Dragă Dr. Fauci: Vă invităm să sărbătoriți Crăciunul împreună cu noi

Dr. Fauci, am văzut că ați declarat recent la CBS că este „prea devreme să mă pronunț“ dacă anul acesta ne putem întâlni de Crăciun. Nu știam că încă s-ar pune problema dacă se poate sau nu (și în mod clar, nici mulțimea de vedete participante la Met Gala sau Premiile Emmy, mulțimile de protestatari din ultimul an sau cei care scandau „Let’s Go Brandon“ – sau ceva de genul acesta – în toată țara), analizează Elle Reynolds într-un articol The Federalist.

Nu suntem obișnuiți să așteptăm permisiunea unor birocrați pe care nu i-a ales nimeni (nici a unor dictatori meschini, de altfel) pentru a sărbători Crăciunul, așa că festivitățile noastre se vor desfășura. Dar dacă dumneavoastră nu aveți unde sărbători, sunteți binevenit să vă alăturați nouă. Vom avea multe prăjituri, colinde, părtășie și bucuria care vine din faptul că știm că nu ne punem speranța în această lume, ci în promisiunea eternității.

Ne-ar face plăcere să participați la slujba bisericii noastre din Ajunul Crăciunului, ne vom strânge cu toții într-un cort mare, alb, într-un câmp, în răcoarea de decembrie din Florida. Îi vom îmbrățișa pe toți cei dragi, bucurându-ne împreună. Se poate spune că vom sărbători ca o singură familie, întrucât suntem copiii adoptivi ai lui Dumnezeu.

Ne vom uni cu entuziasm vocile în cântece despre venirea lui Hristos pe pământ. Nu vom forța oamenii să se abțină de la a se închina sau să-și ascundă bucuria cu bucăți de hârtie purtate pentru a-și demonstra virtutea. Iar la sfârșitul slujbei, ne vom apropia de cei din jurul nostru pentru a ne aprinde lumânările în timp ce ne ridicăm vocile în unitate. S-ar putea să vă treziți că faceți și dumneavoastră asta.

În ziua de Crăciun, familia noastră se va întâlni cu cei dragi pentru a ne bucura și a ne aminti reciproc de darul mântuirii. Ne vom strânge în jurul șemineului și vom face schimb de cadouri, îmbrățișări și povești. Vom sta la aceeași masă și ne vom bucura să luăm cina împreună, râzând în timp ce dăm de la unul la altul pâinea și lăudăm mâinile care au pregătit cu drag mâncarea. Vom apropia scaunele și vom sporovăi în bucătărie, gustând din desert în timp ce ajutăm la spălat vasele.

Chiar și înainte de 25 decembrie, vom invita prieteni cu care vom citi în sufragerie despre nașterea lui Hristos, în timp ce cineva cântă o colindă la pian. Vom lua micul dejun la biserică, în grup. Probabil vom merge să vedem scena de Crăciun locală, inspectând cu atenție figurile costumate, la lumina focului de tabără, pentru a descoperi și saluta chipurile familiare.

Dr. Fauci, dacă intenționați să stați singur de Crăciun, ne-ar plăcea să fiți alături de noi. Avem întotdeauna o grămadă de mâncare și voie bună. Am pune chiar și o șosetă de cadouri cu numele dumneavoastră, deși nu aceasta este esența Crăciunului.

Esența Crăciunului este să sărbătorim împlinirea făgăduinței unui Mântuitor și vestea bună că jertfa Lui ne reunește cu Dumnezeu. Evanghelia nu impune un vaccin sau un test COVID negativ pentru a avea acces.

Ciobanii murdari și urât mirositori au fost printre primii care au auzit Vestea Bună a venirii Mântuitorului. Sunt sigură că grajdul era plin de viruși și mizerie. Hristos s-a apropiat fără probleme de cei pe care cultura din vremea sa îi eticheta drept „necurați“ și i-a criticat pe liderii locali pentru că erau mai preocupați de spălarea mâinilor decât de curățirea păcătoșilor.

Lăsând la o parte microbii noștri, toți am fost pătați de murdăria păcatului. Hristos a venit să locuiască cu omul nu pentru a ne spăla mâinile cu dezinfectant, ci pentru a ne curăța inimile. Nu numai că nu a ținut cont de murdăria respingătoare a pescarilor și de carnea putrezită a leproșilor, ci se oferă să rezolve problema mult mai mare a nelegiuirii noastre. De aceea, după bucuria Crăciunului, sărbătorim Paștele, amintindu-ne de jertfa ispășitoare care i-a permis omului să revină la părtășia cu Dumnezeu.

Și dacă nu aveți unde să mergeți nici de Paște, ne-ar face plăcere să vă primim la noi și cu acea ocazie.

