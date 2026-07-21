Intervenție manipulatoare a comisarului Michael O’Flaherty, pentru drepturile omului al C. E., în cazul Viorel Pașca de la Dumbrava

Suntem de-a dreptul consternați de intervenția domnului Michael O'Flaherty, Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, prin scrisoarea a

Suntem de-a dreptul consternați de intervenția domnului Michael O’Flaherty, Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, prin scrisoarea acestuia adresată Primului Ministru al României Ilie Bolojan, intervenție prematură, incompatibilă cu prezumția de nevinovăție care poate influența percepția publică asupra vinovăției, mesaj ce riscă chiar să prejudicieze prezumția de nevinovăție.

Această abordare dezechilibrată a comisarului O’Flaherty, ignorând prezumția de nevinovăție, oarecum constituind a fi o validare prematură a acuzațiilor înainte de proces, o poziționare unilaterală înaintea unei hotărâri judecătorești definitive, ne îngrijorează deoarece este o incompatibilitate grosolană a comisarului cu poziția pe care acesta o ocupă în Consiliul Europei unde ar trebui să fie un garant al Drepturilor Omului, atât ale acuzatului Viorel Pașca și asociaților lui cât și al celor peste 400 de bolnavi care au fost mutați abuziv de către DIICOT după intervenția lor „milițienească”.

Din comunicatul oficial și rezumatul scrisorii publicate de Consiliul Europei rezultă că Michael O’Flaherty:

califică situația din Dumbrava drept „deosebit de îngrijorătoare”;

vorbește despre „cămine/centre fără autorizație care funcționează ilegal”;

solicită o „anchetă aprofundată și independentă” asupra cazului Dumbrava;

salută intervenția autorităților și recomandă înăsprirea controlului asupra unor astfel de situații.

În opinia noastră, punctul vulnerabil este acesta: Comisarul utilizează formulări care par să trateze concluziile anchetei ca fiind deja stabilite factual, desi urmărirea penală este încă în desfășurare fără nici un control judiciar; nu există încă o hotărâre definitivă; Viorel Pașca beneficiază de (și ar trebui să fie evidentă) prezumția de nevinovăție. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat în numeroase cazuri că autoritățile trebuie să evite declarațiile care creează impresia că vinovăția este deja stabilită înaintea procesului.

Încă un aspect important este atitudinea comisarului care salută operațiunea DIICOT, chiar dacă a fost prea „milițienească”, ca și cum legalitatea și temeinicia ei ar fi deja demonstrate, fără a menționa că acestea pot fi contestate în instanță, atunci apare impresia unei validări premature.

Din perspectiva drepturilor omului, comisarul ar fi trebuit să fie preocupat și de drepturile beneficiarilor; drepturile persoanelor cercetate în acest caz; proporționalitatea intervenției și necesitatea amplitudinii acesteia; și nu în ultimul rând de efectele evacuării asupra persoanelor vulnerabile.

O altă chestiune este omiterea totală a comisarului a unei părți esențiale! În scrisoarea comisarului nu reiese că ar fi avut în vedere faptul că cele mai multe persoane locuiau acolo de ani de zile la alegerea lor și de bună voie, faptul că unele instituții publice trimiteau persoane la Dumbrava, nu ține cont de existența unei versiuni diferite a faptelor prezentată de d-l Viorel Pașca, și mai ales ignoră faptul că instanța nu stabilise existența infracțiunilor. Aceasta face analiza unilaterală, chiar dacă ar vrea domnia sa să se eschiveze și să spună că intenția sa a fost protejarea persoanelor vulnerabile.

În concluzie, scrisoarea Comisarului ridică probleme din perspectiva principiului prezumției de nevinovăție, întrucât utilizează formulări care pot fi înțelese ca validând concluziile organelor de urmărire penală înainte ca acestea să fie confirmate de o instanță.

De asemenea, abordarea este dezechilibrată, deoarece nu reflectă existența unor poziții contradictorii și nici caracterul încă nefinalizat al procedurilor judiciare.

Sintetizată în câteva cuvinte, scrisoarea comisarului este o intervenție prematură și unilaterală; o validare prematură a acuzațiilor și fără îndoială o abordare incompatibilă cu prezumția de nevinovăție.

FELICITĂM ATITUDINEA D-LUI VIOREL PAȘCA prin răspunsul elegant și responsabil pe care acesta l-a făcut public la adresa comisarului European, dovedind o mai mare diplomație decât cea a pripitului comisar.

