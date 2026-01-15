Dialog halucinant: „Poate un bărbat să rămână însărcinat?” Un medic progresist refuză să răspundă | VIDEO

Discuția tensionată a avut loc în cadrul audierii Comisiei HELP, în Senatul SUA

Un medic indian-american în obstetrică-ginecologie (OB-GYN) și sănătate reproductivă a refuzat miercuri să dea un răspuns direct și clar la întrebarea dacă bărbații pot rămâne însărcinați. Discuția tensionată dintre senatorul republican Josh Hawley și dr. Nisha Verma a avut loc în cadrul audierii Comisiei HELP intitulată „Protejarea femeilor: expunerea pericolelor medicamentelor pentru avort chimic”, în Senatul SUA.

Depunând mărturie în fața Comisiei Senatului pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii, dr. Verma a afirmat că medicamentele pentru avort au fost studiate pe larg și utilizate în siguranță de zeci de ani, avertizând că restricțiile impuse de Congres vor provoca daune.

„Avortul medicamentos a fost studiat riguros și s-a dovedit a fi sigur și eficient în peste 100 de studii de înaltă calitate, evaluate de colegi”, a declarat ea legislatorilor, menționând că peste 7,5 milioane de persoane din Statele Unite au utilizat aceste medicamente de la aprobarea lor în 2000.

Hawley a presat-o pe dr. Verma, consilier principal al Physicians for Reproductive Health, cu întrebarea: „Pot bărbații să rămână însărcinați?”

Verma, prezentă în fața comisiei în calitate de expert al Partidului Democrat, a ezitat, spunând că tratează pacienți cu identități de gen diverse. „Tratez persoane care nu se identifică a fi femei”, a spus ea, evitând un răspuns simplu, da sau nu.

Hawley a insistat să primească un răspuns direct, afirmând: „Scopul este de a stabili o realitate biologică. Este vorba despre știință și dovezi. Vă întreb. Nu este o întrebare ipotetică”.

Ea a spus: „Știința și dovezile ar trebui să ghideze medicina. Dar cred, de asemenea, că întrebările de tipul da sau nu, precum aceasta, sunt instrumente politice”. Când Hawley a întrerupt-o, argumentând că întrebarea se referă la adevăr și realitate biologică, Verma a răspuns: „Încerc să reduc complexitatea întrebării”.

„Sunteți considerată un expert de către alte site-uri, sunteți medic și vă bazați pe știință și dovezi. Vreau doar să știu, pe baza dovezilor. Pot bărbații rămâne însărcinați? Este o întrebare cu răspuns da sau nu”, a spus Hawley.

El a adăugat: „Încerc să ajung la un răspuns. Sincer, încerc să testez veridicitatea dumneavoastră ca profesionist medical și om de știință: pot bărbații să rămână însărcinați?”

Ea a spus: „Aș fi mai mult decât fericită să port o conversație cu dumneavoastră care să nu pornească de la încercarea de a polariza lucrurile”.

Senatorul a replicat: „Este extraordinar că participăm la o audiere despre știință și despre femei. Pentru a fi clar, femeile sunt cele care rămân însărcinate, nu bărbații”.

Ulterior, el a adăugat: „Nici măcar nu recunoașteți realitatea elementară că bărbații biologici nu pot rămâne însărcinați. Există o diferență între bărbații biologici și femeile biologice. Nu știu cum am putea să vă luăm în serios și afirmațiile dumneavoastră că sunteți un om de știință”.

„Ne aflăm aici pentru siguranța femeilor. Cercetările științifice arată că medicamentele pentru avort provoacă efecte adverse asupra sănătății în 11% din cazuri. Aceasta este o rată de 22 de ori mai mare decât cea indicată pe regulile FDA”, a adăugat Hawley.

Verma și-a apărat abordarea, spunând: „Sunt un om de știință și mă aflu aici și pentru a reprezenta experiențele complexe ale pacienților mei. Nu cred că limbajul polarizat sau întrebările polarizate servesc acestui scop”.

Hawley a răspuns: „Nu este polarizant să spui că femeile sunt o realitate biologică și ar trebui tratate și protejate ca atare; asta nu este polarizant. Acesta este adevărul… Refuzul dumneavoastră de a recunoaște bărbații ca bărbați și femeile ca femei este profund dăunător pentru știință, încrederea publică și protecția constituțională a femeilor ca femei”.

