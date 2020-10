Michael Farris (ADF): „De ce-l votez pe Donald Trump în 2020, după ce în 2016 am refuzat public să fac asta!“

Michael Farris este președinte și CEO al organizației Alliance Defending Freedom (ADF), avocat specializat pe drepturile constituționale și libertate religioasă, cunoscut pentru numeroase litigii de apărare a acestora inclusiv la Curtea Supremă a SUA.

Poziția sa tranșantă din 2016 de a nu vota în alegerile prezidențiale de atunci a șocat lumea creștină evanghelică americană. Schimbarea poziției sale și argumentele aduse sunt cât se poate de clare și evocă încrederea acestuia în echipa Trump & Pence în baza celor realizate deja în ultimii aproape 4 ani.

Până acum această declarație pare să fie cea mai reprezentativă poziționare a unui lider național din spectrul creștin interconfesional.

Iată clarificările aduse public de Michael Farris pe tema alegerilor 2020.

**

Nu mi-am ascuns opoziția față de Donald Trump în 2016. De fapt, Washington Post mi-a publicat articolele, lucru care a făcut ca părerile mele să fie expuse clar și foarte public. Opoziția mea provenea din convingerea proprie că defectele sale de caracter treceau peste limită – în consecință, nu l-am putut susține.

Am contestat, de asemenea, una dintre principalele afirmații ale susținătorilor săi – că va numi la Curtea Supremă judecători mai buni decât Hillary Clinton. Am contestat această afirmație pentru că văzusem atâtea alegeri rele făcute de președinții republicani anteriori. Nu aveam ceva personal cu Trump; Pur și simplu nu credeam că republicanii știu să aleagă judecători buni în mod consecvent.

Și în ultimul rând, am considerat că votul pentru Trump era în mare măsură simbolic, deoarece nu avea nicio șansă de a câștiga. Sau cel puțin așa credeam (la fel ca marea majoritate a agenților politici cu experiență). De ce ar trebui să-mi încalc standardele doar pentru a emite ceea ce credeam că este un vot inutil?

Opiniile mele erau atât de cunoscute în 2016, încât m-aș simți ca un laș din punct de vedere moral dacă nu as reuși să explic public de ce mi-am schimbat părerea. Dacă opinia mea despre o persoană se modifică, îi datorez a clarifica noua poziție în mod public, mai degrabă decât a lăsa lucrurile să treacă neobservate.

Procedând astfel, trebuie să precizez foarte clar că îmi împărtășesc opiniile doar în calitatea mea de cetățean și nu în numele vreunei organizații. Cunosc mulți creștini bine intenționați care nu vor vota pentru Trump. Sper că nici unul din ei nu va vota pentru Biden.

Ca o chestiune preliminară, trebuie să spun că nu regret decizia mea din 2016. Caracterul contează foarte mult. Dar, s-au schimbat mai multe lucruri, chiar și analiza mea legat de modul în care caracterul trebuie evaluat într-un concurs electoral atunci când a fost stabilit un model de guvernare. Mai multe despre asta mai târziu – inclusiv o replică la afirmațiile lui John Piper.

Iată cele patru motive pentru care mi-am schimbat opinia:

1. Președintele Trump a guvernat în moduri care au fost mult mai bune decât mă așteptam și mai bune decât practic orice președinte republican din viața mea – cel puțin pe aspectele care contează pentru mine.

În privința acestor aspecte – numiri judiciare, libertate religioasă, dreptul la viață, educație și libertatea de exprimare – palmaresul său a fost exemplar.

A fost perfectă orice numire judiciară? Nu. Dar, știu dintr-o analiză atentă că a încercat să folosească standardul corect în mod consecvent. El depindea de oameni (atât în ​​interiorul, cât și în afara guvernului) care l-au asigurat că fiecare candidat nominalizat chiar se ridica la înălțimea standardele necesare. Printre cele peste 200 de numiri judiciare, au existat câteva de B și B+, dar judecătorii care merită un A sau A+ sunt mult mai numeroși.

Aceasta nu înseamnă că i-aș da președintelui Trump un A la fiecare domeniu abordat. Dar, din nou, cu privire la temele pe care le cunosc cel mai bine și sunt cele mai importante pentru mine, el primește un A ferm, fără urmă de îndoială.

