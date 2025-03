OPINIE | TTT=The Tate Thugs. Rușine României, rușine Statelor Unite

Frații Tate au plecat din România, fiind eliberați la presiunea Administrației Trump.

Rușine României, care a cedat presiunii și celor din Administrația Trump care au făcut aceste presiuni.

Cine exact a pus presiunea, încă nu știu. Dar știu că frații Tate sunt punks, thugs. Thug este un cuvânt mai greu de tradus în limba română, fiind un slang care descrie o persoană care trăiește o viață în lăfăială prin încălcarea legilor. O persoana infractoare, dar care știe cum să joace în interiorul sistemului pentru a-și acoperi urmele și nu a fi prins. Care are un caracter mercurial și nu poate fi prins niciodată la locul crimei.

Aceștia sunt Frații Tate = The Tate Thugs. Istoria lor e bine cunoscută și nu o repet. Tineri dezechilibrați emoțional și valoric, lipsiți de maniere, cu un vocabular vulgar, obscen, misogini și lipsiți de respect pentru femei, cei doi și-au creat un imperiu online prin obscenitate și murdărie morală. Citesc că viața lor de familie era un dezastru: părinții își înjurau băieții și băieții își înjurau părinții. O familie fără Dumnezeu.

Au influențat și încă influențează milioane de tineri peste tot în lume, dar mai ales în Occident. Au fost prinși în România săvârșind infracțiunile pentru care au fost arestați și ținuți în detenție, doar pentru a fi eliberați la 40 de zile de la investirea lui Trump. Asta denotă că cineva din interiorul administrației sau apropiați de administrația Trump au făcut din eliberarea Fraților Tate o prioritate.

Cei care au făcut-o sunt oameni fără caracter.

DeSantis, însă, Guvernatorul Floridei, familist și creștin practicant, a ales integritatea: „Florida, spunea el, nu le spune un bun venit Fraților Tate aici / Florida does not welcome the Tate Brothers”.

Femeile creștine din America au reacționat la fel. La finalul lui februarie am participat la conferința conservatoare din Washington DC, unde una dintre femeile care a luat cuvântul îi declara pe Frații Tate persoana non grata în America, tocmai pentru că sunt persoane cu o influență nocivă asupra băieților și fetelor.

Întrebarea este, totuși, de ce au fost eliberați? Mișcarea conservatoare este pe cale de a fi deturnată de grupuri de oameni fără caracter, oameni netemători de Dumnezeu, de punks, podcasteri și skinheads care nu au nimic, nici în clin, nici în mânecă cu Dumnezeu și valorile creștine.

Sunt tinerii dezorientați care îl urmează pe Trump. În schimbul loialității, Trump le-a eliberat idolii ținuți după gratii în România, the Tate Thugs. [Link: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2025/02/maga-likes-andrew-tate/681866/]

Peter Costea

