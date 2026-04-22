INVITAȚIE: Asociația Avocaților Români prezintă seminarul REAL ESTATE EVENT | 23 apr. 2026

Asociația avocaților români din zona Chicago, Romanian Bar Association invită comunitatea românească la un nou eveniment din seria întâlnirilor sale semi-anuale: REAL ESTATE EVENT, care va avea loc pe data de 23 aprilie 2026, începând cu ora 18:00, la Romanian Heritage Center.

Evenimentul este dedicat informării publicului cu privire la aspecte esențiale ale tranzacțiilor imobiliare din Statele Unite, reunind profesioniști din multiple domenii conexe: agenți și brokeri real estate, avocați specializați precum și experți în finanțarea achizițiilor imobiliare. Participanții vor avea ocazia să afle informații practice, actuale și relevante, direct de la specialiști activi în industrie.

Speakerul principal al serii este Daniel Kwok, un profesionist recunoscut în domeniul real estate, cu o experiență solidă în investiții imobiliare, strategie de achiziții și dezvoltare de portofolii. De-a lungul carierei sale, acesta a asistat numeroși clienți – de la cumpărători aflați la prima achiziție până la investitori experimentați – oferind soluții adaptate contextului pieței și obiectivelor financiare ale acestora.

Romanian Bar Association este o organizație profesională activă în zona Chicago, dedicată sprijinirii și reprezentării avocaților de origine română, precum și promovării intereselor comunității românești în domeniul juridic. Prin inițiativele sale, asociația facilitează schimbul de cunoștințe între profesioniști, oferă acces la resurse relevante și organizează evenimente educaționale și de networking pe teme de actualitate, de la drept imobiliar la imigrație și business. Totodată, organizația își propune să consolideze legăturile dintre membrii comunității și să crească gradul de informare juridică în rândul publicului larg.

Evenimentul este susținut de sponsori dedicați comunității și domeniului imobiliar, printre care avocatul Dimitrie Bogdan Umbrarescu și Luminita Ispas, investitor și promotor activ în sectorul real estate.

DATA:

23 aprilie 2026 ora 6:00 PM

LOCAȚIA:

Romanian Heritage Center

81 N. Broadway Street, Des Plaines, IL 60016

INTRARE LIBERĂ + PARCARE GRATUITĂ

Acest eveniment special reprezintă o oportunitate valoroasă pentru membrii comunității românești din zona Chicago și nu numai de a se conecta, de a învăța și de a lua decizii informate în domeniul imobiliar.

Share this: Facebook

X

