Erika Kirk răspunde ferm la atacurile lui Candace Owens și la teoriile conspiraționiste despre asasinarea lui Charlie Kirk

Erika Kirk a avut un răspuns direct, ferm, dintr-un singur cuvânt, când a fost rugată să răspundă podcasterului conservator Candace Owens, care o atacă pe văduvă de când soțul ei a fost ucis și răspândește teorii conspiraționiste despre uciderea lui.

„Oprește-te. Asta e tot. Asta e tot ce am de spus. Oprește-te”, i-a spus Kirk redactorului-șef al CBS, Baris Weiss, în timpul unei emisiuni în care s-au dezvăluit toate detaliile, miercuri, potrivit canalului de televiziune.

Kirk a participat la o serie de interviuri în mass-media pentru a respinge teoriile nefondate răspândite pe internet despre moartea soțului ei — multe dintre ele provenind de la Candance Owens, pe care Charlie Kirk o considera odată o prietenă apropiată.

În săptămânile care au trecut de când Charlie Kirk a fost împușcat mortal la Universitatea de Stat din Utah, Owens a lansat teorii conspiraționiste scandaloase despre moartea acestuia — inclusiv că Charlie Kirk a fost „trădat”, că guvernul federal a mințit în legătură cu ancheta și chiar că Statul Israel ar fi implicat în moartea sa.

Owen a atacat și organizația Turning Point USA a lui Charlie Kirk, unde a lucrat cândva.

Kirk a apărut miercuri în emisiunea „Outnumbered” de la Fox News și a răspuns la zvonurile apărute online despre moartea soțului ei, care, potrivit ei, au adus-o într-un „moment critic”, deoarece acum implică familia ei personală și noua ei familie de la TPUSA.

Owens a răspuns că replicile Erikăi Kirk se refereau la ea și a spus că știa deja că Erika Kirk o criticase la ședința publică a CBS – care nu va fi difuzată integral decât sâmbătă seara – deoarece avea spioni în public.

Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

