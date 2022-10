Constănțeanul Dragoș Sprînceană a celebrat a 15-a aniversare a firmei sale GoldCoast Logistics în noul sediu din Elgin – Illinois, ce l-a costat $ 20 milioane

REPORTAJ ȘI INTERVIU REALIZAT DE: STEVEN V. BONICA / REDACTOR ȘEF – TRIBUNA.US

*

Deschiderea oficială cu ocazia aniversării a scos la iveală faptul că în urma crizei mondiale cauzate de pandemia covid, costurile ridicate la materialele de construcții și manoperă au făcut ca suma de $ 15 milioane estimată la start să fie depășită cu $ 5 milioane!

În cei aproape 40 de ani pe care i-am trăit în America am avut plăcerea de a cunoaște numeroase persoane marcante cu realizări impresionante, dar trebuie să recunosc faptul că omul de afaceri Dragoș Sprînceană prezintă cu adevărat povestea de succes ce dovedește că ”America este țara tuturor oportunităților”, un Constănțean ce-a învățat foarte multe lecții de preț de la viață și de la mentorii ce și i-a ales.

Ne-am întâlnit din nou la două săptămâni de la „Grand Opening”-ul noului său centru de afaceri din Elgin, la doar 20 minute de gigantul aeroport international O’Hare din Chicago, eveniment ce i-a încununat succesul – oarecum, deși traiectoria în care este angrenat prezice multe alte evenimente cel puțin la fel de impresionante dacă nu chiar mai mari.

Am fost întâmpinat și de data aceasta de distinsa si eleganta doamna Maria Ghirila – CFO si de elegantul Ioan Ursu (cunoscut de mulți ca John Bear) – COO, doi tineri ce caută parcă să-și îmbine pasiunea pentru acest business cu cea de a purta cele mai rafinate outfit-uri sau ceasuri de colectie, ce merg mână-în-mână cu imaginea companiei GoldCoast dar și cu eleganța și modernismul arhitecturii clădirii.

De data aceasta, birourile – ce la Grand Opening ne-au dat sentimentul vizitatorilor că eram într-un clișeu din viitor pe vre-un colț al planetei cucerit de artiști în design și ingineri ce s-au întrecut în creativitate, – erau utilizate acum de oameni reali în cea mai mare parte vorbitori ai limbii române. Fie că sunt veniți din România sau Republica Moldova, angajații GoldCoast Logistics ce au origini românești sunt un model pentru toți ceilalți, iar împreună formează cu toții o echipă de profesioniști consacrați, fiecare în expertiza lor și fac tot ce le stă în putință ca această companie de transporturi să realizeze noi succese.

Uitându-te la cei ce lucrează în birouri, majoritatea foarte tineri, poți fi păcălit ușor să crezi că toți au fost angajați pentru cât sunt ei de chipeși și cât de bine își aleg vestimentația. Însă pe măsură ce am discutat cu unii dintre ei, răspunsurile ce le-am primit la curiozitățile mele m-au ajutat să înțeleg bine și să pot concluziona faptul că sunt oameni bine pregătiți și foarte dedicați responsabilităților ce și le-au asumat în această companie. Am ajuns să citesc pe fața lor ardoarea cu care așteaptă să devină proprietari pe acțiuni în această companie imediat ce ea va fi gata de a fi oferită public pe Stock Market-ul american – la ”pre-sale discounted prices” (adică la costuri reduse înainte de lansarea oficială pe stock market) – acesta fiind obiectivul declarat de către fondatorul acesteia – Dragoș Sprînceană.

Ajuns din nou în biroul lui Dragoș, am sesizat că în pofida puținului timp ce-l petrece la Chicago, știe foarte bine valoarea fiecărui minut. Este atent la fiecare semnal primit pe telefonul său, la fiecare notificare pe calculator, și prin simple gesturi și semne discrete știe să-și coordoneze oamenii cheie precum un dirijor își conduce orchestra simfonică pentru ca fiecare instrument să coreleze unul cu altul în exact unitatea de timp în care trebuie.

