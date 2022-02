China interzice accesul copiilor în biserici – și în America s-ar putea întâmpla asta

Dacă vreți să știți ce au în plan pentru credincioșii din America membrii de stânga de genul lui Bernie Sanders și AOC, e suficient să priviți spre Republica Populară Chineză, unde creștinilor li se întâmplă constant lucruri rele, analizează Mark Tapscott într-un articol PJ Media.

În mod surprinzător, probabil, Beijingul se clasează „doar“ pe locul 17 în lista celor 50 cele mai periculoase țări pentru creștinii din întreaga lume, potrivit Open Doors, gruparea de monitorizare a drepturilor omului care publică anual Lista World Watch.

Datorită victoriei talibanilor și retragerii dezastruoase a trupelor americane sub conducerea președintelui Joe Biden, Afganistanul se află pe primul loc în compilația din 2022, urmată de Coreea de Nord, Somalia, Libia, Yemen, Eritreea, Nigeria, Pakistan, Iran și India.

Rețineți că opt dintre primele 10 sunt țări islamice, unde nici creștinilor, nici adepților altor religii nu li se permite să-și practice credința în mod public. În general, până și suspiciunea că ai fi un ucenic al lui Isus Hristos îți poate cauza moartea, în toate cele opt țări musulmane din top 10.

Open Doors estimează că în întreaga lume există 360 de milioane de creștini care sunt persecutați pentru credința lor. Asta înseamnă unul din șapte creștini. La aflarea acestor statistici, mulți credincioși din țara noastră vor spune ceva de genul „cât de norocoși suntem să trăim în America“.

Afirmația a fost adevărată de-a lungul istoriei americane și rămâne în mare măsură validă și astăzi, mulțumită în mare parte grupărilor ce luptă pentru libertate civilă precum Alliance Defending Freedom (ADF), First Liberty Institute (FLI), Liberty Counsel (LC) și Thomas More Society (More), care sunt dedicate protejării drepturilor conferite credincioșilor de Primul Amendament.

Dar însuși faptul că acele grupări au atât de multe cazuri pe agenda lor este un indicator al atacului continuu al Stângii asupra practicării și exprimării creștine în piața publică americană.

Chiar săptămâna trecută, de exemplu, Mat Staver de la LC a apărut în fața Curții Supreme, pentru a pleda în numele lui Hal Shurtleff din Boston și al organizației sale, Camp Constitution. Grupării i s-a interzis să-și înalțe steagul la Primăria din Boston, pe un stâlp special conceput pentru astfel de acțiuni.

Oficialitățile orașului au recunoscut că au refuzat cererea celor de la Camp Constitution deoarece în aplicație era precizat termenul „creștin“. Sute de alte grupări, inclusiv multe care reprezentau alte confesiuni, au primit permisiunea de a-și afișa drapelul.

„Curtea Supremă a SUA ar trebui să protejeze exprimarea publică a convingerilor religioase. Boston a deschis un for pentru ‘toți solicitanții’ și apoi i-a discriminat pe cei cu convingeri creștine. Acest precedent este periculos și ar trebui anulat. Precedentul stabilit de Curtea Supremă ar putea afecta zeci de ani viitoarele generații“, a spus Staver.

Pare imposibil ca actuala Curte Supremă să susțină o astfel de discriminare flagrant ilegală, dar nu există garanții că o viitoare formație de judecători nu va fi suficient de dispusă să facă acest lucru.

La urma urmei, uitați câte biserici au fost închise complet în timpul pandemiei de coronavirus de către guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și de alți funcționari de stat cu gândiri similare. Bisericile, pastorii și cetățenii nu ar trebui să fie nevoiți să apeleze la instanță pentru a-și asigura dreptul de a se întâlni, de a predica și de a-și practica credința.

Atacul progresiștilor asupra practicii și exprimării religioase tradiționale este unul neîntrerupt, mai ales în sistemul judiciar. Întrebați-l pe Jack Phillips, cofetarul din Colorado, apărat cu succes până la Curtea Supremă de către avocații ADF. Cu toate acestea, de îndată ce Philips a fost reabilitat de judecători, dușmanii Primului Amendament din Colorado au demarat alte două acțiuni legale împotriva lui.

Și uitați-vă cum Departamentul Apărării al SUA anulează sistematic drepturile de practică religioasă a mii de marinari, aviatori, pușcași marini și soldați care solicită exceptarea de la mandatul de vaccinare împotriva coronavirusului. FL și LC câștigă victorii în numele lor, dar ei nu ar fi trebuit să fie nevoiți să-și apere drepturile conferite de Primului Amendament, în primul rând, chiar dacă fac parte din forțele militare.

În același timp, în China, potrivit organizației Open Door, suprimarea creștinismului în mod oficial se intensifică mereu, cea mai recentă acțiune fiind aceea că guvernul interzice acum participarea copiilor sub 18 ani la slujbele bisericii.

Pentru părinții care încalcă noua reglementare consecințele sunt grave – potrivit CEO-ului Open Door, David Curry, care le-a descris recent pentru Christian Headlines:

„Așa că părinții fie îi ucenicizează ei înșiși, fie îi duc pe ascuns la studiu biblic. În acest caz, există posibilitatea ca, dacă participă la studii biblice, copiii să nu fie acceptați la facultatea pe care și-o aleg, să nu obțină locuri de muncă, iar părinții își pot pierde slujbele. Deci există repercusiuni pentru astfel de lucruri“.

Curry a continuat cu precizarea că cei aproximativ 96 de milioane de creștini din China sunt expuși suprimării oficiale la fiecare pas.

„Ei monitorizează și-i urmăresc pe toți ce fac – cu ajutorul tehnologiei de recunoaștere facială și alte lucruri. Imaginați-vă cum ar fi dacă IRS ar avea control asupra fiecărei camere video, din fiecare restaurant, de pe fiecare stradă din America. Am fi foarte îngrijorați de așa ceva. China are exact asta, plus alte mijloace de supraveghere, prin urmare au capacitatea de a monitoriza comportamentul și de a acorda punctaje“.

Bisericile trebuie să primească aprobare oficială, altfel clădirile lor pot fi dărâmate sau preluate de guvern, predicile pastorilor pot fi cenzurate de către autorități, iar arestarea celor care se întâlnesc pe ascuns pentru a studia Biblia este un lucru obișnuit.

Da, America încă este cea mai liberă țară din lume în ceea ce privește exprimarea și practica religioasă, dar s-ar putea ca lucrurile să fi ajuns deja mult mai departe în jos decât realizăm prea mulți dintre noi.

