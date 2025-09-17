Japonia detașează avioane de luptă în bazele NATO, pe fondul tensiunilor internaționale

Japonia, un aliat cheie al Statelor Unite, și-a trimis forțele aeriene în America de Nord și Europa pentru a consolida cooperarea cu NATO în contextul

Japonia, un aliat cheie al Statelor Unite, și-a trimis forțele aeriene în America de Nord și Europa pentru a consolida cooperarea cu NATO în contextul amenințărilor din partea Rusiei, Chinei și Coreei de Nord.

Deși nu este membru NATO, Japonia a înființat o misiune diplomatică la NATO la începutul acestui an. Desfășurarea avioanelor japoneze în Europa are loc pe fondul tensiunilor crescânde între aliații NATO în legătură cu exercițiile militare din Belarus și Rusia și manevrele din ce în ce mai agresive ale Chinei în regiunea arctică.

Misiunea, denumită Atlantic Eagles, marchează prima dată în istorie când avioane de luptă japoneze sunt dislocate în Canada și Europa.

Japonia consideră că securitatea euroatlantică și cea indo-pacifică sunt indivizibile, invocând invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, încercările Chinei de a schimba status quo-ul prin forță în apele asiatice disputate și dezvoltarea de rachete nucleare de către Coreea de Nord.

Desfășurarea forțelor aeriene japoneze vine după încheierea unor operațiuni împreună cu un portavion britanic în Asia de Nord-Est.

Moscova, Beijing și Phenian, parte a unui bloc autoritar cunoscut sub numele de „Axa revoluției”, se opun cu tărie extinderii NATO în Asia, acuzând alianța militară condusă de SUA că incită la un nou Război Rece care subminează securitatea și stabilitatea regională.

Forțele Aeriene de Apărare ale Japoniei au început duminică operațiunea cu numele de cod Atlantic Eagles, care urmează să se încheie pe 1 octombrie. Opt aeronave, inclusiv patru avioane de vânătoare F-15, și 180 de membri ai personalului vor fi detașați Statele Unite, Canada, Regatul Unit și Germania.

Fotografiile publicate luni de Forțele Aeriene de Apărare ale Japoniei arată avioanele de vânătoare sosind la prima oprire a misiunii – Baza Aeriană Eielson din Alaska – după ce au plecat de la baza lor de origine, Baza Aeriană Chitose, și au zburat peste Pacificul de Nord.

„Forțele Aeriene de Apărare ale Japoniei vor continua să consolideze cooperarea cu Forțele Aeriene ale Statelor Unite pentru a spori și mai mult capacitățile de descurajare și de reacție ale alianței japonezo-americane”, au declarat oficialii japonezi.

Alte unități participante includ două aeronave de transport C-2 și două aeronave de realimentare aeriană — KC-46A și KC-767 — dislocate de la bazele Komaki, Iruma și Miho.

După oprirea în Alaska, detașamentul japonez va continua către CFB Goose Bay în Canada, RAF Coningsby și Brize Norton în Marea Britanie și baza aeriană Laage din Germania.

Ministrul japonez al Apărării, Gen Nakatani, a declarat vineri într-o conferință de presă:

„În ultimii ani, Canada, Regatul Unit, Germania și alte țări europene și-au consolidat în mod constant implicarea în regiunea Indo-Pacific, de exemplu prin trimiterea regulată de avioane de vânătoare și nave de război în apropierea Japoniei, așa cum s-a văzut în cazul recentei vizite a grupului de atac al portavionului britanic în Japonia”.

Declarația comună a reuniunii ministeriale de apărare Japonia-Marea Britanie din 28 august preciza:

„Miniștrii au luat act de continuarea exercițiului nostru bilateral terestru, Exercițiul Vigilant Isles, ca mijloc de îmbunătățire a interoperabilității, și au salutat posibila extindere a exercițiului la aliații euro-atlantici și partenerii cu viziuni similare în viitorul apropiat, începând cu observatori în acest an”.

Foto: Japan Air Self-Defense Force / X

