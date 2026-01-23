Iarna extremă paralizează America: 40 de state afectate

Un val de iarnă extrem se abate asupra Statelor Unite, cu un sistem masiv de furtuni de iarnă care se întind pe 40 de state — din Sud până în Nord-Est

Un val de iarnă extrem se abate asupra Statelor Unite, cu un sistem masiv de furtuni de iarnă care se întind pe 40 de state — din Sud până în Nord-Est și marile orașe ale Midwest-ului. Meteorologii și oficialii locali avertizează că acesta ar putea deveni unul dintre cele mai puternice fenomene de iarnă din ultimii ani, afectând sute de milioane de oameni.

Specialiștii explică fenomenul prin coborârea bruscă a unui nucleu de aer arctic asociat vortexului polar, care a permis maselor de aer extrem de rece să pătrundă adânc spre sud. Această configurație atmosferică a generat un contrast puternic cu aerul mai cald și umed din sudul țării, favorizând ninsori abundente, ploi înghețate și rafale de vânt care amplifică senzația de frig până la valori periculoase pentru organism.

Impactul furtunii se resimte deja în infrastructura națională. Mii de zboruri au fost anulate sau întârziate, aeroporturile din marile orașe funcționează cu dificultate, iar rețelele rutiere sunt afectate de polei și troiene de zăpadă. În mai multe state au fost declarate stări de urgență, pentru a permite mobilizarea rapidă a resurselor și pentru a sprijini comunitățile izolate sau rămase fără electricitate.

Conform celor mai recente estimări meteorologice legate de valul de frig și furtuna de iarnă în curs în Statele Unite, vineri, cele mai scăzute temperaturi reale – în afara factorului „senzației termice” (wind chill) – se așteaptă să fie în zonele din Dakota, Minnesota și Michigan, unde mercurul va coborî până la aproximativ -15°F până la -30°F (aproximativ -26°C până la -34°C). În aceste regiuni îndepărtate ale Midwest-ului, temperaturile sunt așteptat să scadă semnificativ sub zero vineri noaptea, înainte ca frontul rece să se deplaseze spre est.

În acest context, Chicago se află din nou în centrul atenției, orașul devenind un simbol al confruntării cu iarna extremă. Temperaturile au coborât mult sub pragul înghețului, iar vântul puternic face ca valorile resimțite să atingă niveluri periculoase, apropiate de -40 de grade Fahrenheit.

La nivel național, valul de frig a afectat transportul aerian și feroviar, cu mii de zboruri anulate sau întârziate. Companiile de utilități monitorizează situația rețelelor electrice, în condițiile unei cereri ridicat de energie și ale riscului de avarii cauzate de gheață și vânt.

Meteorologii estimează că sistemul de furtună se va deplasa în următoarele zile spre est, aducând ninsori și temperaturi scăzute și în marile aglomerări urbane de pe Coasta Atlanticului. Autoritățile avertizează că impactul fenomenului ar putea continua pe termen scurt, în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