În urmă cu doi ani am scris prima dată despre Dragoș și despre cum a ajuns el să aleagă industria transporturilor rutiere de marfă, dar – evident, aș putea rescrie acum totul prin prisma realizărilor sale din ulimii doi ani. De asemenea, despre Dragoș au scris alte publicații americane precum: Inc., Business Insider, Daily Herald, Aventura News Community Newspapers, North Panhandle News, Newstral, Flipboard, The Liberty Letter, Republican Magazine, precum și Buzzfile care a scris despre GoldCoast Yachting Club al lui Dragoș, dar și IMDb care a scris despre Dragoș producătorul de filme. Dorim să enumerăm filmul “Don Q” care il are ca protagonist ca actor principal pe binecunoscutul Armand Assante, unde Dragoș Sprînceană este Producător Executiv (filmul urmează să apară pe marile ecrane în urmatorul an), dar și subiectul filmului ”Only in America – From Rags to Riches” unde Dragoș este Actor, Producător Executiv și Director – acesta fiind un cu totul alt subiect despre care vom vorbi și vă vom povesti cu plăcere în altă ocazie.

Dacă în urmă cu doi ani eram impresionat de realizările sale social-politice și relaționale cu oameni de mare influență pe care a ales să-i sprijine în campanii electorale, acum, aflat din nou față-în-față cu el l-am lăsat să-mi povestească cu entuziasm despre cum a reușit să finalizeze în timp record construcția acestui colos de sticlă – pe timp de pandemie, astfel că am ajuns să realizez faptul că puterea lui de determinare și abilitățile sale manageriale și administrative l-ar prea putea aduce într-o zi într-o poziție cheie politică sau administrativă (Doamne ajută, să fie așa!) pentru dezvoltarea și imbunătățirea vieții semenilor noștri. Fie aici în SUA sau în România.

Pentru cei ce nu cunosc încă ce reprezintă de fapt firma GoldCoast Logistics, permiteți-mi să vă fac o scurtă introducere:

Primul business ce l-a început Dragoș Sprinceană a fost DMG Consulting & Development Inc. care l-a lansat în 2009, avându-și obiectivul de activitate profilat pe Piața Imobiliară precum și consultanță și servicii pentru reparații de credit personal financiar pentru oameni de afaceri.

GoldCoast Logistics a fost apoi adăugată în pachetul corporației DMGCD începând cu 2009, cu obiectivul consacrat pe activitate ca firmă de transport rutier de marfă, cu doar 2 angajați, iar azi corporația are peste 1.000 de angajați pe statul de plată în diferite poziții și domenii profesionale.

A pornit la drum acum 13 ani cu doar 2 auto-vehicole tip cargo van de transport de marfă oferind servicii rapide (expediting), iar azi firma GoldCoast Logistics are peste 650 capete de tractor TIR și peste 700 de remorci cargo de marfă generală, prelate, frigorifice sau platforme.

Dintre numeroșii foști angajați mulți au devenit patroni pe business-ul lor propriu de transport și lucrează în continuare cu GoldCoast cu contract de transportatori autonomi.

Dacă în 2011 GoldCoast avea un birou cu aprox. 1.200 sqf, azi doar terminalul și birourile din Elgin-Illinois (în apropiere de Chicago) însumează 100,000 sqf, plus alte birouri în Florida, Arizona, România la Constanța și Baia Mare, în Republica Moldova la Chișinău și Bălți, în Ucraina și chiar în Columbia la Medellin, toate acestea cu un cumulativ de aprox. 50.000 sqf, urmând ca în următorii trei ani să-și tripleze spațiile de activitate și vor deschide terminale proprii, nou construite în Phoenix-Arizona și Miami-Florida.

Și, nu în ultimul rând, ce face ca firma GoldCoast Logistics să fie într-adevăr o firmă de succes este cifra de afaceri a acesteia ce a ajuns la 250 milioane dolari pe an.

