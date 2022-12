De la tentativa de asasinare a unui judecător suprem la amenințarea unui război nuclear, iată cele mai importante evenimente ale anului 2022

Schimbările uriașe care au avut loc în națiunea noastră, care păreau greu de crezut că se întâmplă în 2021, nu au făcut decât să se înrăutățească și să devină noua normă în 2022 – infracțiunile grave scapă nepedepsite, milioane de imigranți ilegali ne trec granițele, datoria națională record și inflația scad valoarea dolarului, iar cenzura se intensifică.

Anul acesta a adus în plus invazia Rusiei în Ucraina, așa că puteți adăuga pericolul unui război nuclear pe listă, analizează Eleanor Bartow pentru The Federalist.

Veștile bune din acest an sunt puține, dar încurajatoare: Pandemia Covid-19 pare în mare parte încheiată, Roe vs Wade a fost anulat, iar Elon Musk a preluat Twitter și expune cenzura Big Tech atât de dăunătoare pentru democrația noastră.

Anularea avortului federal generează o retorică mai hidoasă – și violență

La aproape 50 de ani de la decizia Roe vs Wade a Curții Supreme, aceasta a fost anulată prin procesul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization.

Într-o serie de evenimente fără precedent, decizia instanței a ajuns la urechile presei, demonstranții au protestat în fața locuințelor judecătorilor, iar un bărbat înarmat a fost arestat în apropierea reședinței judecătorului Brett Kavanaugh și acuzat de tentativă de omor.

Fanaticii pro-avort au atacat zeci de centre pentru gravide și biserici. FBI-ul a arestat un activist pro-viață la domiciliul său.

Părtinire la cote maxime

Subiectul avortului a exemplificat părtinirea existentă, dar președintele Joe Biden și-a folosit poziția pentru a diviza și mai mult națiunea noastră, denigrând un număr mare de americani atunci când a declarat, în septembrie:

„Partidul Republican de astăzi este dominat, condus și intimidat de Donald Trump și de republicanii MAGA, iar acest lucru reprezintă o amenințare pentru națiunea noastră“.

Această declarație a fost precedată de comentarii potrivit cărora filozofia lui Trump este „semi-fascistă“.

Biden pierde poziția de lider pe scena mondială

Biden a avertizat, de asemenea, cu privire la „Armageddon“. În ceea ce privește principalele situații de criză la nivel internațional, administrația sa a revenit asupra multora dintre comentariile sale care au provocat panică.

El a afirmat că SUA va apăra Taiwanul în cazul unei invazii chineze și că NATO va răspunde „cu aceeași monedă“ la orice utilizare de către Rusia a armelor de distrugere în masă împotriva Ucrainei.

Păpușarii săi au retras, de asemenea, comentariile privind trimiterea de trupe americane în Ucraina și afirmația că Putin „nu poate fi lăsat la putere“.

Dar când Biden a încercat să dea vina pe președintele rus Vladimir Putin și pentru inflație (știam cu mai bine de un an în urmă, înainte de invazia Rusiei, că inflația atinsese un maxim al ultimilor 40 de ani), Casa Albă nu a retractat această afirmație.

Pentru problema care, fără îndoială, îi afectează pe americani mai mult decât oricare alta – pierderea veniturilor datorită inflației – Biden a dat vina în mod repetat pe Putin. Dacă repeți o minciună suficient de mult, ea devine adevăr.

Big Tech cenzurează disidența

Cu toate că preluarea platformei Twitter de către Musk a dezvăluit suprimarea libertății de exprimare de către Big Tech, multe alte evenimente din 2022 au evidențiat amenințările continue la adresa drepturilor noastre conferite de Primul Amendament.

În februarie, podcasterul Joe Rogan aproape că a fost anulat pentru că a folosit „cuvântul cu ‘n’“, dar și pentru că dezbate idei pe care presa corporatistă le consideră tabu, cum ar fi îndoiala privind eficacitatea vaccinului Covid-19.

Întrucât Rogan nu este un conservator, existând o predispoziție pentru anularea oamenilor etichetați astfel, situția lui a atras atenția la nivel național asupra faptului că Stânga nu tolerează disidența.

Ca soluție de compromis, Spotify a eliminat multe dintre episoadele sale anterioare.

Luna următoare a adus o represiune majoră din partea Big Tech: Companiile de social media au interzis așa-numitul fenomen „misgendering“, adică a te referi la oameni conform sexului lor biologic.

Lui Tucker Carlson de la Fox News, Charlie Kirk de la Turning Point USA, John Daniel Davidson de la The Federalist, site-ului de satiră The Babylon Bee și altora le-au fost suspendate conturile pe Twitter.

