Curtea Supremă înclină spre protejarea sporturilor feminine de atleții „trans”. Democrații nu pot defini termenul „femeie”

Judecătorul suprem Alito a insistat ca avocații democrați să ofere definiția lor pentru termenul „femeie” Curtea Supremă pare dispusă să permită st

Judecătorul suprem Alito a insistat ca avocații democrați să ofere definiția lor pentru termenul „femeie”

Curtea Supremă pare dispusă să permită statelor să interzică accesul bărbaților la sporturile feminine, după ce majoritatea judecătorilor s-au arătat favorabili legilor din Virginia de Vest și Idaho care condiționează participarea la sporturile feminine de sexul persoanei.

După trei ore și jumătate de dezbateri marți, judecătorii păreau sceptici față de afirmațiile sportivilor care se identifică a fi transgender, potrivit cărora legile care le interzic accesul la echipele sportive feminine încalcă clauza de protecție egală din Constituție și Titlul IX. Rezultatul acestor cazuri ar putea avea implicații de anvergură pentru protejarea intimității femeilor în toalete, vestiare și alte spații sensibile.

Judecătorii au audiat cazurile West Virginia vs B.P.J. și Little vs Hecox. Ambele cazuri se referă la legile din West Virginia și Idaho care interzic bărbaților să concureze în echipele sportive feminine.

__________________________________________________

Cea mai puternică reacție împotriva argumentelor aduse de apărătorii democrați a bărbaților care vor să concureze în sporturile feminine a venit din partea judecătorului Samuel Alito, care a presat-o pe avocata Kathleen Hartnett, reprezentanta unui atlet transgender din Idaho, să explice care este definiția ei pentru sex.

„Nu este necesar, în scopul protecției egale, dacă acest lucru este contestat în temeiul clauzei de protecție egală, să existe o înțelegere a ceea ce înseamnă să fii băiat sau fată, bărbat sau femeie?”, a întrebat Alito. „Nu avem o definiție pentru instanță și nu contestăm… nu contestăm definiția aici. Ceea ce spunem este că modul în care se aplică în practică este acela de a exclude categoric bărbații de sex masculin din echipele feminine și că există un subgrup al acestor bărbați de sex masculin pentru care nu are sens să se procedeze astfel, în conformitate cu interesul statului”, a răspuns Hartnett. „Cum poate o instanță să stabilească dacă există discriminare pe bază de sex fără să știe ce înseamnă sexul în sensul egalității de protecție?”, a continuat Alito. El a întrebat-o, de asemenea, pe Hartnett dacă ea consideră că sportivele preocupate de concurența loială sunt bigote.

Într-o altă secțiune a argumentelor, președintele Curții Supreme John Roberts s-a alăturat scepticismului lui Alito cu privire la reticența avocatului ACLU Joshua Block de a oferi instanței o definiție a sexului.

„Titlul IX interzice discriminarea pe bază de sex. Este un termen legal, trebuie să însemne ceva”, a spus Roberts. „Susțineți aici că există discriminare pe bază de sex, și cum putem decide această chestiune fără să știm ce înseamnă sexul în Titlul IX?”

Judecătorul Brett Kavanaugh părea înclinat să lase dezbaterea să se desfășoare la nivel statal, menționând că 27 de state au protejat sporturile feminine, în timp ce celelalte 23 permit bărbaților care se identifică ca femei să concureze în divizia feminină.

„De ce am interveni noi, în acest moment, doar în rolul acestei curți, și am încerca să constituționalizăm regula pentru întreaga țară, în timp ce există încă, așa cum spuneți, incertitudine, dezbatere – în timp ce există încă interese puternice de cealaltă parte?”, a spus el.

Kavanaugh a remarcat, de asemenea, că sportul este adesea un „joc cu sumă zero” și că doar și un singur atlet care se identifică ca transgender și care este admis într-o echipă feminină ar putea avea un impact disproporționat.

La o conferință de presă după audieri, avocatul Alliance Defending Freedom, John Bursch, a declarat că el consideră că problema ar trebui să fie una națională și că femeilor din California și Massachusetts nu ar trebui să li se ia dreptul la o competiție echitabilă.

În timpul dezbaterilor, demonstranții de ambele părți au organizat mitinguri concurente. O femeie din Carolina de Nord, care ținea o pancartă în favoarea protejării sporturilor feminine, a declarat pentru că s-a urcat în autobuz la ora 3:00 dimineața pentru a se deplasa la Washington, D.C., pentru a participa la demonstrație.

Curtea Supremă SUA a audiat marți pledoariile în cazurile Little vs Hecox și West Virginia vs B.P.J., care contestă legile care rezervă diviziile sportive pentru femei și fete din școlile publice exclusiv pentru femei. Marea majoritate a americanilor recunosc că, deoarece bărbații sunt, în general, mult mai înalți, mai grei, mai rapizi și mai puternici decât femeile, competiția mixtă este nedreaptă în majoritatea sporturilor. Dar miza este mai mare decât corectitudinea. Aceleași diferențe fizice înseamnă că permiterea accesului bărbaților pe teren alături de fete sau femei este periculoasă.

Share this: Facebook

X

