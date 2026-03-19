Nu, Tucker Carlson. Spre deosebire de Hamas și Rusia, armata americană nu violează femei

Tucker Carlson, fost prezentator la Fox News și acum realizator de podcasturi controversate, a stârnit un val de reacții în rândul susținătorilor mișcării MAGA săptămâna trecută, când a sugerat că „capitularea necondiționată” – criteriul stabilit de președintele Donald Trump pentru a marca victoria asupra Iranului – înseamnă că armatei i se acordă permisiunea de a viola femeile din zona de război.

„Capitularea necondiționată înseamnă că trupele străine pot să-ți violeze soția și fiica dacă vor – și toată lumea știe asta”, a declarat el într-un interviu acordat unui alt podcaster.

Nu, nu toată lumea știe asta, și nici nu vrem să ne gândim că bărbații americani — fiii, frații și tații noștri, armată americană — ar putea vreodată să comită ceva atât de îngrozitor, de malefic, precum violarea unor femei și fete în timpul războiului.

Foștii și actualii militari sunt, pe bună dreptate, revoltați de comentariile sale. Liderii politici și analiștii au condamnat afirmațile sale.

Carlson se opune atacului SUA asupra Iranului și conflictului care a urmat, calificându-l drept „absolut dezgustător și malefic”. Cu aceste ultime comentarii, ruptura sa de Trump va fi probabil definitivă. Trump a declarat într-un interviu acordat lui Jonathan Karl de la ABC că Tucker Carlson „și-a pierdut calea… nu este MAGA… iar Tucker nu este suficient de inteligent pentru a înțelege asta”.

Ceea ce Carlson știe foarte bine este cum să atragă atenția. Cu cât comentariile sunt mai scandaloase, cu atât mai multe clicuri, vizualizări și bani îi intră în buzunar. Iar pentru el, asta înseamnă mai multă putere, mai multă influență și capacitatea de a manipula mințile.

Desigur, Carlson nu înțelege că SUA nu trupe pe teren în Iran care ar putea să comită aceste atacuri depravate asupra „soției și fiicei tale”.

De asemenea, s-ar putea să nu fie suficient de inteligent pentru a înțelege că „instinctul atavic” de a viola inamicul cucerit este interzis în Statele Unite și de către instituțiile globale.

Legea privind crimele de război din 1996 prevede că violul în timp de război se pedepsește cu moartea sau cu închisoarea. De fapt, cu mult înainte de adoptarea acestei legi, liderii militari luau măsuri pentru a pune capăt acestei fapte atroce, în cazul în care aceasta avea loc. În cel de-al Doilea Război Mondial, armata americană a executat 29 de bărbați pentru că au violat femei în Franța în timpul eliberării Europei. Alți peste 100 au fost trimiși în judecată.

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate Rezoluția 1820 în 2008, afirmând că „violul și alte forme de violență sexuală pot constitui crime de război, crime împotriva umanității sau un act constitutiv în ceea ce privește genocidul”.

Folosirea violenței sexuale ca tactică de război are scopul de a teroriza și umili inamicul. Trauma psihologică provocată de aceste atacuri afectează nu doar victimele, ci și familiile lor și comunitățile în care trăiesc, cu scopul de a slăbi voința inamicului. Comiterea acestor acte după capitularea unui adversar constituie o încălcare gravă a codului de conduită militară.

Comisia Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a constatat că, în războiul său împotriva Ucrainei, Rusia a comis crime împotriva umanității, prin tortură și violență sexuală asupra femeilor de până la 80 de ani și a fetelor de până la 4 ani.

Un raport al comisiei a constatat că „Violența sexuală a afectat victime de toate vârstele. Victimele, inclusiv copiii, au fost uneori obligate să asiste la comiterea acestor crime. Copiii au devenit victime ale întregii game de încălcări investigate de Comisie, inclusiv atacuri indiscriminate, tortură și viol, și au suferit consecințele psihologice previzibile”.

Este greu de înțeles cum un om poate justifica vreodată torturarea și violarea unor copii nevinovați, chiar și în timpul războiului.

Apoi, există teroriști Hamas care nu au nicio considerație pentru viață și nu respectă demnitatea și valoarea umană.

„Au ieșit la iveală tipare clare, printre care victime găsite parțial sau complet dezbrăcate, cu mâinile legate… dovezi ale unor violuri în grup urmate de execuție și mutilare genitală”, potrivit unui raport al Proiectului Dinah, un grup care studiază violența sexuală legată de conflict comisă de teroriștii Hamas, susținuți de Iran, asupra femeilor israeliene, la 7 octombrie 2023.

Sânii le-au fost tăiați, femeile au fost împușcate în zona inghinală și, după ce le-au violat brutal, unele în fața copiilor și soților lor, teroriștii le-au lăsat să moară goale și violate, potrivit raportului.

Sunt trupele americane capabile să comită astfel de fapte atroce? Credem că nu. Ne rugăm ca bărbații și femeile în uniformă să acționeze eroic și onorabil pe câmpul de luptă.

Majoritatea americanilor nu vor servi niciodată în armată; nu cunoaștem moartea și distrugerea îngrozitoare la care se asistă pe câmpul de luptă, trauma psihologică și impactul acesteia asupra soldaților. Dar nimic nu poate scuza vreodată brutalitatea față de femei în timp de război.

Sunt cei care poartă uniformă niște sfinți? Sunt toți militarii americani eroi? Nu, dar ideea că trupele americane ar recurge la o concepție învechită, conform căreia violarea femeilor face parte din cucerirea inamicului, este ridicolă și nu va fi tolerată de nimeni, în special de actualii lideri militari americani.

