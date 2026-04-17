Nava-școală „Mircea” pornește spre New York pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite

Bricul Mircea pornește din Constanța într-o aventură transatlantică. După 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și în Mediterana, nava școală a marinei române va traversa Oceanul Atlantic într-un voiaj istoric spre Statele Unite.

„Mircea” va străbate trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii.

75 de cadeți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație din Europa au plecat în voiajul de instrucție. Vor traversa 15 porturi din Europa, Africa și America de Nord, timp de 150 de zile pe o distanță totală de 14.000 de mile marine.

„Pe măsură ce America se pregătește să celebreze cea de-a 250-a sa aniversare, așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm nava Mircea și echipajul său în Statele Unite pentru această sărbătoare istorică", a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. „Participarea României la inițiativa Freedom 250 subliniază puterea durabilă a parteneriatului nostru și a patrimoniului nostru maritim comun, în timp ce națiunile aliate se reunesc pentru a onora angajamentul nostru față de libertate și democrație".

Velierul „Mircea” urmează să sosească la New York de Ziua Independenței, unde va rămâne andocat timp de patru zile înainte de a-și continua drumul spre ultima oprire, portul Boston. Anterior sosirii în New York, nava va atinge continentul american în portul Miami, pe 13 iunie, și va staționa, timp de peste o săptămână, între porturile Miami, Norfolk, și Baltimore. Nava va părăsi coasta americană pe 16 iulie 2026.

Nava-școală „Mircea” are o lungime de aproximativ 82 de metri, 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80–89 de membri și 120–140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, „Mircea” este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia). Nava „Mircea” participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor.

Foto: Forțele Navale Române