2. Am observat cu atenție echipa pe care președintele Trump a format-o. Sunt mulți oameni în administrația sa pe care îi cunosc de foarte mult timp. Sunt oameni minunați, care împărtășesc valorile mele, mulți împărtășesc și credința mea.

Aceștia sunt oamenii care îl înconjoară în fiecare zi pe acest președinte. Și, priviți în ansamblu, sunt remarcabili. Nu știu niciun președinte, nici măcar Ronald Reagan, care să fi adunat o echipă atât de bună și fidelă – deși erau mulți oameni grozavi și în timpul lui.

Până la urmă, consider că votul meu este un vot pentru Administrația Trump.

Trebuie să adaug un cuvânt special la adresa vicepreședintelui Mike Pence. Discret și cu o mare demnitate, el a avut o influență extraordinară în această administrație. Cu siguranță, a fost foarte loial președintelui, dar influența sa a fost una constant pozitivă.

3. Starea opoziției s-a înrăutățit dramatic. În 2016 existau unele restricții. Elementele radicale ale partidului nu dețineau pozițiile de putere pe care le au astăzi.

Biden nu are puterea sau voința de a limita contingența radicală. Pentru început, vicepreședintele său, Kamala Harris, este o extremistă certificată în aproape orice chestiune importantă.

Și iată cea mai mare diferență dintre toate. În 2016, conservatorii au suspectat ce ne vor face dacă vor prelua puterea, dar democrații au încercat să țină ascunsă întreaga lor agendă.

Asta nu înseamnă că trebuie să ne temem bazat doar pe ceea ce credem că ar putea dori să facă în secret. Există mai mult decât suficiente informații la vedere pentru a isca o îngrijorare profundă oricărui american iubitor de libertate.

Pentru început, Legea Egalității este o declarație de război împotriva familiei, biologiei, libertății religioase, bunului simț și multor altele. Și Biden a arătat clar că aceasta este o prioritate pentru el.

Luați în considerare doar trei exemple din ceea ce speră democrații să realizeze prin radicala Lege a Egalității.

Bărbații biologici care se identifică ca femei vor fi aprobați să concureze în probele sportive împotriva femeilor biologice – distrugând egalitatea de șanse pentru femei după ani de efort intens pentru a obține o formă echivalentă.

Bisericile și școlile creștine vor fi obligate să angajeze oameni care nu respectă sau nici măcar nu susțin doctrina creștină de bază cu privire la sexualitatea umană și căsătorie.

Personalului medical creștin și instituțiilor religioase li se va cere să participe la operații de schimbare de sex și să furnizeze hormoni de schimbare de sex împotriva conștiinței lor.

Dar libertatea religioasă, veți întreba? Nu va anula aceasta cerințele radicale ale agendei anarhiei sexuale? Legea Religious Freedom Restoration Act ar proteja în mod normal bisericile împotriva unui astfel de ordin federal, dar RFRA este anulată de Legea Egalității. Iar doctrina curentă a Curții Supreme cu privire la exercitarea liberă a religiei nu este nici pe departe atât de robustă pe cât ar trebui să fie. (De aceea a trebuit adoptată RFRA în primul rând. [Am fost co-președintele comitetului de redactare al RFRA].)

Să o spunem așa cum este. Democrații intenționează să reducă permanent la tăcere pe oricine nu este de acord cu agenda lor.

Mecanismele guvernamentale vor fi predate celor care au scuzat și chiar au facilitat faptele protestatarilor în toate orașele țării și care rămân solidari cu agenda politică a insurgenților.

În locul bombelor incendiare, odată intrați în guvern vor folosi IRS și vasta putere a agențiilor federale pentru a încerca să-i distrugă pe cei care li se opun. În final, tirania oficială este mai periculoasă decât revoltele.

Pericolul crescut reprezentat de Stânga este suficient pentru a mă face să mă răzgândesc. Dar, în mod clar, nu este singurul factor.

4. Revin la problema caracterului.

John Piper a publicat recent un raționament, răspândit pe scară largă, care echivalează o listă de defecte de caracter cu o listă de poziții politice. Ambele sunt la fel de descalificatoare, susține Piper. (Deși nu numește candidați, un tweet ulterior a specificat că nu va vota pe niciunul dintre aspiranții la președinție).

