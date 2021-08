Opinie Mike Huckabee: Biden este lăudat pentru că ignoră Constituția

Timp de citire: 6 minute

Unii observatori au descris ceea ce trăim acum drept o „America post-constituțională“, analizează Mike Huckabee într-un articol Western Journal.

Da, încă mai avem o Constituție, tehnic vorbind, și putem merge în Washington, D.C. să o privim în vitrina Arhivelor Naționale SUA, dar guvernul o ignoră atât de des, încât pare că nu ar face nicio diferență dacă nu am avea-o deloc. În prezent, parcă doar cei ce caută o portiță de scăpare sunt adesea singurele persoane care mai citesc Constituția.

Nu contează că în timpul campaniei din 2020 Biden a promis că va onora „statul de drept, Constituția noastră“. Și nici că a criticat în mod constant „asaltul președintelui Trump asupra statului de drept“.

Jonathan Turley are un nou articol în The Hill despre felul exact în care încalcă Biden Constituția în Biroul Oval și cum îl aplaudă Stânga când o face. Exemplu de caz: prelungirea interdicției de evacuare a chiriașilor, adoptată cu bună știință de Biden într-un mod ilegal.

Lăsați deoparte pentru o clipă îngrijorarea pentru cei care nu își pot plăti chiria – ar trebui să existe preocupare pentru ambele părți, atât locatari, cât și locatori, care de multe ori abia se mențin la linia de plutire – și aruncați o privire asupra acestei chestiuni din perspectiva statului de drept.

Asta a trebuit să facă Curtea Supremă în urmă cu câteva săptămâni, când a decis în privința autorității Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor de a impune un astfel de moratoriu. CDC a susținut că legea federală o autorizează să „creeze și să impună astfel de reglementări pe care le consideră necesare pentru a preveni introducerea, transmiterea sau răspândirea bolilor infecțioase.“

(Acesta pare un moment bun pentru a menționa că, dacă administrația Biden ar încerca cu adevărat să prevină introducerea, transmiterea sau răspândirea bolilor infecțioase, nu ar primi cu brațele deschise miile de imigranți infectați cu COVID de la granița noastră sudică. Dar mă abat de la subiect.)

Însă Turley a criticat sever argumentul adus de CDC, spunând că i-ar oferi instituției guvernamentale respective „autoritate asupra unor părți importante ale economiei noastre pentru a evita până și posibilitatea ‘introducerii’ sau răspândirii unei boli. Înseamnă că o Constituție menită să prevină tirania și totalitarismul devine în mare măsură irelevantă dacă îmbraci halatul de laborator.“

În cazul Alabama Association of Realtors v. Department of Health and Human Services, Curtea Supremă a decis cu 5-4 că moratoriul putea fi menținut, dar, potrivit lui Turley, „nu rămâne nicio îndoială că majoritatea judecătorilor consideră ordinul CDC neconstituțional.“

Judecătorii Thomas, Alito, Gorsuch și Barrett au dorit să suspende moratoriul pe loc, pentru a face clar faptul că acesta depășea puterile constituționale ale CDC. Al cincilea vot care ar fi dus la anularea lui era așteptat de la Brett Kavanaugh, însă el a decis că, din moment ce moratoriul urma să expire oricum în curând, îi va permite să rămână în vigoare până la expirare pentru a facilita o „distribuție suplimentară și mai sistematică a ajutoarelor pentru plata chiriei alocate de Congres.“

A fost o decizie bizară, motivată, se pare, de pragmatism, dar Kavanaugh era de aceeași părere cu minoritatea în privința ideii de ansamblu, că așa ceva ar trebui să se decidă doar printr-un act al Congresului, nu printr-un ordin CDC.

Citește și Prin „interdicția de evacuare“ impusă ilegal de Biden, democrații îmbrățișează deschis nelegiuirea

Mulți dintre experții juridici ai administrației Biden, chiar și cei de extremă stângă – inclusiv consilierul lui Biden de la Casa Albă – au spus că acordarea acestei autorități organizației CDC a fost neconstituțională. Dar Biden nu s-a oprit și a declarat că a găsit „câțiva experți importanți“ care considerau că a încerca din nou cu un alt ordin ar putea „trece la o analiză privind legitimitatea constituțională“ și că „ar merita efortul“.