Acum, vă invit să citiți interviul acordat de Dragoș Sprînceană în exclusivitate pentru cea de-a 400-a ediție a ziarului Tribuna Românească din Chicago.

Interviu cu Dragoș Sprînceană:

12 întrebări și cel puțin atâtea răspunsuri cheie!

Steven Bonica: Care sunt cele mai importante deprinderi pentru a fi un antreprenor de succes?

Dragoș Sprînceană: Deprinderile bune sunt esențiale pentru toate aspectele vieții, nu doar pentru afaceri. În calitate de antreprenor, fiecare dorește să-și creeze obiceiurile care să îl ajute să își conducă afacerea în cel mai eficient și profitabil mod. Crearea unei rutine unice, gestionarea banilor, cititul și cercetarea, programarea eficientă a timpului, concentrarea asupra sarcinilor de mare valoare și stabilirea unor obiective mari și clare sunt probabil câteva dintre obiceiurile importante ca antreprenor.

Unii oameni cred că eu nu dorm niciodată. Adevărul este că dorm doar atunci când este nevoie, fac lucrurile cât mai repede posibil, mai degrabă decât să amân vreodată, sunt la curent cu informările zilnice și, cel mai important, îmi iau timp să mă odihnesc și să îmi reorientez energia. În afară de transport și brokeraj logistic, suntem implicați în alte câteva industrii precum: imobiliare, construcții, dezvoltare rezidențială și industrială, chiar în industria medicală, industria de yachting apoi și cinematografică și altele.

Steven B.: Care ai spune că sunt cele mai importante puncte forte ale tale?

Dragoș S.: Abilitatea de a identifica potențialul profesional al oamenilor și de a le oferi oportunitatea de a se alătura echipei mele și de a străluci este cu sigu-ranță un dar pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Să identific oportunitățile și să le transform pe fiecare în ceva profitabil, nu doar pentru mine, ci pentru întreaga echipă în general. Să țin pasul cu cerințele pieței actuale și să pun preț pe tehnologie și să accept provocarea de a adopta cele mai noi și mai avansate programe și gadgeturi este o altă pasiune care dă roade.

Cea mai mare parte a succesului meu se datorează capacității mele de a face lucrurile rapid și eficient. Dacă ar fi ceva pentru care mi-aș putea critica concurența, ar fi faptul că nu acționează la timp, la obiect sau pur și simplu lenevește. Un alt punct forte pe care îl am și pe care îl recunosc ca fiind o mare forță din spatele succesului meu este capacitatea de a alege oamenii potriviți pentru a face parte din afacerea mea. Competenți, dedicați, muncitori și ambițioși, sunt câteva dintre atributele pe care toți angajații mei le au în comun. De asemenea, am fost întotdeauna bun la prezicerea rezultatelor și, astfel, sunt de cele mai multe ori întotdeauna pregătit așa cum trebuie. Pe lângă asta, am întotdeauna unul sau două planuri de rezervă.

Steven B.: Dragoș, care crezi că sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpini?

Dragoș S.: În calitate de antreprenor, provocările sunt mereu prezente, indi-ferent de succesul pe care îl are cineva. Uneori este vorba de situația economică actuală sau de persoanele responsabile de această situație, alteori de situații interne neașteptate ale companiei. Pentru mine, o mare provocare este atunci când trebuie să am de-a face cu persoane lipsite de experiență, leneșe sau pur și simplu lipsite de energie și necalificate. Ați fi surprins să aflați cât de multe companii angajează astfel de persoane.

Toată lumea vrea să aibă succes, dar majoritatea oamenilor nu înțeleg că drumul spre succes începe în interiorul nostru, ca indivizi. Odată ce învățăm să ne asumăm responsabilitatea și să nu mai dăm vina pe tot ceea ce ne înconjoară, ne putem canaliza energia tocmai pe ceea ce încercăm să realizăm.