Pe scurt, Piper afirmă că firea lui Trump ne influențează negativ cultura în moduri care sunt la fel de dăunătoare ca pozițiile politice ale lui Biden. El susține că păcatele lui Trump – trecute și actuale – normalizează păcatul și face poporul nostru mai susceptibil să comită acte similare.

Piper face o eroare fundamentală în analiza sa prin comparația pe care o face – caracterul lui Trump versus politicile lui Biden.

El echivalează impactul unui președinte ca model de caracter (negativ) cu impactul care rezultă din acțiunile oficiale ale președintelui.

Aceste lucruri nu sunt egale. Impactul este destul de diferit.

Defectele de caracter ale lui Trump nu obligă pe nimeni să păcătuiască. Și a considera lacunele lui morale ca fiind cauza directă a oricăror tipare de păcat în societatea noastră nu are nici măcar o formă aparentă de plauzibilitate. Aceste modele de păcat au fost în mijlocul nostru de mult timp și provin din multe surse, inclusiv din tăcerea multor biserici legat de natura și caracterul păcatului.

Piper face o bună argumentație a faptului că Trump îi poate influența pe unii să păcătuiască. Și, de asemenea, punctează bine pericolele laudei fără rezerve aduse lui Trump de către unii lideri creștini. Astfel de acțiuni pot încurca oamenii cu privire la păcatul mândriei, etc. Dar aceasta este o problemă de care sunt responsabili pastorii respectivi – nu Trump.

Pe cealaltă parte, politicile lui Biden i-ar face pe oameni în mod direct să păcătuiască. Și el va ataca în mod direct capacitatea bisericii de a funcționa liber.

De exemplu, Biden consideră în mod evident că prezența lui Amy Coney Barrett la Curtea Supremă pune în pericol Roe v. Wade. El intenționează clar să facă ceva pentru a remedia acest lucru.

A declarat că vrea să se asigure că statele vor fi obligate să permită avorturile până la naștere. La nivel minim, el va numi în toate posturile vacante din Curtea Supremă un judecător complet dedicat să restabilească Roe – presupunând că această lege a fost anulată înainte de apariția unui post vacant.

Dar el cochetează, de asemenea, în mod clar cu o strategie de mărire a numărului de judecători din instanțe pentru a umple Curtea cu magistrați pro-avort. Acest plan nu îi va impune să aștepte un post vacant pentru a mări numărul de judecători pro-avort din Curtea Supremă.

Acțiunile oficiale ale lui Biden vor autoriza în mod direct moartea a milioane de copii nevinovați prin puterea legii. Și va folosi banii contribuabililor pentru a plăti moartea lor. Acesta nu este echivalentul moral al faptului că Trump îi influențează indirect pe unii să devină mai mândri sau să se angajeze în păcat sexual.

Biden a promis, de asemenea, că va împiedica părinții să le ofere copiilor consiliere creștină sau laică pentru a depăși disforia sau confuzia de gen. (Aceasta este o componentă a Legii Egalității.)

Biden afirmă chiar că sprijină părinții în a obține tratament pentru copii cu vârsta cuprinsă între opt și zece ani și a susținut Proiectul Trevor, care pledează ca tinerii să aibă acces gratuit la o intervenție chirurgicală de „afirmare a genului“.

A interzice părinților prin puterea coercitivă a legii de a-și salva copilul dintr-un stil de viață păcătos și nesănătos este mult mai impactant decât o influență indirectă proastă.

În cel mai rău caz, Trump îi poate influența pe unii să aleagă să păcătuiască; Biden va folosi în mod activ forța legii pentru a împiedica un părinte să facă ceea ce e bine pentru copilul său. Și știm, din epistola lui Iacov, că eșecul de a face bine este păcat. Biden intenționează să-i forțeze pe părinți să păcătuiască.

Piper nu a reușit să distingă diferența dintre o sugestie implicită și un ordin juridic cu putere executorie. Acestea nu sunt echivalente. O persoană care dă un exemplu prost nu este la fel de vinovată ca o persoană care te amenință cu sancțiuni legale dacă nu te implici în păcat.

Cu toate că influența societală generală a caracterului unui lider este importantă din motive intrinseci, există un motiv mai fundamental pentru care caracterul contează în alegeri. Dacă o persoană nu este de încredere și face promisiuni în campanie, nu aveți nicio bază pentru a crede ce va face odată ajunsă în funcție. În final, votați pe baza încercării de a prezice cum va guverna o persoană.

