Eurabia în acțiune: Statul Hamas – un cadou periculos acordat terorismului

Într-o perioadă marcată de transformări globale marcante, Europa pare animată de o ostilitate tot mai pronunțată față de Israel — și, în paralel, de o

Într-o perioadă marcată de transformări globale marcante, Europa pare animată de o ostilitate tot mai pronunțată față de Israel — și, în paralel, de o încurajare vizibilă a constituirii unui stat palestinian controlat de Hamas.

Franța a lansat prima mișcare în această direcție: pe 25 iulie, Președintele Emmanuel Macron a anunțat intenția de a recunoaște statul palestinian până la finalul lui 2025. O acțiune rapid urmată de Marea Britanii: Premierul Keir Starmer a declarat, patru zile mai târziu, că Regatul Unit va recunoaște oficial Palestina în septembrie. Țări la care s-au alăturat și Canada și Australia.

Israelul reacționează

Parlamentarul israelian Dan Illouz a descris această recunoaștere ca fiind nimic altceva decât „un cadou pentru teroriștii din 7 octombrie” — referire directă la atacul devastator inițiat de Hamas care a declanșat războiul actual.

Acțiunea diplomatică comună a Franței și Arabiei Saudite, sub umbrela Declarației de la New York, descrisă drept un pas „tangibil, limitat în timp și irevocabil” spre recunoașterea unui stat palestinian, reflectă strategic un discurs euro-arab care ignoră gravitatea situației actuale.

Specialiștii avertizează asupra amplificării presiunii internaționale: „aceasta este cea mai mare mobilizare internațională pentru stabilirea unui stat palestinian” — iar până în septembrie, recunoașterea ar putea deveni efectivă, dacă nu se intervine rapid.

Posibile consecințe: de la recunoaștere la împuternicirea unui regim extremist

Acest curent tot mai vizibil de recunoaștere a Palestinei ar conferi o legitimitate internațională Hamas-ului, o organizație teroristă care a comis acte brutale și continuă să promoveze o ideologie jihadistă violență declarată.

Dar există și o mișcare de contracarare. Într-o declarație comună recentă, miniștrii de externe și Înaltul Reprezentant al UE subliniază că soluția durabilă este una negociată și bazată pe demilitarizarea totală a Hamas-ului, cu excluziunea totală a acestuia din orice formă de guvernare în Fâșia Gaza, și cu un rol central reînnoit pentru Autoritatea Palestiniană.

Impulsul „eurabian” pentru recunoașterea unui stat palestinian dominat de Hamas nu este doar o mișcare de diplomație — este, mai curând, un prim pas ce riscă să rânjească legitimării unui regim terorist. Recunoașterea unui asemenea stat ar putea, în contextul actual, să fie mai degrabă un stimul pentru conflict decât o soluție pașnică.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Astfel, rămânem cu întrebarea-cheie: nu cumva pacea reală trebuie construită cu prudență, nu oferită în pripă?

Share this: Facebook

X

