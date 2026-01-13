Prezența bărbaților în sporturile feminine este nedreaptă și periculoasă

Curtea Supremă SUA va audia marți pledoariile în cazurile Little vs Hecox și West Virginia vs B.P.J., care contestă legile care rezervă diviziile sportive pentru femei și fete din școlile publice exclusiv pentru femei. Marea majoritate a americanilor recunosc că, deoarece bărbații sunt, în general, mult mai înalți, mai grei, mai rapizi și mai puternici decât femeile, competiția mixtă este nedreaptă în majoritatea sporturilor. Dar miza este mai mare decât corectitudinea. Aceleași diferențe fizice înseamnă că permiterea accesului bărbaților pe teren alături de fete sau femei este periculoasă.

Nu permitem copiilor să practice sporturi de contact cu adulții din cauza riscului fizic evident. În mod similar, deși există o anumită variabilitate între bărbați și femei, gama normală de trăsături fizice diferă atât de mult între sexe încât permiterea bărbaților să concureze în sporturile feminine va expune inevitabil femeile la un risc crescut de vătămare fizică, scrie Dr. Chad Carlson, specialist în medicina sportivă și fost președinte al Societății Medicale Americane pentru Medicina Sportivă, pentru WSJ.

Accidentările sportive rezultă adesea din coliziuni între jucători sau între un jucător și un obiect care se mișcă rapid. În coliziuni, atât masa, cât și viteza contează, iar bărbații sunt, în medie, substanțial mai rapizi și mai grei decât femeile cu o condiție fizică și un antrenament comparabile.

Când două obiecte care se ciocnesc au mase diferite, obiectul mai ușor va suferi o accelerație (sau decelerație) mai rapidă, precum și o deformare mai mare. Putem observa primul caz atunci când o bilă de bowling lovește popicele, care zboară în aer, în timp ce bila își continuă traiectoria. În același mod, dacă un bărbat și o femeie, ambii cu greutate medie, se ciocnesc pe un teren de sport, corpul femeii va suferi o accelerație mai mare decât al bărbatului — și mult mai mare decât ar fi în cazul unei coliziuni cu o femeie de aceeași greutate.

Energia pe care un obiect o aduce într-o coliziune este o funcție a masei sale și a pătratului vitezei sale. Bărbații sunt, în medie, cu 15% până la 40% mai grei și cu 10% mai rapizi decât femeile cu o condiție fizică și un antrenament comparabile. Bărbatul mediu aduce între 39% și 69% mai multă energie într-o coliziune pe teren. Această disparitate de energie înseamnă mai multă forță asupra corpurilor care se ciocnesc și un risc mult mai mare de accidentare pentru cel mai ușor.

Legile energiei cinetice și diferențele fiziologice dintre sexe afectează siguranța în sport chiar și atunci când jucătorii nu se ciocnesc. Leziunile pot fi cauzate de lovirea la cap cu un obiect aruncat sau lovit. Studiile au arătat că jucătorii de volei de sex masculin, datorită saltului vertical cu 50% mai mare, înălțimii mai mari și forței brațelor mai mari, lovesc mingea cu 40% mai repede decât jucătoarele de elită, aplicând cu 96% mai multă energie capului adversarului la impact. Aceasta este o forță mult mai mare decât cea cu care s-ar confrunta femeile într-o competiție de volei exclusiv feminină. Riscul de comoție cerebrală sau leziuni la gât este multiplicat.

În plus, corpul feminin este mai vulnerabil la anumite tipuri de leziuni decât corpul masculin, chiar și atunci când este supus acelorași forțe. Femeile sunt mult mai predispuse decât bărbații să sufere comoții cerebrale în sporturi comparabile și, în medie, suferă dizabilități mai severe și mai îndelungate odată ce se produce o comoție cerebrală.

Acest lucru are legătură cu mușchii gâtului mai slabi, care sunt mai puțin capabili să protejeze capul, dar există și diferențe bazate pe sex în țesutul cerebral în sine, care duc la leziuni mai grave în urma aceluiași impact. Fetele și femeile au un risc cu 150% până la 300% mai mare de a suferi leziuni la ligamentele genunchiului pe terenul de sport, care le-ar putea pune capăt carierei, în comparație cu băieții și bărbații.

Nu putem ignora sau schimba aceste realități ale fiziologiei umane. Cercetătorii de renume acceptă acum faptul că băieții sunt, în general, mai rapizi și mai puternici decât fetele chiar și înainte de pubertate și că, după pubertate, niciun nivel de suprimare a testosteronului nu poate inversa diferențele naturale izbitoare între sexe în ceea ce privește dimensiunea scheletului, forța sau masa musculară, care se traduc în putere, viteză și capacitatea de a genera forță.

Sportivii „transgender” nu reprezintă o a treia categorie biologică. Ei sunt fie bărbați, fie femei, iar adoptarea unei noi „identități de gen” nu le poate schimba sexul. În ultimii ani, un număr tot mai mare de organisme naționale și internaționale de reglementare au evaluat dovezile medicale și au stabilit că participarea bărbaților biologici la competițiile feminine nu poate fi justificată, atât din motive de echitate, cât și de siguranță.

În 2020, World Rugby a concluzionat că „în prezent nu există nicio bază pe care să se poată asigura siguranța și echitatea jucătoarelor de rugby biologic feminine în cazul în care acestea se confruntă cu situații de contact cu jucători ale căror avantaje biologice masculine persistă în mare măsură”. Știința medicală care susține această concluzie a devenit și mai puternică în anii următori.

Știința ne spune clar ceea ce bunul simț ne-a spus dintotdeauna. Atletismul se referă la corpuri, nu la identități. Dacă permitem băieților și bărbaților să participe la competiții feminine, fetele și femeile vor suferi prejudicii.