În aceeași lună, YouTube a eliminat o înregistrare video cu discursurile fostului președinte Trump și ale unui senator american la o importantă conferință conservatoare, CPAC.

Reprezentanții YouTube au declarat că respectivul conținut încălca politica lor privind dezinformarea pe subiectul integrității alegerilor.

În mod ironic, un subiect al conferinței a fost chiar cenzura Big Tech.

Se intensifică războiul informațional

Tot în martie, la mai bine de un an după ce Big Tech a suspendat contul ziarului New York Post pentru că a publicat știrea despre un laptop care detalia cum fiul președintelui Biden, Hunter, a folosit influența numelui său de familie în cadrul afacerilor din străinătate, The New York Times a recunoscut în cele din urmă că laptopul era real și nu dezinformare rusă.

Apoi, în luna mai, administrația Biden a format un Disinformation Governance Board în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). În urma criticilor, acesta a fost desființat.

Cu toate acestea, DHS și FBI continuă să monitorizeze social media, luând în vizor discursurile pe care le consideră periculoase, și să facă presiuni asupra platformelor tech pentru a cenzura opiniile care contrazic narațiunea oficială.

„Dosarele Twitter“ publicate recent de Musk au adus dovezi că guvernul a colaborat cu giganții din domeniul tehnologiei pentru a suprima libertatea de exprimare prin cenzurarea știrilor și indivizilor, inclusiv prin utilizarea minciunii pentru a bloca contul lui Trump și mușamalizarea știrii despre laptopul lui Hunter Biden.

Twitter a declarat că Trump a încălcat politica sa privind incitarea la violență, iar știrea despre laptop încălca politica sa privind publicarea de materiale piratate, dar personalul a recunoscut în cadrul discuțiilor interne că acestea au fost doar scuze pentru a face ceea ce au vrut.

Stânga îmbrățișează ideologia LGBT, unii se împotrivesc

Pe lângă interdicția Big Tech privind „misgendering“, administrația Biden a mers și mai departe în acest an cu ideologia sa radicală de stânga.

Aceasta a început anul făcând presiuni pentru ca mai mulți asiguratori să includă în lista serviciilor oferite operațiile de schimbare a sexului. A anunțat că va tăia fondurile de masă ale școlilor care nu acceptă agenda transgender.

Bărbații au fost plasați în închisori pentru femei, iar din cadrul forțelor de ordine au fost eliminați cei care nu sunt de acord cu ideologia transgender radicală.

S-a descoperit că Disney promovează ideologia transgender în filmele și emisiunile sale, iar părinții au început să reacționeze. Statele au adoptat legi prin care să împiedice predarea educației sexuale la elevii de nivel primar sau promovarea ideologiei transgender, interzicând școlilor să ascundă de părinți confuzia experimentată de copii privind propria sexualitate.

Unele state au adoptat legi care să proteje sportivele de sex feminin, după ce Lia Thomas, un bărbat cu identitate transgender, a învins într-o competiție destinată exclusiv femeilor.

Alte premiere în 2022

Ketanji Brown Jackson a fost confirmată judecător la Curtea Supremă de Justiție, prima femeie de culoare care a ocupat această poziție. Ca dovadă a cât de mult a ajuns să domine dezbaterile subiectul transgender, ea a fost, de asemenea, prima candidată la Curtea Supremă căreia i s-a cerut să definească ce este o femeie.

Un alt eveniment fără precedent care a avut loc în 2022 a fost percheziționarea de către FBI a locuinței lui Trump din Florida, Mar-a-Lago. Departamentul de Justiție ia din nou în vizor un inamic politic, lucru care va declanșa probabil o anchetă de lungă durată.

Încheind anul în același ton, directorul executiv al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost arestat pentru comiterea unor fraude de milioane de dolari. El a fost al doilea cel mai mare donator individual al Partidului Democrat în timpul alegerilor midterm din 2022, contribuind cu aproximativ 40 de milioane de dolari.

Directorul executiv al FTX, Ryan Salame, a donat aproximativ 20 de milioane de dolari, majoritatea către republicani.

Din păcate, este puțin probabil ca în 2023 să dispară cenzura Big Tech, să adopte Biden o poziție de centru sau să dispară radicalismul transgender.

Având în vedere că alegerile din noiembrie s-au încheiat, s-ar putea să ne simțim incapabili să schimbăm vreunul dintre aceste lucruri, dar împărtășirea adevărului și altora este cea mai puternică armă pe care o avem – atunci când Big Tech ne permite.

Traducere și adaptare

Tribuna.US