblia. În același eseu, el avertiza că Biblia nu era menită să ne satisfacă curiozitatea cu privire la astfel de lucruri, ci era un manual de instrucțiuni pentru mântuire. Dar el avertiza, de asemenea, că oamenii nu sunt în măsură să-I spună lui Dumnezeu ce poate și ce nu poate face cu vastul Său univers.

Biblia ne învață că în univers există și alte ființe, dar ele nu sunt așa cum se așteaptă adepții materiei și au întotdeauna intenții bune.

Prejudecata față de adepții materialismului din lumea modernă îi determină pe mulți să creadă că, dacă sunt adevărate, relatările despre întâlniri și răpiri extraterestre trebuie să fie opera unor creaturi în carne și oase provenite de pe altă planetă. Știința ficțiunii a întărit această opinie. Cu mult înainte ca oamenii să viseze la un univers plin de omuleți verzi în farfurii zburătoare, ei credeau într-un cosmos plin de ființe spirituale. Păgânii îi numeau „zei și zeițe” și îi venerau și se temeau de ei.

Biblia îi numește îngeri, demoni, puteri și principate și ne asigură că ei sunt foarte reali, creați de Dumnezeu. Unii dintre ei Îl iubesc și Îl slujesc și, în întreaga Scriptură, transmit mesaje oamenilor și luptă în numele lor. Alții se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și sunt ostili față de oameni.

Unii cercetători biblici, precum regretatul Dr. Michael Heiser, au sugerat că unele presupuse întâlniri cu extratereștri ar putea fi rezultatul activității demonice și al posedării. La urma urmei, în 2 Corinteni 11:14, Pavel a avertizat că Satana se deghizează în înger de lumină. Acest lucru înseamnă că creștinii nu trebuie să creadă fiecare poveste despre răpiri extraterestre sau întâlniri apropiate, dar nu trebuie să le respingem imediat ca fiind glume sau teorii conspiraționiste.

Creștinismul ne învață că nu suntem singuri în univers, că acesta este plin de entități inteligente, atât bune, cât și rele, și că toate au fost create de Dumnezeu și rămân sub puterea Lui.

Existența vieții extraterestre este încă o speculație, dar viziunea creștină asupra lumii lasă mai mult loc pentru mistere decât viziunea seculară și materialistă a epocii noastre. Ea oferă o explicație mai amplă, mai detaliată și mai satisfăcătoare pentru univers.

Așadar, data viitoare când cineva va spune: „Descoperirea vieții extraterestre inteligente ar infirma creștinismul”, iată trei lucruri de reținut:

În ciuda entuziasmului generat de science fiction și a deceniilor de căutări, încă nu avem dovezi ale existenței vieții pe alte planete. Chiar dacă am descoperi viață inteligentă în altă parte a universului, aceasta nu ar fi neapărat o problemă pentru creștinism. Biblia ne învață că există alte ființe în univers, dar ele nu sunt ceea ce se așteaptă adepții materiei și nu vin întotdeauna în pace.