Steven B.: Cum gestionezi presiunea sau situațiile stresante?

Dragoș S.: Este amuzant, dar adevărat; lucrez cel mai bine sub presiune, sau cel mai eficient aș spune. Cu toții suntem stresați, dar modul în care gestionăm și tratăm stresul este cel care determină impactul acestuia asupra noastră. Când sunt sub presiune, îmi spun mereu că rezultatul oricărei situații stresante sau imposibile va răsplăti întotdeauna efortul depus. Astfel, acest lucru devine un fel de impuls și motivare pentru mine, în timp ce îmi imaginez că mă răsplătesc pe mine, familia mea și alte persoane din jurul meu, creând direct sau indirect amintiri și experiențe unice.

Steven B.: Ce hobby-uri ai în afara muncii?

Dragoș S.: În afara muncii îmi place să petrec timp de calitate cu familia și prietenii. Ce reprezintă tot succesul dacă nu ne bucurăm de ceea ce rezultă din el? Îmi place să îmi petrec timpul la una dintre casele noastre, ori pe iaht, sau să zbor în jurul lumii cu familia și prietenii apropiați.

Îmi place să colecționez ceasuri. Poate că este mai mult o obsesie decât un hobby, dar pur și simplu îmi plac ceasurile! Îmi place să-mi împărtășesc experiențele de viață și frânturi din drumul meu spre succes în cadrul unor discursuri publice, unde sunt adesea invitat alături de personalități politice și de afaceri proeminente.

De asemenea, îmi place să mă aventurez în noi teritorii și să adaug mai multă experiență și aventură în viața mea. Zborul și pilotarea unui avion de vânătoare în simulări de luptă aeriană a fost, de asemenea, o mare emoție, care – trebuie să mărturisesc – se află acum pe lista mea „de făcut din nou”.

Foto: Dragoș Sprinceană invitat de către Republican Liberty Caucus of Central East Florida la Constitution Day în Cape Canaveral, Florida – Sept. 2022

Steven B.: Cum arată o zi obișnuită din viața ta?

Dragoș S.: O zi obișnuită pentru mine este în primul rând să mă trezesc devreme, să mă uit prin mesaje, e-mailuri și program, să-mi planific ziua, să iau micul dejun și apoi să mă cufund imediat în muncă. Primele mele apeluri telefonice sunt cu cei doi asistenți executivi ai mei, urmate de apeluri cu COO și CFO. În urma acestora, am întotdeauna o zi plină, urmând ca totul să fie programat pentru mine în calendar. După ce totul este gata pentru o zi, încerc să mă detașez de tot ceea ce are legătură cu munca. Caut să mă relaxez și să petrec timp prețios cu familia mea. Bineînțeles, nu este ușor, deoarece chiar și atunci când mă relaxez, mintea mea lucrează mereu.

Foto: Dragoș și Gabriela Sprînceană, împreună cu fiica lor Sienna, alături de fostul Președinte al SUA Donald Trump, și congressmanul Republican Matt Gaetz din Florida.

Steven B.: Care este aspectul tău preferat în a fi antreprenor?

Dragoș S.: Entuziasmul pe care îl simt când lucrurile sunt făcute bine și recompensele care decurg din asta. Este un sentiment unic, pe care nu toată lumea îl înțelege. Viața mea de zi cu zi implică victorii zilnice cu care mă mândresc. Aceste mici victorii mențin zâmbetele pe fețele celor dragi mie.

De multe ori, mă uit înapoi în timp și mă gândesc la multele lucruri pe care nu mi-am imaginat că le voi avea sau că le voi face, și este palpitant să prevăd posibilele rezultate ale viitorului meu necunoscut.

Un alt aspect este acela de a ști că sunt un membru util al societății, care poate da înapoi comunității mele și țării mele în cele mai bune moduri în care pot. Nu aș putea fi unde sunt fără sprijinul indirect al comunităților noastre și fără oportunitățile din țara noastră.

