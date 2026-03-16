Furtuni violente lovesc regiuni din SUA: zăpadă, vânturi puternice și riscul apariției unor tornade

Luni, valuri de zăpadă și vânt urmează să lovească jumătatea estică a Statelor Unite, pe măsură ce vremea extremă se abătea asupra unei mari părți a țării și făcea drumurile impracticabile în regiunea Upper Midwest.

Meteorologii anunță că statele din zona Atlanticului de Mijloc și Washington, D.C. erau cele mai expuse riscului de vânturi puternice și tornade. Se preconizează ca frontul rece să se îndepărteze de coasta de est până marți, aducând în urma sa o răcire bruscă a vremii, au precizat meteorologii.

Valul de frig de la sfârșitul iernii survine în contextul în care Hawaii continuă să fie afectată de un alt sistem de furtuni care a provocat inundații severe în weekend.

Meteorologii avertizează asupra unui șir de furtuni și tornade

Serviciul Național de Meteorologie a avertizat că o serie de furtuni violente, însoțite de vânturi puternice, va traversa o mare parte din estul Statelor Unite. După ce s-au intensificat duminică, furtunile traversau văile râurilor Mississippi, Tennessee și Ohio.

Se preconizează că furtuna va pătrunde în Munții Apalași, apoi se va îndrepta spre Coasta de Est, unde erau așteptate „furtuni violente, însoțite de vânturi puternice care vor provoca pagube pe o arie extinsă și de mai multe tornade”, a precizat serviciul meteorologic.

O zonă care se întinde de la anumite părți ale Carolinei de Sud până în Maryland părea cea mai expusă la vânturile puternice care vor provoca pagube luni după-amiază, a declarat serviciul meteorologic. Aceasta ar putea include orașele Raleigh (Carolina de Nord), Richmond (Virginia) și capitala țării.

Autoritățile au anunțat că școlile din Raleigh și Chapel Hill, Carolina de Nord, vor fi închise luni. Guvernatorul Josh Stein a îndemnat locuitorii să activeze alertele de urgență pe telefoanele lor înainte de rafalele de vânt preconizate de 74 mph.

Dincolo de amenințarea la adresa vieților și a proprietăților, „fie că este vorba de rafale de vânt dintr-o linie de furtună, viscol sau zăpadă, sau doar de vânt din cauza furtunii, ne așteptăm ca mai multe aeroporturi importante să fie afectate”, a declarat Tyler Roys, meteorolog senior la AccuWeather.

Ninsori abundente în Minnesota, Wisconsin și Michigan

O zonă care se întinde de la centrul statului Wisconsin până la Peninsula Superioară a statului Michigan urma să înregistreze probabil peste 60 de centimetri de zăpadă, cu cantități izolate mai mari pe peninsulă, a declarat Roys. Acumulările mai reduse de zăpadă în localități precum Chicago și Milwaukee vor crea probabil probleme navetiștilor luni, a adăugat el.

Întreruperile de curent continuă, unele fiind cauzate de vânturile puternice din zilele precedente

Potrivit site-ului PowerOutage.us, peste 210.000 de abonați la rețeaua de utilități din șase state din regiunea Marilor Lacuri au rămas fără curent electric duminică. Unele dintre aceste întreruperi au început vineri, când rafalele de vânt din regiune au atins viteze de 85 mph. De asemenea, au fost semnalate întreruperi pe scară largă în anumite zone din Pennsylvania și Arkansas.

În Nebraska, aproximativ 30 de membri ai Gărzii Naționale au fost mobilizați pentru a combate mai multe incendii de pădure pe o suprafață extinsă de pășuni și păduri, au declarat oficialii statului. A fost raportat un deces cauzat de incendiu.

