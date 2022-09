New York: Victorie pentru copii – Centrele creștine de adopții nu pot fi închise pentru convingerile lor

O instanță federală districtuală a emis recent o ordonanță care interzice definitiv statului New York să închidă o agenție de adopții creștină, luată în vizor pentru convingerile sale religioase, informează ADF.

Instanța a emis o ordonanță temporară în octombrie 2020, după ce Curtea de Apel a Circuitului 2 a dat dreptate New Hope Family Services, reprezentată de avocații Alliance Defending Freedom, și a trimis cazul înapoi la instanța districtuală pentru continuarea procedurilor.

New York State Office of Children and Family Services a luat în vizor această organizație nonprofit datorită politicii sale, bazată pe convingeri religioase, de a plasa copiii de care se ocupă în familii formate din bărbat și femeie căsătoriți.

Ordonanța instanței Districtului de Nord din New York în cazul New Hope Family Services vs. Poole interzice OCFS să aplice legea statului „dacă ar obliga New Hope să proceseze cererile de la cupluri de același sex sau de la cupluri care coabitează necăsătorite, sau să plaseze copii în vederea adopției la cupluri de același sex; de asemenea, dacă ar împiedica New Hope să redirecționeze astfel de cupluri către alte agenții“.

„Decizia instanței este o veste excelentă pentru copiii care așteaptă să fie adoptați și pentru părinții care colaborează cu New Hope Family Services pentru a oferi cămine stabile și familii iubitoare“, a declarat Roger Brooks, consilier principal al ADF.

„New Hope este o organizație creștină privată care nu primește niciun ban de la guvern. A sista serviciile unei agenții de adopții pe baza convingerilor sale religioase – reducând în mod inutil și neconstituțional numărul agențiilor dispuse să ajute – nu avantajează pe nimeni – cu siguranță nu pe copii.

Serviciile bazate pe principii creștine ale New Hope nu constrâng pe nimeni și nu interferează deloc cu alte instituții din domeniu care au convingeri diferite cu privire la familie și la interesul superior al copiilor.

Decizia instanței permite pur și simplu ca New Hope să continue să deservească comunitatea, astfel încât mai mulți copii să găsească cămine permanente, mai mulți părinți să reușească să adopte un copil și mai mulți părinți biologici să se bucure de sprijinul de excepție pe care New Hope îl oferă de zeci de ani.

Încercarea statului de a închide New Hope nu a făcut altceva decât să încalce drepturile fundamentale protejate de Primul Amendament – libertatea de a exprima ceea ce crezi și libertatea de a pune în practică învățăturile propriei credințe“.

După cum se precizează în opinia instanței, „New Hope a câștigat împotriva OCFS în baza Primului Amendament“ și „New Hope este partea care se confruntă cu o vătămare a drepturilor sale în temeiul Primului Amendament și va fi închisă dacă instanța nu emite un ordin judecătoresc permanent“.

În schimb, OCFS și statul, „nu au un interes în aplicarea unei legi neconstituționale“.

În același timp, „un ordin judecătoresc permanent nu va afecta interesul public, deoarece ‘asigurarea respectării drepturilor prevăzute de Primul Amendament este în interesul public’“.

New Hope funcționează ca o agenție de adopții, o agenție de plasament temporar și un centru de resurse pentru gravide. Organizația nonprofit nu beneficiază de fonduri guvernamentale și, pe lângă taxele plătite de părinții adoptivi, își finanțează activitatea cu ajutorul bisericilor, al donatorilor individuali și al granturilor private.

În trecut, OCFS a lăudat New Hope pentru calitatea serviciilor sale, dar instituția de stat și-a schimbat ulterior părerea și a criticat politica organizației nonprofit în ceea ce privește plasamentul copiilor.

OCFS a descris politica drept „discriminatorie și de nepermis“, în ciuda faptului că New Hope sugerează alte agenții pentru unii solicitanți. OCFS a dat centrului creștin un ultimatum, amenințând că daca New Hope refuză să își revizuiască politica activitatea le va fi sistată.

„Fiecare copil merită un cămin cu o mamă și un tată iubitori, care și-au luat un angajament unul față de celălalt“, a declarat directorul executiv al New Hope Family Services, Kathy Jerman.

„New Hope este o organizație care sprijină familiile adoptive și părinții biologici deopotrivă, pentru a plasa copiii în familii adoptive. Este regretabil faptul că New York a amenințat să ne interzică funcționarea, având în vedere că am plasat peste 1.000 de copii în familii adoptive de când am început activitatea ca agenție de adopție, în 1965.

Trăim într-un stat divers și avem nevoie de mai multe agenții de adopții, nu de mai puține. Suntem recunoscători că decizia instanței ne permite să continuăm să ajutăm copiii și familiile“.

Alliance Defending Freedom este o organizație nonprofit creștin-conservatoare americană, care de mai bine de 25 de ani luptă pentru libertatea religioasă, apărarea sanctității vieții și protejarea căsătoriei și familiei.

Traducere și adaptare

Tribuna.US