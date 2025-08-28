Florida: „Infractor voiajor” român, arestat cu bijuterii furate în valoare de 400.000 de dolari

Un bărbat român a fost arestat în Comitatul Martin după ce a fost prins cu bijuterii furate în valoare de peste 400.000 de dolari. A fost plasat în de

Biroul șerifului din Comitatul Martin (MCSO), Florida, l-a arestat luni pe Marcu Rostas, în vârstă de 33 de ani, pe bulevardul Martin Downs. În interiorul vehiculului lui Rostas polițiștii au găsit ceasuri de lux, un inel cu diamant în valoare de 40.000 de dolari, lanțuri de aur, monede de aur și 30.000 de dolari în numerar. Poliția afirmă că bijuteriile furate au fost găsite în interiorul unei jucării de pluș, informează MCSO.

Potrivit MCSO, Rostas era un „infractor voiajor” căutat în mai multe state și se afla ilegal în Statele Unite, având în posesia sa mai multe acte de identitate false. Arestarea lui a avut loc la o zi după ce a furat dintr-un magazin de bijuterii din Stuart.

„Rostas face parte dintr-o rețea mai mare de hoți care călătoresc și distrag atenția, uneori numiți „romi călători”, care se deplasează prin Statele Unite, vizând victime inocente, folosind trucuri înșelătoare pentru a fura sume mari de bani sau obiecte de valoare. Acești hoți lucrează adesea în grupuri și pot include femei, copii sau complici în vârstă care ajută la crearea de diversiuni. În timp ce un membru distrage atenția victimei, altul fură în liniște bijuterii, bani sau alte obiecte de valoare în câteva secunde. Ei jefuiesc magazine de bijuterii, magazine de vânzare cu amănuntul și, uneori, case private”, se arată în comunicatul MCSO.

În timpul arestării, detectivii au descoperit că fiul lui Rostas purta un ceas Rolex furat, în valoare de 40.000 de dolari, iar fiica lui purta un colier de lux furat. Soția lui Rostas, care se afla și ea în mașină, nu a fost arestată și este atenția Serviciilor de Imigrare.

„Vă rugăm să considerați acest lucru ca un avertisment pentru toți cetățenii și magazinele de bijuterii: hoții care folosesc tehnica distragerii atenției mizează pe faptul că vă vor prinde cu garda jos. Dacă cineva încearcă să vă distragă atenția cu întrebări neobișnuite sau încearcă să vă distragă atenția de la obiectele de valoare, opriți-vă, fiți atenți și arătați-i clar că sunteți conștienți de ceea ce face”, transmite MCSO.

MCSO afirmă că Rostas a fost plasat în detenție de către ICE.

Foto: MCSO / Facebook

