Comitetul Olimpic Internațional va interzice sportivii transgender în toate probele olimpice feminine

Comitetul Olimpic Internațional ar fi hotărât să interzică bărbaților transgender să concureze în toate categoriile feminine. Decizia urmează să fie anunțată oficial la începutul anului viitor, a raportat luni The Times, citând surse.

Decizia de a revizui politica actuală a fost luată după ce comitetul sportiv a efectuat o analiză științifică a avantajelor fizice ale bărbaților biologici, au adăugat sursele.

Concluziile au fost prezentate de directorul medical și științific al CIO, dr. Jane Thornton, într-o ședință cu ușile închise săptămâna trecută.

„A fost o prezentare foarte științifică, factuală și lipsită de emoție, care a expus foarte clar dovezile”, a declarat o sursă pentru publicație.

Conform ghidurilor actuale, bărbații transgender au putut concura în categoria feminină cu niveluri reduse de testosteron.

Până în prezent, decizia a fost lăsată în final la latitudinea fiecărui sport în parte.

Noua regulă generală vine după ce noul șef al CIO, Kirsty Coventry, a promis la începutul acestui an că va proteja categoria sportivă feminină.

„Înțelegem că vor exista diferențe în funcție de sport. Ar trebui să depunem eforturi pentru a pune accentul pe protejarea categoriei feminine și ar trebui să ne asigurăm că acest lucru se face în consens cu toate părțile interesate”, a declarat la momentul respectiv Coventry, fostă înotătoare olimpică din Zimbabwe.

„Dar trebuie să facem acest lucru cu o abordare științifică și cu implicarea federațiilor internaționale care au depus deja eforturi considerabile în acest domeniu”.

