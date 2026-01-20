Iluzia politică a Stângii

O casă a oglinzilor este concepută pentru a distra, dar, într-un mod mai sinistru, poate și ameți pe cei care o vizitează O casă a oglinzilor este

O casă a oglinzilor este concepută pentru a distra, dar, într-un mod mai sinistru, poate și ameți pe cei care o vizitează

O casă a oglinzilor este concepută pentru a distra, dar, într-un mod mai amenințător, poate și ameți pe cei care o traversează. Designul său creează reflexii confuze. Stânga menține astfel de jocuri împotriva republicanilor și a președintelui Trump, încercând să descurajeze publicul să susțină președintele și Partidul Republican în general. Merită exemplificate câteva exemple. În cele din urmă, însă, republicanii ar trebui să găsească curaj în sondajele recente care arată că manevrele democraților ar putea avea efectul invers.

Prin protestele anti-ICE din Minnesota, democrații încearcă să dea vina pe președintele Trump pentru haosul pe care ei înșiși l-au creat, pur și simplu pentru că Trump se implică în haos pentru a încerca să-l oprească.

Acest lucru face parte din încercarea stângii de a rescrie istoria crizei de la frontieră din acest deceniu, mascând vechile greșeli cu noi distrageri. Au numit chiar pe Don Lemon drept următorul lor mare expert constituțional. Cu camera în mână, Lemon a încercat să pară rațional intrând într-o biserică în mijlocul unei mulțimi de „activiști” și ținând o prelegere unui pastor aparent stoic în mijlocul haosului.

Cu toate acestea, nu este nobil să pui povara pe umerii credincioșilor în timp ce slujba de duminică a bisericii este perturbată în mod activ. Dar, din nou, casa oglinzilor stângii prosperă pe contradicții distorsionate.

Și pentru toate eforturile lor, ce primesc democrații ca recompensă? Un sondaj surprinzător al Wall Street Journal care susține guvernarea republicană. Potrivit unui articol Mediaite din 18 ianuarie care promovează acest lucru, americanii au mai multă încredere în Partidul Republican din Congres decât în democrați ca fiind „cel mai capabil” să gestioneze o serie de probleme politice, de la imigrație (+11 puncte), economie și inflație (ambele +6), politică externă (+5) și chiar tarife (+2).

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Democrații trebuie să se întrebe cum este posibil acest lucru. Cu siguranță au crezut că magia lor complicată de carnaval a funcționat suficient pentru a le garanta puterea în noiembrie. Democrații din Congres au provocat o blocare inutilă a guvernului în toamna trecută și totuși au încercat să dea vina pe Trump și pe Partidul Republican din Senat, care a votat de cincisprezece ori pentru redeschiderea guvernului.

În ceea ce privește imigrația, liberalii au provocat haos în era Biden, dar doresc să distorsioneze protestele din toată țara pentru a încerca să arate că politicile de aplicare a legii distrug cumva orașele. Stânga trebuie să se întrebe de ce trucurile lor nu funcționează în cele din urmă. Motivul este că politica lor nu este una serioasă, ci o evitare psihologică de înaltă calitate și manipulare, care, deși inteligentă, este totuși evidentă. Din fericire, memoria alegătorilor pare încă suficient de lungă pentru a-și aminti ce fac liberalii atunci când dețin puterea politică.

Republicanii trebuie să sublinieze toate aceste aspecte cu determinare până la alegerile intermediare din 2026 și după aceea. Nu este vorba de o afirmație întâmplătoare, ci de una bazată pe întrebarea legitimă dacă toți republicanii doresc cu adevărat să câștige.

Un semnal nefericit că colegii conservatori nu au evidențiat cu adevărat acest sondaj favorabil a fost faptul că acesta a fost ascuns într-un articol din WSJ intitulat „Este economia lui Trump și alegătorii sunt nemulțumiți de ea”.

Le place republicanilor din establishment să fie în majoritate și să-și promoveze cauza? Sau preferă să rămână în ceața statutului perpetuu de minoritate, plângându-se și rătăcind în timp ce labirintul distractiv al stângii stabilește politica națională?

Poate că unii dintre membrii dreptei tradiționale găsesc alinare în a se plânge, în loc să dea dovadă de curajul necesar pentru a găsi o cale de ieșire din capcanele stângii. Această alinare este iluzorie, iar republicanii trebuie să se elibereze de ea. Alegerile intermediare sunt un test pentru toți conservatorii cu principii, pentru a vedea dacă au tăria de a susține Partidul Republican, de a vota în consecință și, în cele din urmă, de a întoarce oglinda către extremismul progresist.

Share this: Facebook

X