Scrisoare deschisă Către Domnul Michael O’Flaherty, Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei Am citit cu deosebit interes scrisoarea dumneavoastră adresată Primului Ministru al României, și am apreciat grija dumneavoastră pe care ați arătat-o față de persoanele vulnerabile din România. Având însă in vedere că ați menționat și activitatea de ingrijire a bolnavilor de la Dumbrava de care m-am ocupat in ultimii douăzeci de ani, vreau să menționez câteva lucruri și să vă atrag atenția cu privire la câteva aspecte: Nu știu de unde ați primit informații dar cred că de oriunde ar fi fost, ar fi trebuit să verificați întâi dacă sunt adevărate iar cei care vi le-au furnizat sunt surse credibile și au probe în acest sens. Nu uitați că prezumția de nevinovăție ar trebui să funcționeze și pe teritoriul României. Menționați în scrisoarea dumneavoastră despre ” centre ilegale” făcând referire la Dumbrava. Pot sa vă spun că niciodată Dumbrava nu a funcționat ca un centru sau azil. Toate locațiile au fost de fapt case de locuit în care locuiau cetățeni români care aveau domiciliul acolo. Niciunul nu a locuit ilegal , nu a fost sechestrat, abuzat sau torturat cum s-a vehiculat în presă. Cei care au vrut să plece au plecat când au vrut si au revenit de buna voie când au dorit. Imi pare rău că trebuie să-mi exprim îngrijorarea în ce privește felul in care primiți și transmiteți informații fără să le verificați întâi, mai ales având in vedere că unele surse care prezintă activitatea de la Dumbrava sunt indoielnice, fiind in repetate rânduri dovedite ca mincinoase și rău intenționate. Tot ele se plâng apoi ca fiind așa cum ati mentionat si dumneavoastră, ” ținte ale discursurilor instigatoare la ură în mediul online”. Nu știu dacă ați urmărit în ultima vreme valul de ură și minciuni cu care unele televiziuni si parte din presa scrisă s-a năpustit asupra mea, făcând afirmații care nu au nici o legătură cu realitatea M-a uimit deasemenea aprecierea dumneavoastră la modul in care a acționat DIICOT-ul in operațiunea de la Dumbrava. Dacă socotiți o astfel de intervenție ca fiind ” normală” , necesară si justificată, atât din punct de vedere legal, logistic, moral sau din oricare alt punct de vedere, atunci sunt foarte convins că ce vi s-a spus nu are nici o legătură cu realitatea iar dumneavoastră ați ” căzut în plasa” celor care v-au furnizat informațiile. Altfel, nu îmi pot imagina ca abuzuri de acest fel asupra unor cetățenii ai României să primească girul sau acordul dumneavoastră. Având in vedere funcția și poziția pe care o dețineți, vă rog să fiți mai atent si să verificați de zece ori informațiile și sursele care vi le furnizează si abia apoi să vă pronuntați în spațiu public. Dacă v-ar fi interesat cu adevărat adevărul cu privire la activitatea de la Dumbrava ați fi putut aștepta un pic , până ce justiția se va pronunța în acest sens. Cu deosebită considerație, Viorel Pașca.

în funcțiile pe care le-a ocupat, Michael O’Flaherty a promovat și apărat în mod constant standardele internaționale privind drepturile omului pe diverse chestiuni în materie de:

Combaterea discriminării – Da. A susținut în mod repetat aplicarea legislației internaționale și europene împotriva discriminării pe criterii precum rasa, religia, etnia, sexul, orientarea sexuală sau dizabilitatea.

– Da. A susținut în mod repetat aplicarea legislației internaționale și europene împotriva discriminării pe criterii precum rasa, religia, etnia, sexul, orientarea sexuală sau dizabilitatea. Drepturile refugiaților și migranților – Da. A pledat pentru respectarea drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil și migranților, în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Convenția de la Geneva privind refugiații.

– Da. A pledat pentru respectarea drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil și migranților, în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Convenția de la Geneva privind refugiații. Drepturile persoanelor LGBT – Da. A afirmat că persoanele LGBT trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și protecție împotriva discriminării ca orice altă persoană. Acest lucru este în concordanță cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și cu standardele Consiliului Europei.

– Da. A afirmat că persoanele LGBT trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și protecție împotriva discriminării ca orice altă persoană. Acest lucru este în concordanță cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și cu standardele Consiliului Europei. Independența justiției – Da. A subliniat în repetate rânduri că independența instanțelor și a judecătorilor este o condiție esențială pentru protejarea drepturilor omului și pentru funcționarea statului de drept.

Ori, tocmai că și de aici pornește curiozitatea noastră cu privire la modul tendențios în care a fost alcătuit textul scrisorii sale dar și a faptului că ea este un document public de informare și … desigur de a forma opinii!

AICI: Scrisoarea d-lui Michael O’Flaherty, Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei adresată Primului Ministru al României pe tema cazului Viorel Pașca

Marcel Potcoavă

TRIBUNA.US

Foto: ai generated