Mamdani, noul primar musulman-comunist al NYC, acuză Israelul de „genocid” în timpul întâlnirii cu Trump

Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a acuzat Israelul de comiterea unui genocid și guvernul Statelor Unite de finanțarea acestuia în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă cu președintele Donald Trump, vineri.

Ca răspuns la întrebarea unui reporter care l-a întrebat pe Mamdani despre implicarea SUA în războiul dintre Israel și Hamas, viitorul primar a declarat că „a vorbit despre genocidul comis de guvernul israelian și despre finanțarea acestuia de către guvernul nostru”, adăugând că și-a împărtășit îngrijorările cu Trump în timpul întâlnirii lor.

Un socialist democratic și legislator de stat anonim, care a câștigat alegerile pentru primăria New York-ului la începutul acestei luni, Mamdani a solicitat o întâlnire cu Trump pentru a discuta probleme legate de costul vieții și siguranța publică.

„Avem un lucru în comun: vrem ca acest oraș al nostru, pe care îl iubim, să se descurce foarte bine”, a declarat Trump după ce a invitat jurnaliștii în Biroul Oval, în urma unei întâlniri private. „Vreau să-l felicit pe primar; a dus o campanie incredibilă împotriva unor oameni foarte puternici, foarte inteligenți”. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram „A fost o întâlnire productivă, axată pe un loc de admirație și dragoste comună, care este orașul New York, și pe necesitatea de a oferi accesibilitate newyorkezilor”, a spus Mamdani.

Trump a declarat că este fericit să lase deoparte diferențele partizane.

„Cu cât se descurcă mai bine, cu atât sunt mai fericit”, a spus Trump.

În timp ce Mamdani se îndrepta spre victorie în sondaje, Trump a amenințat că va retrage finanțarea federală din cel mai mare oraș al SUA. Primarul ales a criticat în mod regulat o serie de politici ale lui Trump, inclusiv planurile de intensificare a eforturilor federale de aplicare a legilor privind imigrația în New York, unde patru din zece locuitori sunt născuți în străinătate.

Președintele în vârstă de 79 de ani, fost rezident al New York-ului, l-a etichetat pe Mamdani, în vârstă de 34 de ani, drept „lunatic radical de stânga”, comunist și „antisemit”.

Trump și-a temperat limbajul vineri, cu puțin înainte de sosirea primarului ales, spunând că se așteaptă ca acesta să fie „destul de civilizat” și felicitându-l pe Mamdani pentru „campania de succes”.

„L-am atacat puțin cam tare”, a declarat Trump în emisiunea „The Brian Kilmeade Show” de la Fox News. „Cred că ne vom înțelege bine. Uite, căutăm același lucru: vrem să facem New York-ul puternic”.

Foto: Captură The White House / Facebook