Foto: Soții Sprînceană cu fiica lor alături de E.S. Klaus Iohannis Președintele României și prima doamnă a României.

Steven B.: Cum ai reușit să perseverezi în momentele dificile?

Dragoș S.: Cu toții trecem prin vremuri dificile și cu toții avem greutățile noastre. Am trecut prin momente foarte grele în viața mea, care aproape că m-au distrus, dar întotdeauna am reușit să le depășesc. O mentalitate pozitivă este esențială pentru orice antreprenor și pentru oricine altcineva, de fapt, pentru că, fără ea, avem tendința de a ne înfrânge sau de a ne prăbuși sub presiune. În cazul meu, mă gândesc la toți cei din jurul meu și la impactul pe care l-aș avea asupra lor dacă s-ar întâmpla ceva rău cu mine. Și cu această mentalitate am fost întotdeauna capabil să găsesc putere și să depășesc toate obstacolele care mi-au ieșit în cale.

Steven B.: Cum îi motivezi pe oameni să se alăture și să rămână în organizația ta, să depună un efort suplimentar?

Dragoș S.: Așa cum am spus, am această abilitate de a alege oamenii potriviți cu setul potrivit de competențe și abilități pentru un anumit post. La GoldCoast, am creat o cultură de afaceri care seamănă mai mult cu o familie decât orice altceva. Cu toții ne bucurăm să petrecem timp împreună în afara serviciului și cu toții operăm afacerea ca o echipă, ca și cum ar fi copilul nostru. Fiecare dă tot ce are mai bun pentru că își iubește munca. Nu este nevoie să spunem că trebuie să facem un efort suplimentar. Aceasta este realitatea noastră, modul nostru de a trăi și de a lucra împreună.

Foto: Dragoș și Gabriela Sprînceană alături de Guvernatorul statului Florida Ron DeSantis.

Steven B.: Ce dorești să realizezi mai departe?

Dragoș S.: Am o mulțime de proiecte și de activități la care lucrez sau pe care le planific, dar nu voi dezvălui nimic încă. Să spunem doar că succesul nu are limite. Întotdeauna este loc pentru mai mult și mai bine.

Steven B.: Unde te vezi peste cinci ani?

Dragoș S.: Oricât de mult aș munci și oricât de multe obiective aș avea de îndeplinit, întotdeauna îmi pun familia pe primul loc. Așa că sper ca peste cinci ani, după ce îmi voi îndeplini câteva obiective majore, să am timp în plus pentru a mă bucura alături de oamenii pe care îi iubesc cel mai mult, în cel mai unic mod posibil. Cred că un răspuns mai precis va fi în următorul nostru interviu.

Steven B.: Ce sfaturi ai pentru dezvoltarea unei companii?

Dragoș S.: Dezvoltarea unei companii necesită atât dedicare, cât și pricepere. Munca asiduă, a fi hotărât și determinat, concentrat și mereu pozitiv, arta de a construi o echipă de succes – pentru că nu o poți face singur, a nu-ți fi teamă să te sacrifici sau să-ți asumi riscuri, sunt doar câteva dintre calitățile pe care ar trebui să le aibă orice antreprenor de succes.

Foto: Soții Sprînceană alături de Steven și Simona Bonica, fondatorii Romanian Heritage Center din zona Chicago, împreună cu Mihai Lehene și Cristian Merdariu, fondatorii Romanian Community Center din orașul Chicago.

Steven B.: Dragoș, îți mulțumesc mult pentru transparența ta și timpul prețios acordat acestui interviu. Îți doresc mult succes și pe mai departe. Să ne revedem cu bine peste scurt timp și să ne dai noi actualizări ale proiectelor tale vizionare!

Dragoș S: Și eu îți mulțumesc pentru această ocazie de a comunica și, sper eu, de a-i încuraja și pe alții să îndrăznească să viseze, să plănuiască, să muncească și să-și atingă toate obiectivele. CURAJ! SE POATE!

*