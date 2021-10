Criza de la frontiera sudică a ajuns acum în comunitatea ta

Recenta știre de pe prima pagină a ziarului New York Post, detaliind cum avioane pline de tineri imigranți ilegali au ajuns în secret pe aeroportul din Westchester, a adus în mod direct și incomod povestea de la frontiera sudică în dormitoarele bogaților din suburbiile New York-ului. A scos totodată în evidență ferocitatea crescândă a atacului ilegitim al Stângii progresiste asupra Americii tradiționale, analizează Linda R. Killian într-un articol American Thinker.

Știrea este relevantă mai ales pentru că imigrația ilegală nu a fost, până în prezent, un lucru care să îi îngrijoreze în mod deosebit pe locuitorii din suburbiile New York-ului, Connecticut-ului sau New Jersey-ului. Dar aeroportul Westchester este situat în Rye Brook, NY și se află în apropierea cartierelor rezidențiale bogate din Purchase, NY; Greenwich, Conneticut; și nu numai.

Când a apărut pentru prima dată știrea despre zborurile clandestine, în august, primarul democrat George Latimer, s-a făcut că nu știe nimic, iar mass-media locală a îngropat povestea. El a declarat doar că Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale din SUA a autorizat zborurile. Însă noua știre publicată de New York Post pe prima pagină, însoțită de multe fotografii și arătând cum mii de imigranți ilegali au fost aduși acolo în secret, dimineața devreme, a dezvăluit amploarea activităților de relocare.

Deocamdată, Latimer nu a făcut nicio declarație, dar prezența poliției la aeroport indică în mod clar că administrația sa este la curent cu zborurile secrete și cu relocarea.

Christine Sculti, adversara sa republicană la alegerile din 2 noiembrie, a acuzat: „Dl. Latimer a evitat luni de zile să răspundă la întrebările locuitorilor din Westchester County în ceea ce privește chestiuni legitime privind sănătatea și siguranța publică, precum și dreptul publicului de a fi informat. Mă alătur locuitorilor care sunt, pe bună dreptate, sătui de eșecul domnului Latimer de a se opune Casei Albe și consider că faptul că a eșuat în a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor reprezintă o neglijare a îndatoririlor sale“.

În mod clar, zborurile secrete către aeroporturile regionale au fost concepute ca o modalitate prin care Casa Albă să mascheze numărul mare de persoane ilegale care sunt aduse în acest district fără a fi verificate sau vaccinate. Micul aeroport regional din Westchester a reprezentat o metodă discretă de a dispersa imigranții ilegali către locații necunoscute din zona metropolitană a celor trei state.

Pentru a-și îndeplini obiectivele, guvernul federal și ajutoarele lor din districtul Westchester acționează în moduri nepermise cetățenilor de rând. Avioanele aterizează între miezul nopții și 6:30, când aeroportul este închis în mod obișnuit pentru zborurile comerciale din cauza poziționării sale în apropierea zonelor rezidențiale. New York Post are informații că 2.000 de imigranți au ajuns pe aeroport, prin intermediul a 21 de zboruri, începând cu 8 august, cunoscând inclusiv orele exacte la care au aterizat.

Conform The Post, pe 15 octombrie, un autobuz pornea în viteză din Hutchison River Parkway, unde autobuzele nu au voie, cu peste 75 de mile pe oră, depășind limita de 55 de mile pe oră, și oprindu-se în cele din urmă în Syosset, Long Island, la MercyFirst, o organizație nonprofit sponsorizată de Catholic Sisters of Mary.

Mai mult, districtul Westchester folosește forțele de ordine pentru a proteja imigranții. The Post a relatat că poliția districtuală este prezentă când imigranții ilegali coboară din avioane și sunt redirecționați către autobuze închiriate.

Nici guvernul federal, nici districtul Westchester nu au precizat statutul de vaccinare al imigranților ilegali aduși aici. Însă guvernatorii democrați din New York, Connecticut și New Jersey pretind ca toți cetățenii lor legali să fie vaccinați. În New York, oamenii trebuie să prezinte dovada vaccinării înainte de a lua masa, de a merge la teatru sau de a intra la sala de sport.

Fostul primar al districtului Westchester, Rob Astorino, actual candidat republican la poziția de guvernator al New York-ului, a comentat: „Politicienii din New York îi tratează pe locuitorii orașului ca și cum aceștia nu ar avea ce căuta aici, iar pe cei ce vin dinafară ca și cum ar avea. Și dacă îndrăznești să-i tragi la răspundere, te acuză de rasism, pentru că știu că politicile lor sunt greșite, costisitoare și, uneori, chiar periculoase“.

Actualul primar districtual Latimer a susținut tratamentul special acordat imigranților ilegali. La câteva luni de la preluarea mandatului, la sfârșitul anului 2017, el a aprobat Legea privind Protecția Imigranților, care limitează informațiile pe care forțele de ordine din district le împărtășesc autorităților federale de imigrare și împiedică angajații districtuali să pună întrebări cu privire la cetățenia unei persoane.

În ultimii doi ani, americanii din multe state democrate au avut parte de o intensificare tot mai pronunțată a reglementărilor și statutelor tiranice, în timp ce infractorii se bucură de un tratament preferențial. În New York, pandemia COVID a coincis cu adoptarea legislației de renunțare la cauțiune, prin care infractorii ajung înapoi pe străzi pentru a comite mai multe rele. Fostul guvernator Cuomo și acum succesorul său, Kathy Hochul, au implementat mandate de purtare a măștii care continuă până în prezent, indiferent de statutul de vaccinare sau de nivelul epidemiei COVID.

Noul guvernator a ordonat acum ca personalul de stat, angajații din domeniul sănătății și poliției să se vaccineze sau vor fi concediați. Drept urmare, spitalele, departamentele de poliție și pompierii rămân fără angajați. Noul guvernator a semnat legea Less Is More, care facilitează eliberarea deținuților și previne încarcerarea infractorilor condamnați pentru încălcarea eliberării condiționate.

Politicienii democrați abuzează intenționat cetățenii care respectă legea cu mandate de obligativitate a măștii, concedieri și creșterea infracționalității, pe de o parte, acordând în același timp clemență și privilegii sporite celor ce încalcă legea.

Zborurile clandestine cu imigranți ilegali către aeroportul din Westchester, lipsa verificării și vaccinării acestora și dispersarea lor în puncte necunoscute din zona metropolitană din New York, sunt un exemplu al unei agende care a încălcat normele obișnuite ale politicilor executive și legislative. Este evident că acești politicieni sunt atât de hotărâți să își pună în aplicare agenda înainte de a fi eliminați din funcție, încât nu le pasă de bunăstarea sau siguranța americanilor și nici de poverile financiare pe care politicile lor le cauzează.