Se crede că „acei mai mulți experți importanți“ sunt de fapt doar unul singur: Laurence Tribe, dușmanul lui Trump, a cărei superputere este capabilitatea de a raționaliza orice abuz în serviciu, oricât de inacceptabil, de la modificarea componenței Curții Supreme la cheltuirea a miliarde de dolari prin Obamacare fără aprobarea Congresului și până la a-l demite pe Trump sub acuzația că e un rasist și un terorist intern.

Nu glumesc. Dacă cineva citește Constituția căutând portițe, el este acela.

Se pare că Tribe l-a asigurat pe Biden că, deși instanța a considerat că ordinul inițial al CDC este neconstituțional, acesta ar fi un nou ordin, diferit, și, prin urmare, Curtea trebuie să se pronunțe din nou. Ar câștiga așadar timp dacă CDC face ce dorea Biden și emite un alt ordin înainte ca SCOTUS să se pronunțe asupra acestuia. Este greu să-ți imaginezi ceva mai ipocrit.

După cum explică Turley, „E ca și cum ai fi eliberat condiționat după ce ai furat un BMW și apoi furi imediat un Lexus, cu scuza că este o mașină diferită. Problema a fost actul în sine, nu marca automobilului.“

Pentru că Biden a făcut acest lucru, Stânga i-a lăudat fermitatea ca lider și „dăruirea față de justiția socială“, chiar dacă acțiunea sa a mai tras câteva fire din Constituția deja destrămată. A depus un jurământ pentru a o păstra, proteja și apăra, dar face exact ceea ce a spus că nu va face: folosește o pandemie ca scuză pentru a abuza de lege.

Dacă Biden ar fi vrut cu adevărat să ajute chiriașii care încă nu au venituri, ar fi putut face multe pentru ei fără să distrugă Constituția și fără să cheltuie mai multe miliarde.

De ce să nu folosească o parte din acea mare capacitate de „lider“ pentru a crea condiții favorabile revenirii la muncă și în școli și la alte activități normale? Asta ar include, desigur, închiderea frontierei de sud pentru a menține răspândirea COVID la un nivel minim și pentru a evita presiunea nejustificată asupra instituțiilor noastre medicale. Dar nu, nu se face asta.

Citește și Tirania a revenit în SUA, dar de data aceasta funcționează indirect

Iată un alt exemplu în care administrația Biden încearcă să câștige putere demolând Constituția: atacul permanent la adresa fostului președinte Trump, menit să-l distrugă prin orice mijloace necesare. John Eastman și John Yoo au scris un bun articol de opinie pe acest subiect pentru Fox News.

Asaltul a început de când a devenit Biden candidat, dar cea mai recentă acțiune este deosebit de șocantă: administrația sa intenționează să anuleze dreptul lui Trump de a avea comunicări confidențiale cu cei mai apropiați asistenți ai săi.

Democrații care conduc comisiile Camerei și Senatului doresc să știe tot despre fiecare conversație pe subiectul fraudei electorale și au trimis citații foștilor oficiali ai Departamentului de Justiție, cum ar fi procurorul general de atunci Jeffrey Rosen, procurorul general asistent Jeffrey Clark și procurorii din Georgia și New York.

Conform articolului II din Constituție, Departamentul Justiției ar trebui să poată respinge aceste solicitări, întrucât președintele are dreptul să primească opinii sincere de la principalii săi consilieri. Acest lucru a fost foarte bine stabilit în instanțe. Cu alte cuvinte, Congresul să nu se bage.

Eastman și Yoo scriu: „Deși Congresul are dreptul să investigheze evenimentele care au condus la revolta teribilă din 6 ianuarie, nu are dreptul să anuleze prerogativele constituționale ale unei ramuri independente a guvernului“. Într-adevăr, spun ei, dacă Congresul reușește să facă asta, ar putea forța la fel de bine judecătorii Curții Supreme să facă publice deliberările lor privind cazurile de fraudă electorală. De ce nu?

Dacă Departamentul de „Justiție“ al lui Biden refuză să renunțe la anularea privilegiului executiv al președintelui Trump, atunci acesta trebuie să lupte în instanță cu tot ceea ce poate, pentru a proteja acest drept atât pentru el, cât și pentru viitorii președinți, precum cel republican care va câștiga în 2024.

Traducere și adaptare

Tribuna.US