Îți amintești de George Bush (bătrânul)? „Ascultați cu atenție, nu vor fi taxe noi.“ Renegarea acestei promisiuni de către Bush a dezvăluit un profund defect de caracter. Și l-a costat candidatura sa la realegere.

Și cine poate uita promisiunea președintelui Obama: „Dacă îți place asigurarea ta de sănătate, vei putea să ți-o păstrezi“. Și această promisiune încălcată a dezvăluit un defect de caracter semnificativ.

Această linie de raționament a influențat părerea mea despre Trump în 2016. Nu l-am crezut pe Trump când a făcut promisiuni. Dacă și-a înșelat soția, de ce ar trebui să am încredere în el că se ține de cuvânt odată ajuns în funcție?

Gândirea aceasta avea sens pentru mine în 2016.

Dar acum nu mai trebuie să ghicesc. Trump a avut un mandat. Și s-a descurcat mult mai bine decât majoritatea politicienilor în încercarea de a-și ține promisiunile. Respectarea promisiunilor este o dovadă că a avut, în general, un caracter bun ca președinte.

Mai mult, chiar și în unele domenii din viața personală cu exemple negative în trecut, el s-a descurcat mai bine în perioada în care s-a aflat în funcție. Mai exact, nu a existat niciun indiciu de păcat sexual în timpul președinției. Se poate crede că presa ar fi strigat în gura mare, dacă ar fi existat cel mai mic indiciu de indecență în prezent.

Am asistat în mod direct la un incident care demonstra un caracter bun și pentru care președintele Trump primește puțin din meritul cuvenit.

Am fost invitat la Biroul Oval pentru o ceremonie de semnare a unei inițiative privind libertatea religioasă. În cameră erau aproximativ 40 de persoane și apoi a fost permisă intrarea anumitor jurnaliști, chiar înainte de începerea ceremoniei.

Am fost în Casa Albă în timpul multor alte administrații prezidențiale și am urmărit personal un număr mare de conferințe de presă prezidențiale. Am fost intervievat de media de mii de ori – cu mulți reporteri ostili. Nu am văzut niciodată așa ceva.

Parcă o haită de șacali sălbatici ar fi intrat în ​​cameră. Nu a existat nicio fărâmă de respect sau decență printre majoritatea reporterilor odată ce a fost pusă prima întrebare. Au strigat peste președinte. S-au certat cu el. Au intrat în polemică cu el. L-au criticat. A fost o luptă de stradă.

Dacă eu aș fi fost președinte, i-aș fi scos afară din încăpere cu mult înainte ca președintele Trump să încheie pur și simplu conferința de presă.

A fost o manifestare a urii deschise față de acest președinte, care sfidează orice pretenție de jurnalism obiectiv.

De fapt, mass-media de masă desfășoară de patru ani o campanie continuă pentru a-l distruge pe Donald Trump. Și faptul acesta în sine îmi dă un motiv să vreau să votez pentru el.

Înfrânarea pe care am văzut-o cu acea ocazie în Biroul Oval a fost incredibil de liniștitoare cu privire la caracterul cumpătat al președintelui Trump sub presiune. Am fost impresionat și mi-am făcut o părere mult mai bună despre el decât am crezut vreodată posibil în 2016.

A, da, mi-ar plăcea în continuare să-l schimb pe Donald Trump. Aș dori în mod special să îl ajut cu dezbaterile și să îl încurajez să arate mai multă cumpătare atunci când face comentarii publice. Dar niciun președinte care urmează regulile normale de comportament politic nu ar fi avut coloana vertebrală pentru a rezista acestei mașinării nimicitoare a mass-mediei.

Dacă Donald Trump va câștiga, se va dovedi că mass-media nu posedă decât putere sau influență marginală. Asta e bine pentru America. Și sper că vom continua să obținem candidați judiciari federali buni și alte aspecte vitale vor avansa.

El este departe de a fi perfect, dar acțiunile sale în timpul mandatului mi-au câștigat sprijinul. Intenționez să votez pentru Donald Trump și pentru absolut minunatul său vicepreședinte, Mike Pence.

Tribuna.US