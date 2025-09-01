Efectele „contagiunii sociale”: 2,8 milioane de americani cu vârsta de 13+ ani se identifică a fi transgender

Un nou studiu realizat de Institutul Williams de la Facultatea de Drept a Universității California din Los Angeles (UCLA) estimează că aproximativ 2,8

Un nou studiu realizat de Institutul Williams de la Facultatea de Drept a Universității California din Los Angeles (UCLA) estimează că aproximativ 2,8 milioane de americani cu vârsta de peste 13 ani – aproximativ 1% din populație – se identifică în prezent ca fiind transgender. Peste trei sferturi dintre cei care se identifică ca fiind transgender au vârsta sub 35 de ani.

Această tendință reflectă ceea ce mulți părinți și cercetători, printre care și dr. Lisa Littman, au descris ca fiind o formă de contagiune socială. Cercetările lui Littman privind disforia de gen cu debut rapid sugerează că grupurile de colegi și comunitățile online joacă un rol important. Faptul că trei sferturi dintre persoanele care se identifică ca transgender s-au născut după 1990 – prima generație crescută cu internetul și, mai târziu, cu smartphone-ul – subliniază această legătură. Părinții din toată țara au împărtășit povești despre copii care au adoptat ideologia de gen după o expunere intensă la internet.

Copiii care se identifică a fi transgender erau practic necunoscuți în 1990. Dacă tăcerea sau stigmatizarea au suprimat astfel de identități în generațiile trecute, climatul actual de deschidere ar trebui să arate cifre mai echilibrate în toate grupele de vârstă. În schimb, datele relevă scăderi accentuate odată cu creșterea vârstei: 3,3% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani se identifică a fi transgender, comparativ cu doar 0,4% dintre cei cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani și 0,3% dintre cei cu vârste de 65 de ani și peste.

Presa mainstream a lăudat studiul ca fiind unul dintre cele mai cuprinzătoare până în prezent, coautorul Andrew Flores remarcând că o mai bună colectare a datelor a îmbunătățit estimările privind tineretul.

Aceste concluzii apar pe fondul unei schimbări culturale mai ample în rândul generațiilor tinere. Sondajele arată că aproape un sfert din generația Z se identifică acum ca LGBT sau „genderqueer”, comparativ cu mai puțin de 3% din populația totală în urmă cu doar câțiva ani.

Între timp, Gallup raportează că sprijinul republicanilor pentru căsătoria între persoane de același sex a scăzut drastic, de la 55% în 2022 la 41% în prezent. Împreună, aceste tendințe reflectă adâncirea diviziunilor culturale în ceea ce privește sexualitatea, genul și viitorul vieții de familie americane.

