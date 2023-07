Disney a pierdut 900 de milioane de dolari cu ultimele sale 8 producții cinematografice

Un cunoscut analist de box office estimează că, în ultimele 12 luni, Disney, a cărui agendă neo-marxistă a pus-o în conflict cu o mare parte a publicului larg, a pierdut aproape 900 de milioane de dolari la ultimele sale opt lansări, informează Hank Berrien, Daily Wire.

Analistul financiar de pe YouTube Valliant Renegade a examinat rezultatele obținute de peliculele Lightyear, Thor: Love and Thunder, Strange World, Black Panther: Wakanda Forever, Antman and The Wasp: Quantumania, Gardienii Galaxiei: Partea 3, The Little Mermaid și Elemental. Ultimele două filme rulează încă în cinematografe.

El a comparat profitul generat de aceste filme cu bugetele de marketing din ultimele 12 luni (TTM) și cu randamentul investițiilor Disney (ROI).

Folosind bugete stipulate din surse precum „The Numbers“ și lăsând la o parte costurile asociate cu supra-producția și dublele trase, acesta a constatat că bugetele de producție ale celor opt filme s-au ridicat la 1.735.000.000 de dolari, în timp ce cheltuielile de publicitate la nivel global au necesitat încă 1.015.000.000 de dolari.

În consecință, el a estimat un cost total de 2.750.000.000 de dolari, apreciind că, probabil, „la câteva dintre ele a luat în calcul prea puțin, ceea ce reprezintă un avantaj pentru Disney“.

Valliant Renegade a precizat că, din chiriile de box-office (banii pe care cinematografele îi plătesc distribuitorului), Disney ar încasa 55% din vânzările de box-office pe plan intern, 43% pe plan internațional și 25% din producțiile lansate în China.

El a subliniat că cifrele privind box office-ul pot fi eronate, deoarece nu iau în considerare cheltuielile suportate de studio și de distribuitor pentru producerea și promovarea filmului.

Un exemplu: „Guardians of the Galaxy: Volumul 3“ a avut încasări de 345,6 milioane de dolari pe plan intern, din care aproximativ 190 milioane de dolari au revenit companiei Disney. 385 de milioane de dolari la nivel internațional, care a adus companiei aproximativ 165 de milioane de dolari; și 90 de milioane de dolari în China, din care aproximativ 22,5 milioane de dolari pentru Disney.

El a estimat că, pentru cele opt filme, veniturile totale ale Disney s-au ridicat la 1,861 miliarde de dolari, ceea ce ar însemna că pentru cele opt filme au suferit o pierdere de 890 de milioane de dolari.

El a subliniat că cifrele pe care le-a calculat nu includ pierderile suferite de Disney ca urmare a refuzului de a acorda licențe pentru filmele sale altor servicii și companii de streaming.

„Disney consumă tot ce produce după lansarea în cinematografe“, a explicat Valliant Renegade.

„Ceea ce înseamnă că Disney care obișnuia să-și distribuie sub licență producțiile, către canale gen Netflix, timp de ani de zile, acelea erau contracte cu terți în valoare de miliarde de dolari care acum nu mai există“.

„Așadar, ar trebui să luăm în considerare nu doar câți bani a pierdut Disney la box office, ci și cât a pierdut cu astfel de lucruri“, a continuat el.

„Aceștia sunt bani pe care i-ar fi putut câștiga dacă ar fi acordat licența pentru aceste filme unor servicii gen Netflix, sau Amazon Prime, sau chiar similar cu ceea ce face Universal care împarte cu alții producțiile recent lansate (pay one window).

Dacă Disney ar fi încheiat un acord de tip Universal cu aceste două mari rețele de streaming, ar fi avut mult mai mulți bani în buzunar, dar au ales să păstreze totul doar pentru ei, ca să susțină Disney+“.

