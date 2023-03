Nashville: Atac armat asupra unei școli creștine – atacatorul, o femeie „transgender”

Luni dimineață, Covenant School din Nashville a fost atacată armat, înregistrându-se șase morți, dintre care trei copii de 9 ani. Autoritățile au c

Luni dimineață, Covenant School din Nashville a fost atacată armat, înregistrându-se șase morți, dintre care trei copii de 9 ani.

Autoritățile au confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că femeia în vârstă de 28 de ani care a ucis șase persoane, dintre care trei copii, la o școală creștină din Nashville, s-a identificat ca fiind transgender.

Atacatorul, o femeie albă din Nashville, în vârstă de 28 de ani, care se consideră bărbat, a fost confruntată de poliție la Școala Covenant în jurul orei 10:27, la 14 minute după ce a fost făcut primul apel la poliție, au declarat autoritățile din Nashville într-o conferință de presă. Șeful poliției din Nashville, John Drake, a declarat că a fost un „atac țintit”.

Luni după-amiază, autoritățile locale împreună cu FBI au percheziționat locuința femeii atacatoare. În timpul percheziției, forțele de ordine au declarat că au găsit „un manifest”, împreună cu hărți ale școlii desenate în detaliu, care includeau punctele de intrare. Șeful poliției a declarat că autoritățile au o teorie cu privire la motivul atacatorului, dar că nu sunt pregătite să o împărtășească încă.

Poliția metropolitană din Nashville a identificat atacatorul ca fiind o femeie de 28 de ani, la câteva ore după atac. În timpul conferinței de presă, un oficial a declarat că femeia era „înarmată cu două puști de tip asalt și un pistol”. Drake a confirmat că atacatoarea era fostă elevă a Școlii Covenant. A fost ucisă de doi ofițeri ai Departamentului de Poliție din Metro Nashville.

Poliția a identificat cele șase victime, printre care se numără trei copii de 9 ani și trei adulți de 60 de ani și peste.

The Covenant School este o școală privată prezbiteriană din cartierul Green Hills din Nashville, care are clase de copii de la grădiniță până la clasa a șasea. Potrivit site-ului școlii, aceasta are între 195 și 210 elevi.

