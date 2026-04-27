Cine este atacatorul de la Cina Corespondenților de la Casa Albă

Bărbatul din California arestat în urma incidentului armat de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă este un profesor particular cu studii superioare și un dezvoltator amator de jocuri video, care se opune politicilor președintelui Donald Trump.

Autoritățile afirmă că Cole Tomas Allen, din Torrance, California, a fost reținut sâmbătă seara la Washington, în timpul unei cine la care au participat Trump și membri de vârf ai administrației sale. Un profil de pe rețelele de socializare al unui bărbat cu același nume și o fotografie care pare să corespundă cu cea a suspectului arată că acesta a lucrat cu jumătate de normă în ultimii șase ani la o companie care oferă servicii de consiliere pentru admitere și pregătire pentru examene viitorilor studenți.

Într-un mesaj trimis membrilor familiei cu câteva minute înainte de atac, bărbatul în vârstă de 31 de ani s-a descris drept „Friendly Federal Assassin” și a criticat vehement măsurile recente luate de guvernul american sub conducerea lui Trump, deși nu l-a numit direct pe președinte, potrivit Associated Press.

Textul avea peste o mie de cuvinte și se citea ca un mesaj dezordonat, profund personal, începând aproape șocant cu un „Bună ziua tuturor!” spus pe un ton degajat, înainte de a trece la scuze adresate membrilor familiei, colegilor de muncă, celor cu care călătorea și chiar unor străini despre care se temea că ar putea fi prinși în mijlocul violenței. Biletul oscila între mărturisire, nemulțumire și rămas-bun, Allen mulțumindu-le celor din viața sa chiar în timp ce încerca să explice atacul.

În rest, documentul oscila între furia politică, justificările religioase și replicile la adresa unor critici imaginare, dând uneori impresia că autorul se certa cu detractorii în timp real.

Autoritățile au declarat că Allen va fi acuzat, printre altele, de utilizarea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni cu caracter violent și de agresiune asupra unui ofițer federal, precum și de alte posibile capete de acuzare. O verificare a bazelor de date ale instanțelor statale și federale nu a relevat nicio indicație că Allen ar fi fost vreodată acuzat de vreo infracțiune.

El a semnat documentul folosind un pseudonim care corespunde conturilor de pe rețelele de socializare care au fost între timp dezactivate. Un cont inactiv care folosea același nume pe platforma Bluesky a redistribuit postările altor utilizatori care au formulat comentarii critice la adresa lui Trump, precum și ale unor reprezentanți ai mass-media care participă la cina anuală de gală.

Allen a fost arestat sâmbătă seara în timp ce încerca să treacă în viteză de un punct de control de securitate, având asupra sa două arme de foc și cuțite. Reprezentanții forțelor de ordine au declarat pentru că Allen a achiziționat în mod legal un pistol semiautomat de calibru .38 în octombrie 2023 și o pușcă de calibru 12 anul trecut.

Registrele electorale din California indică adresa de domiciliu a lui Allen ca fiind casa părinților săi, situată pe o stradă mărginită de copaci într-unul dintre cele mai vechi cartiere din Torrance, un oraș din zona metropolitană a Los Angelesului. Documentele publice arată că el este cel mai mare dintre patru frați adulți, având două surori mai mici și un frate.

Duminică dimineață, două mașini erau parcate în fața casei. Pe peluza din față se afla un scuter albastră pe care, potrivit unui vecin, îl conducea Allen. Nimeni nu a răspuns la ușă când un reporter al Associated Press a bătut la ușă. Până după-amiază, mai multe persoane care păreau a fi agenți ai forțelor de ordine efectuau o anchetă în cartier, una dintre ele purtând un hanorac al FBI.

Un panou amplasat în curtea casei familiei îl susținea pe un candidat local la funcția de judecător, care beneficia de sprijinul Partidului Democrat din Los Angeles. Documentele federale privind finanțarea campaniilor electorale arată că Cole Allen a contribuit cu 25 de dolari la un comitet de acțiune politică al Partidului Democrat în sprijinul candidaturii Kamalei Harris la președinție în 2024 și a indicat ca angajator compania C2 Education.

Într-o postare din 2024 de pe pagina de Facebook a C2, Allen a fost desemnat profesorul lunii al companiei. Compania nu a răspuns imediat la un e-mail prin care i se solicita un comentariu sâmbătă seara, iar sediul din Torrance era închis duminică.

Fotografia de profil a lui Allen de pe LinkedIn îl înfățișează purtând tocă și robă la absolvirea masteratului în informatică de la Universitatea de Stat din California, Dominguez Hills. Fotografia pare să fi fost făcută în mai 2025. Bin Tang, profesor de informatică la acea universitate, a declarat pentru AP că Allen a urmat câteva dintre cursurile sale.

„Era într-adevăr un elev foarte bun, stătea mereu în primul rând la ora mea, era atent și îmi trimitea deseori e-mailuri cu întrebări legate de temele de curs. Era un băiat blând, foarte politicos, un tip de treabă. Sunt foarte șocat să aflu vestea”, a scris Tang într-un e-mail.

Conform profilului său de pe rețeaua de socializare LinkedIn, a obținut în 2017 diploma de licență în inginerie mecanică la Institutul de Tehnologie din California, din Pasadena. Această universitate de dimensiuni reduse se bucură de prestigiu academic și are o rată de admitere foarte scăzută. De asemenea, el a menționat că a făcut parte dintr-un grup studențesc care organiza competiții cu arme Nerf și dintr-o comunitate creștină a studenților.

Tatăl suspectului, Thomas Allen, figurează ca membru al consiliului bisericii Grace United Reformed Church din Torrance. Pagina web a congregației o descrie ca fiind o „biserică care crede în Biblie” și care urmează „Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu”. Agenții de pază prezenți în biserică în timpul slujbelor de duminică i-au condus pe enoriași spre ieșire și i-au ținut la distanță pe jurnaliști.

Allen a mai anunțat că a dezvoltat un joc video pentru platforma Steam, bazat pe chimia moleculară. Într-o postare publicată sub numele lui Allen se menționa că acesta lucra la dezvoltarea unui nou joc de luptă de tip „top-down shooter”, cu acțiunea desfășurată în spațiul cosmic.

