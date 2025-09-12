Fact Check: A spus Charlie Kirk că „merită” să moară oameni pentru dreptul la arme?

La scurt timp după asasinarea lui Charlie Kirk, o serie de internauți și jurnaliști au distribuit un citat al podcasterului conservator despre decesele cauzate de armele de foc. Potrivit acestora, Charlie Kirk „a meritat să moară” și „a primit ce căuta” pentru că odată ar fi spus: „Cred că merită. Cred că merită să avem, din păcate, câteva decese prin împușcare în fiecare an, pentru a putea beneficia de al doilea amendament care ne protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu”.

În astfel de momente dramatice și polarizante în societate, te-ai aștepta la mai multă reținere și documentare înainte de a exprima opinii care pot perturba și mai mult situația și pentru a nu oferi satisfacție extremiștilor care se bucură de asasinarea unui om doar pentru opiniilor lui – într-un mod eminamente fascist.

Acuzație

Charlie Kirk, CEO și cofondator al Turning Point USA, a declarat pe 5 aprilie 2023, referindu-se la decesele cauzate de arme de foc: „Cred că merită. Cred că merită să avem, din păcate, câteva decese cauzate de arme de foc în fiecare an, pentru a putea beneficia de al Doilea Amendament care ne protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu”.

Verificare

Într-adevăr, Kirk a făcut această declarație în cadrul unui eveniment TPUSA Faith care a avut loc pe 5 aprilie 2023, în campusul Awaken Church din Salt Lake City. Înregistrarea evenimentului este disponibilă pe YouTube. Citatul începe la minutul 1:16:21. În același timp, contul PodBean al Awaken Church găzduiește și înregistrarea audio a aceluiași eveniment, citatul apărând la minutul 41:30, potrivit analizei Snopes.

A doua zi după evenimentul din aprilie 2023, site-ul Media Matters for America a publicat o transcriere a declarațiilor lui Kirk, cu citatul apărând cu caractere bold, prezentând întreg contextul declarației incriminate:

ÎNTREBARE DIN PUBLIC: Ce faci, Charlie? Eu sunt Austin. Am o întrebare legată de drepturile prevăzute în al Doilea Amendament. Am văzut recent incidentul armat și mulți oameni sunt revoltați. Dar văd că există și oameni care susțin cealaltă parte și vor să ne ia drepturile prevăzute în al Doilea Amendament. Cum îi putem convinge că este important să avem dreptul de a ne apăra și toate celelalte lucruri bune? CHARLIE KIRK: Da, e o întrebare excelentă. Mulțumesc. Sunt un mare susținător al celui de-al Doilea Amendament, dar cred că majoritatea politicienilor sunt lași când vine vorba să apere motivul pentru care avem acest amendament. De aceea nu aș fi un politician bun, sau poate că aș fi, nu știu, pentru că spun ceea ce gândesc. Al doilea Amendament nu se referă la vânătoare. Îmi place vânătoarea. Al Doilea Amendament nu se referă nici măcar la apărarea personală. Acest lucru este important. Al Doilea Amendament există, Doamne ferește, pentru ca tu să te poți apăra împotriva unui guvern tiranic. Și dacă această discuție te sperie – „wow, asta e radical, Charlie, nu știu ce să zic” – atunci înseamnă că nu ai citit cu adevărat niciuna dintre lucrările Părinților Fondatori.

În al doilea rând, nu ai citit nimic din istoria secolului XX. Trăiești pur și simplu în Narnia. Apropo, dacă ai trăi într-adevăr în Narnia, ai fi mai înțelept decât oriunde altundeva, pentru că C.S. Lewis era foarte inteligent. Așa că nu știu în ce univers alternativ trăiești. Pur și simplu nu vrei să accepți realitatea că guvernele tind să devină tiranice și că oamenii au nevoie de capacitatea de a se proteja pe ei înșiși, comunitățile și familiile lor. Acum, trebuie să fim realiști. Trebuie să fim sinceri cu populația. A avea cetățeni înarmați are un preț, iar acesta face parte din libertate. Condusul unui automobil are un preț. 50.000, 50.000, 50.000 de oameni mor pe șosele în fiecare an. Acesta este prețul. Dacă renunțăm la condusul auto, vom avea cu 50.000 de decese mai puțin în accidente rutiere. Dar am decis că beneficiile condusului auto – viteza, accesibilitatea, mobilitatea, accesul la produse și servicii – merită costul de 50.000 de oameni care mor pe șosele. Așadar, trebuie să fim foarte clari că nu vom reduce la zero numărul deceselor cauzate de arme. Nu se va întâmpla. Le-am putea reduce semnificativ dacă ar fi mai mulți tați acasă și mai mulți paznici înarmați în fața școlilor. Ar trebui să avem o viziune reducționistă sinceră și clară asupra violenței cu arme de foc, dar nu una utopică. Nu vei trăi niciodată într-o societate în care cetățenii sunt înarmați și nu vei avea niciun singur deces provocat de arme. Asta e o prostie. E o aiureală. Dar eu, eu, eu… cred că merită. Cred că merită să avem, din păcate, câteva decese provocate de arme în fiecare an, pentru a putea avea al Doilea Amendament care să ne protejeze celelalte drepturi date de Dumnezeu. Este o înțelegere prudentă. Este rațională. Nimeni nu vorbește așa. Ei trăiesc într-un univers complet alternativ. Așadar, cum se poate reduce numărul acestora? Foarte simplu. Oamenii întreabă: „Charlie, cum putem opri împușcăturile în școli?” Nu știu. Cum am oprit împușcăturile la meciurile de baseball? Pentru că avem paznici înarmați în afara stadionului. De aceea. Cum am oprit împușcăturile în aeroporturi? Avem paznici înarmați în afara aeroporturilor. Cum putem opri toate împușcăturile din bănci? Avem paznici înarmați în afara băncilor. Cum am oprit toate împușcăturile de la târgurile de arme? Observați că nu sunt multe împușcături în masă la târgurile de arme, deși sunt atâtea arme. Pentru că toată lumea este înarmată. Dacă banii noștri, evenimentele sportive și avioanele noastre au paznici înarmați, de ce copiii noștri nu au?”

Concluzie

Privită în context, această afirmație nu pare deloc extremistă. Ea reprezintă, în esență, un raționament care evaluează raportul dintre beneficii și costuri sau riscuri. Astfel, având în vedere că Al Doilea Amendament nu este ușor de înțeles, în special pentru non-americani, se impune o abordare mai prudentă în analiza unei astfel de declarații.

