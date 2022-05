Joe Biden, în campanie: „Cea mai extremistă grupare politică este MAGA!” Democrații îl contrazic

Lori Lightfoot, primarul democrat al orașului Chicago, își cheamă tovarășii de orientare sexuală, respectiv comunitatea LGBTQ+, la arme. Nu pe ocolișuri, nu cu subtilități, ci explicit. Dreptul ei, cu excepția câtorva realități care ar trebui să facă această declarație politică o adevărată bombă mediatică, motiv de demisie și subiectul unei lungi dezbateri despre ipocrizia Stângii și a modului în care lor este permis orice. Să vedem, scrie comentatorul Matei Blaj pe pagina sa de Facebook.

Deși subiectul perioadei este avortul, tovarășa Lightfoot care nu frecventează organe sexuale care să o expună la riscul unei sarcini, mută discuția pe cu totul altceva. Adică panta alunecoasă pe care o acuzau ei la cei care spuneau că de la legalizarea căsătoriilor LGBT și normalizarea oricăror deviații și aberații e cale scurtă. Dar, așa cum ne-am obișnuit, intersecționalitatea marxismului cultural legitimează orice asemenea fals argument, de dragul luptei de clasă, luptă la care ea cheamă oamenii explicit.

Lori Lightfoot, politician al Partidului Democrat, cheamă oamenii la o insurecție împotriva uneia dintre cele trei puteri din stat, respectiv împotriva Curții Supreme. Asta în timp ce partidul ei, de mai bine de un an de zile, demonizează opoziția sub pretextul că în 6 ianuarie, chipurile, s-a încercat o lovitură de stat. Atunci ea acuza „minciunile care au dus la punerea în pericol a demnitarilor statului”. Minciunile ei de astăzi cheamă explicit la așa ceva. „Fight like hell-ul” generic al lui Trump a fost condamnabil, „Call to arms” adresat specific e acceptabil?

În mandatul acesteia, orașul Chicago a experimentat anul trecut cel mai violent an din ultimii 30 de ani. Cu aproape 800 de omoruri și peste 4.000 de persoane împușcate, asta în condițiile în care pandemia a redus criminalitatea în alte locuri, pune Orașul Vântului în topul celor mai criminale orașe din SUA. În centrul orașului se mai pot vedea și azi magazine vandalizate care nu au renunțat încă la baricadele construite în 2020. Să chemi oamenii la luptă în asemenea oraș e cel puțin… iresponsabil.

Chiar dacă sintagma „Call to arms” poate fi interpretată metaforic, venind din partea unui politican care luptă activ împotriva celui de-al Doilea Amendament și a dreptului de avea arme, folosirea acesteia este în cel mai bun caz, nefericită. Oricum, într-unul dintre statele cu cele mai rigide legi privind portul de arme, împotriva textului 2A, e ridicol să presupui că asemenea formulări vor trece neobservate pentru ipocrizia lor.

În ziua în care Senatul SUA votează în unanimitate măsuri sporite de protecție pentru judecătorii SCOTUS și familiile acestora, ca urmare a amenințărilor și a atacurilor la care aceștia au fost supuși, desemnarea acestora drept dușmanul împotriva căreia LGBTQ+iștii sunt chemați să lupte e un gest iresponsabil, chiar reprobabil.

În fine, se dovedește din nou și din nou că în politică și, mai ales la stânga, orice e permis, atât cât o cere cauza. Și justificări se vor găsi, oricât de ipocrite vor fi explicațiile. Știți vorba aia, dacă Stânga n-ar avea standarde duble, n-ar avea standarde deloc. Lori Lightfood insistă să confirme.

Tribuna.US