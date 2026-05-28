Inteligența Artificială și diavolul

Această nouă tehnologie ne poartă într-o călătorie suprarealistă, fie că ne place sau nu

În cadrul unei conferințe de presă dedicată enciclicii „Magnifica Humanitas” a Papei Leo, acesta a fost însoțit de Christopher Olah, cofondatorul companiei Anthropic, pentru a discuta o subtemă referitoare la „Amenințarea unei «viziuni anti-umane»”.

Papa Leo a spus: „Riscul depășește utilizarea abuzivă a anumitor tehnologii.” El a continuat: „Mai grav, paradigma tehnocratică omniprezentă în care suntem cufundați, și care este amplificată de revoluția digitală și de IA, amenință să normalizeze o viziune antiumană”.

Olah a pontificat cu înțelepciune: „Unii ar putea crede că problemele legate de AI sunt cel mai bine gestionate de informaticieni ca mine. Se înșeală. Întrebările cu privire la AI sunt mai mari decât comunitatea de cercetare în domeniul AI, nu doar prin implicațiile lor, ci și prin natura lor”.

Olah a dat ca exemplu un avion sau un pod, pe care inginerii le pot înțelege în toate aspectele lor, deoarece ei înșiși le-au proiectat și au studiat principiile fizice care stau la baza acestora. Olah a continuat spunând:

„Modelele de inteligență artificială nu sunt așa. Ele sunt dezvoltate pe o structură inspirată în mare măsură din creier, pe baza unei moșteniri imense de gândire și limbaj uman, iar ceea ce rezultă este mult mai subtil, mai ciudat și mai frumos decât ne-a pregătit să ne așteptăm science-fiction-ul”.

Avertismentele Papei Leon cu privire la inteligența artificială par, într-un mod oarecum iresponsabil, prea laice! Deși nu este necesar să credem într-o imagine fundamentalistă a prezenței lui Satan, o perspectivă creștină poate concepe o luptă activă între bine și rău care se desfășoară în lumea de astăzi.

Un astfel de conflict poate deveni extrem de sofisticat și seducător dacă este implicat domeniul inteligenței artificiale. Ne putem gândi la minunata descriere a lui C.S. Lewis din cartea sa „Scrisorile lui Screwtape”.

Deoarece AI provine din gândirea umană și din aplicarea acesteia și dincolo de aceasta, potențiala sa corupție poate lua multe forme de ispite seducătoare și distructive și de jocuri de putere malefice. Partidul Comunist Chinez a realizat deja acest lucru într-o oarecare măsură în America.

Dacă inteligența artificială poate crea o căsătorie reală între o persoană și un partener de viață generat de AI, ce alte ispite și sugestii diabolice ar putea apărea? În mâinile unor grupuri teroriste din ce în ce mai sofisticate, ale cartelurilor și ale influențatorilor islamo-fasciști care colaborează cu forțele comuniste atât pe plan intern, cât și internațional, distincția dintre „băieții buni” și „băieții răi” sau dintre cei drepți și cei profund răi poate deveni greu de identificat și de contracarat!

Preocupările Papei Leon și ale domnului Olah sunt, în concluzie, profetice.

