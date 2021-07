Opinie: Asistăm la o tendință gobală către totalitarism

Timp de citire: 3 minute

Săptămâna aceasta am avut o întâlnire a Advisory Committee of Alliance Defending Freedom International. Am primit rapoarte detaliate privind suprimarea atât a libertății religioase, cât și a libertății de exprimare, în ​​India și în Europa, informează Michael Farris.

În India, regimul hindu-naționalist devine din ce în ce mai represiv. Legile anti-conversie sunt consolidate și extinse. Libertatea scade într-un ritm uluitor.

În Finlanda, un membru al Parlamentului este urmărit penal pentru un pamflet scris în urmă cu 17 ani și o postare veche de doi ani. A îndrăznit să întrebe de ce propria sa denominație religioasă ar susține o paradă a homosexualilor, având în vedere că Biblia ne învață că așa ceva este păcat.

Alte cazuri de represalii apar peste tot în lume, inclusiv în Australia și în mai multe țări din Europa.

Și știm cu toții din proprie experiență că un spirit de represiune devine tot mai activ și în Statele Unite – în special din partea guvernului federal, a marilor companii de tehnologie și a altor segmente ale capitalismului trezit.

Numai creștinismul posedă un set de credințe fundamentale care au capacitatea de a susține libertatea. Suprimarea creștinismului este esențială pentru suprimarea libertății în sine.

Creștinismul biblic consideră că sufletul și mintea oamenilor aparțin lui Dumnezeu. Prin urmare, guvernele nu au jurisdicție asupra a ceea ce spun, gândesc sau cred indivizii.

Mai mult, numai creștinismul propovăduiește că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și că există o valoare intrinsecă în fiecare persoană. Din acest dat al demnității noastre inerente rezultă adevărul corelativ că Dumnezeu ne conferă tuturor drepturi inalienabile. (Da, au existat perioade ale istoriei în care instituțiile creștine au greșit pe această temă. Dar de la Marea Trezire, s-a renunțat în mare parte la respectiva tendință.)

Când am urmat cursul de Drepturile Omului la Universitatea din Londra, primul articol pe care l-am citit încerca să răspundă la întrebarea: De ce drepturile omului sunt universale? Savantul a analizat fiecare teorie majoră și le-a găsit pe toate inconsistente datorită unui defect comun. Dacă drepturile omului sunt un construct creat de om, atunci ele nu pot fi universale. Ceea ce oamenii creează, tot ei pot schimba. Autorul a recunoscut însă că teoria originală a drepturilor universale ale omului nu avea acest defect. Respectiva teorie era creștinismul. Iar autorul a explicat că drepturile date de Dumnezeu ar putea fi într-adevăr universale. Cu toate acestea, autorul a declarat că religia creștină este doar o sumă de povești, deci nu poate fi explicația reală, chiar dacă era singura ce făcea sens.

Concluzia sa a fost că drepturile omului sunt universale, în ciuda faptului că nu știm de ce.

În prezent, intelectualii au trecut la următorul nivel. Majoritatea îmbrățișează ideea că drepturile sunt doar un construct creat de om și intenționează să elimine orice teorie a drepturilor contrară preferințelor lor. În clipa de față, astfel de anulări sunt în plină desfășurare.

Citește și Libertatea Religioasă: Ce se va întâmpla dacă o vom pierde?

Represiunea se intensifică în întreaga lume. Dar nu va rezista pe termen lung.

În inima fiecărei ființe umane există dorința de libertate. Această dorință de libertate este o fațetă a golului din inima fiecărei persoane pe care doar Dumnezeu îl poate umple. Așa cum există o nevoie înnăscută de Dumnezeu, există și o dorință pentru atributele lui Dumnezeu – inclusiv atributul libertății (acolo unde este Duhul Domnului, este libertate).

Mentalitatea creștină i-a determinat pe fondatorii acestei țări să apere libertatea de exprimare și de religie pentru toți oamenii, pentru că a face altfel însemna a respinge jurisdicția lui Dumnezeu asupra inimii și minții individului.

Lumea se îndreaptă spre o epocă întunecată a represiunii. Este datoria noastră să fim lumina lumii și să le arătăm tuturor oamenilor calea către Dumnezeu și către libertatea și drepturile inalienabile pe care numai El le poate asigura.

Alliance Defending Freedom este o organizație nonprofit creștin-conservatoare americană, care de mai bine de 25 de ani luptă pentru libertatea religioasă, apărarea sanctității vieții și protejarea căsătoriei și familiei.

Traducere și adaptare

Tribuna.US