Dejucarea unui plan: „egalitatea de gen” – lupta din Parlamentul României

Luni, Camera Deputaților și Senatul au adoptat o rezoluție privind consolidarea egalității de șanse în România.

În textul declaraţiei se precizează necesitatea aplicării unui cadru legislativ care să promoveze accesul egal la mandatele de reprezentare politică sau la responsabilităţile profesionale şi poziţiile de conducere şi sprijinirea eliminării tuturor formelor de inegalitate de gen, precum violenţa împotriva femeilor şi fetelor, căsătoria timpurie şi forţată, lipsa de echitate la angajare şi diferenţa salarială între femei şi bărbaţi sau participarea inegală la luarea deciziilor private şi publice.

Sesizând pericolul ideologiei care vine pe urmele unor principii corecte privind egalitatea de șanse pentru femei, mai multe entități au insistat pentru modificarea sintagmei „egalitate de gen” cu „egalitate de șanse”, astfel că deputatul Ben Oni Ardelean a propus această modificare și ea a fost aprobată.

„Declarația nu era publică. Am obținut-o pe surse în dimineața votului și în timp ce analizam textul am sesizat că avea multe chestiuni care sunt cel puțin foarte interpretabile, dacă nu chiar dăunătoare, care duc în zona de politică ideologică a acestei dezbateri de gen”, a declarat deputatul Ardelean.

„Am cerut mai multe clarificări și fiindcă declarația care trebuia fi supusă votului nu a urmat toate procedurile parlamentare, am avut o intervenție foarte radicală pe grupul parlamentarilor PNL și am cerut. La presiunea și negocierile pe care le-am exercitat asupra colegilor mei, versiunea inițială a declarației a fost modificată cu jumătate de oră înainte de plen. Cu toate acestea au rămas foarte multe chichițe pentru care nu am avut altă opțiune să le schimbăm decât să părăsim sala de ședință. În urma negocierilor s-a convenit eliminarea oricărei referiri la gen”.

Declarația este una importantă, iar distincția făcută arată că este vorba despre egalitatea între bărbat și femeie, nu între genuri – genul, în unele țări occidentale, fiind considerat doar o părere personală condiționată de sentimente, nu de factori biologici imuabili.

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți a contribuit, de asemenea, la reglarea acestor sintagme, declarând o victorie a bunului simț, a valorilor adevărate și a rațiunii.

„Ne pare bine că Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți a putut să-și aducă contribuția la această luptă, îndeplinindu-și rolul de „sfetnic”, printr-o colaborare deosebită cu persoane de bună-credință, curajoase și cu teamă de Dumnezeu, atât din societatea civilă, cât și din cadrul Parlamentului României.

Este vorba de o biruință a bunului simț, a normalității, a valorilor adevărate, a adevărului, a rațiunii, a responsabilității, a profesionalismului, a unității, a omului de bine, a poporului român, a rugăciunii și a credinței în Dumnezeu.

Astfel, încercarea frauduloasă de a implementa o veritabilă „piesă de puzzle” pentru consolidarea ideologiei de gen în România (căci în realitate despre aceasta este vorba) prin adoptarea unei Declarații în acest sens la cel mai înalt nivel de reprezentativitate a poporului român – plenul celor două camere ale Parlamentului României – a fost dejucată în cele din urmă (cel puțin parțial), sintagma „egalității de gen” (cu tot ce ar fi adus la pachet, în mod subsecvent) fiind îndepărtată din textul declarației, făcându-se referire la egalitatea de șanse între bărbați și femei”.

„Suntem conștienți de faptul că lupta va continua, pe mai multe planuri (unele sunt active, altele se vor activa), însă atâta timp cât vom căuta să fim de partea adevărului, a valorilor, a responsabilității, a profesionalismului și a conlucrării, cu teamă de Dumnezeu, vom avea parte în continuare de biruințe”.

Tribuna.US