De ce scrisul de mână este mai bun pentru creierul tău

Într-o lume în care listele de cumpărături sunt dictate telefonului, notițele de curs sunt scrise pe laptopuri, iar memento-urile dispar în notificări, actul simplu de a scrie cu stiloul pe hârtie pare o relicvă dintr-o altă epocă. Cu toate acestea, o serie de studii sugerează că această relicvă ar putea fi, de fapt, o abilitate esențială pentru funcționarea optimă a creierului nostru.

Potrivit unui articol publicat de Evidence-Based Living, un blog al Bronfenbrenner Center for Translational Research de la Universitatea Cornell, scrisul de mână stimulează conexiuni neuronale mai complexe decât tastarea sau dictarea digitală, contribuind astfel la învățare și memorie.

Creierul „lucrează” mai mult când scriem de mână

Unul dintre studiile publicate în Frontiers in Psychology a analizat activitatea cerebrală a studenților care fie au scris cu un pix digital pe ecran, fie au tastat aceleași cuvinte folosindu-și un deget pe o tastatură. Rezultatele au arătat că scrisul de mână generează modele de conectivitate cerebrală mult mai elaborate și extinse decât tastarea — un semn că mișcările fine ale mâinii determină creierul să „lucreze” mai intens în procesul de codificare a informațiilor.

Aceste descoperiri sunt susținute de numeroase alte cercetări. O analiză sistematică din 2022, care a combinat date din 33 de studii, a demonstrat că studenții care iau notițele de mână obțin, în medie, rezultate semnificativ mai bune la teste decât cei care folosesc un laptop.

Beneficii dincolo de sălile de curs

Avantajele scrisului manual nu se opresc la tineri sau la sălile de clasă. Un studiu din 2021, realizat de cercetători japonezi, a comparat memoria participanților care își notau pe hârtie date dintr-un calendar cu cei care foloseau telefonul. Cei care au scris de mână nu doar că au avut o activitate cerebrală mai intensă, dar au și reținut informațiile cu până la 25% mai rapid.

De asemenea, cercetările arată că scrisul manual joacă un rol fundamental și în dezvoltarea cognitivă a copiilor. Într-un studiu în care preșcolarii au scris, tastat sau trasat litere în timpul unei scanări MRI, doar copiii care au scris de mână au prezentat activitate semnificativă în circuitele cerebrale implicate în învățarea cititului.

Mesajul cercetătorilor: pune pixul pe hârtie

„Dacă vrei să reții ceva, scrie-l!”, concluzionează autorii articolului de la Cornell, sintetizând astfel ideea centrală susținută de dovezi științifice tot mai numeroase.

Într-o eră în care tehnologia ne ușurează viața în multe privințe, actul aparent simplu al scrisului de mână rămâne o unealtă puternică pentru stimularea și sănătatea creierului.

