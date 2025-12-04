Invitație la o seară specială: REMEMBER RICHARD WURMBRAND – 13 dec. 2025

Redacția ziarului TRIBUNA ROMÂNEASCĂ vă invită cu drag să luați parte la o seară cu totul deosebită, dedicată memoriei și moștenirii spirituale a past

Redacția ziarului TRIBUNA ROMÂNEASCĂ vă invită cu drag să luați parte la o seară cu totul deosebită, dedicată memoriei și moștenirii spirituale a pastorului și scriitorului Richard Wurmbrand, una dintre cele mai impresionante și respectate personalități ale creștinismului românesc contemporan. Evenimentul își propune să readucă în atenția publicului viața, mărturia și impactul profund al celui care a rămas, peste generații, un simbol al credinței neclintite și al curajului în fața persecuției.

În cadrul întâlnirii veți putea urmări:

Discursuri tematice , ce vor surprinde momente marcante din viața lui Richard Wurmbrand,

Proiecții video rare sau documentare relevante,

Dezbateri și dialoguri deschise despre moștenirea sa spirituală și relevanța mesajului său astăzi,

Momente de părtășie, într-o atmosferă caldă și comunitară.

Seara îl va avea ca invitat special pe pastorul IOAN PANICAN, un cunoscut vorbitor și slujitor, apreciat pentru profunzimea mesajelor sale și pasiunea cu care abordează teme de credință, istorie și identitate spirituală.

Evenimentul va fi moderat de PETRU AMAREI, președinte și fondator al televiziunii creștine RTN Chicago, iar organizarea este coordonată de STEVEN BONICA, în sala bibliotecii centrului Romanian Heritage Center NFP din zona Chicago.

Atenție – Locuri limitate!

Participarea este gratuită, însă accesul se face numai pe bază de înscriere prealabilă.

Pentru rezervarea locului, vă rugăm să sunați la: (847) 477-3498

Puteți lăsa un mesaj vocal sau trimite un SMS pentru confirmare.

Vă așteptăm cu bucurie la o seară memorabilă, plină de inspirație, reflecție și comuniune – o ocazie rară de a redescoperi împreună exemplul unui om care a marcat istoria credinței românești.

SÂMBĂTĂ 13 DEC. 2025 la ora 5:00 PM

Romanian Heritage Center NFP

81 N. Broadway Street

Des Plaines, IL 60016

