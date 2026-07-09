Raport: Populația SUA se îndreaptă spre o scădere până în 2054

Populația Statelor Unite se apropie deja de nivelul maxim și va începe să scadă în mai puțin de 25 de ani, dacă nu se vor lua măsuri urgente pentru a

Populația Statelor Unite se apropie deja de nivelul maxim și va începe să scadă în mai puțin de 25 de ani, dacă nu se vor lua măsuri urgente pentru a inversa tendința de scădere rapidă a natalității din țară, potrivit unui studiu demografic aprofundat publicat recent.

Marți, Institutul pentru Studii Familiale (IFS) a publicat o analiză aprofundată a datelor privind fertilitatea, care se întind până în secolul al XIX-lea, constatând că actuala rată record de natalitate din SUA, de 1,6 copii pe femeie, a determinat țara să intre în „a treia perioadă istorică de fertilitate prelungită sub rata de înlocuire”.

„Este important de subliniat”, precizează raportul, „că această perioadă actuală de declin este deja mai lungă decât declinurile anterioare, a atins niveluri mai scăzute și este mai răspândită pe întreg teritoriul țării”.

Raportul IFS avertizează că, dacă tendințele actuale ale fertilității vor continua să scadă în ritmul actual, populația SUA va atinge un maxim de aproximativ 351 de milioane în anul 2054 — „cu câteva decenii mai devreme decât previziunile”. Cu toate acestea, „dacă ratele de fertilitate se vor stabiliza, populația va atinge un maxim de aproximativ 366 de milioane și va începe să scadă în anii 2080”.

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Raportul a fost publicat la doar o săptămână după ce a apărut știrea că „verișoara” Americii de peste ocean a început deja să se depopuleze, numărul deceselor din Regatul Unit depășind acum numărul nașterilor pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Oficiul Național de Statistică (ONS) al țării a prevăzut „cu 450.000 de decese mai multe decât nașterile în următorul deceniu”, iar Centrul pentru Justiție Socială (CSJ) din Marea Britanie a observat că, în ciuda faptului că marea majoritate a femeilor britanice își exprimă dorința de a avea copii, „se estimează că trei milioane de femei cu vârste cuprinse între 16 și 45 de ani nu vor avea copii”.

După cum subliniază raportul IFS, același fenomen se manifestă în prezent și în Statele Unite. „Decalajul dintre ratele reale de fertilitate și numărul de copii pe care americanii declară că și-l doresc atinge niveluri ridicate”, sondajele arătând că „americanii cred, în mod eronat, că vor avea aproximativ 2 copii fiecare și aspiră să aibă 2,4 copii fiecare”, în timp ce rata reală a natalității se situează în prezent la 1,6 copii pe femeie.

Experții afirmă că consecințele demografice ale scăderii ratei fertilității vor fi grave. „Conform modelelor noastre, populația SUA va atinge nivelul maxim în anii 2050, urmată de un declin abrupt, dacă tendințele privind fertilitatea se mențin”, a declarat pentru The Washington Stand Peter Foreshaw Brookes, cercetător asociat la IFS și coautor al noului raport.

„Începând cu anul 2025, persoanele cu vârsta peste 65 de ani necesitau deja cheltuieli pe cap de locuitor de peste trei ori mai mari decât media populației, dar numărul celor cu vârsta peste 65 de ani nu va face decât să crească în continuare, în condițiile tendințelor actuale. Odată cu scăderea populației în vârstă de muncă, vor exista mai puțini tineri inovatori și antreprenori care să permită creșterea productivității necesare pentru a susține o populație vârstnică în creștere, cu un număr mai mic de tineri”.

Perspectivele pentru Regatul Unit sunt și mai sumbre, potrivit lui Sophie Ladd de la CSJ.

„Anglia se va confrunta cu o scădere de 300.000 de elevi din grădinițe și școli primare până în 2030, ceea ce echivalează cu numărul de copii din aproximativ 1.150 de școli”, a menționat ea într-un e-mail transmis către TWS. „Această situație nu afectează doar familiile, ci pune în pericol și locurile de muncă, estimându-se că, ca urmare, vor dispărea între 34.000 și 34.000 de locuri de muncă. În plus, OBR [Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară] avertizează că datoria publică ar putea ajunge la 270% din PIB până în anii 2070, pe măsură ce costurile legate de îmbătrânirea populației vor crește”.

Cu toate acestea, Ladd consideră că rata natalității din Regatul Unit poate fi stimulată, în parte, prin reforme ale finanțării publice, inclusiv „acordarea unui sprijin prioritar în primii ani de viață ai copiilor, reducerea costurilor administrative legate de căsătorie și reformarea sistemului fiscal pentru a reflecta costurile creșterii copiilor”, precum și prin reformarea sistemului de finanțare a pensiilor, cu scopul de a „redirecționa resursele către familiile tinere”.

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Raportul IFS susține, de asemenea, că legiuitorii din SUA pot găsi modalități eficiente de a încuraja familiile numeroase, inclusiv prin alocații pentru copii care nu vor „ruina bugetul”.

„Alocațiile generoase pentru copii, în valoare de cinci sau șase cifre, pot fi finanțate cu mai puțin de 1% din bugetul federal; de fapt, acestea sunt mai ieftine decât extinderile recent propuse privind îngrijirea copiilor sau concediul parental”, susține raportul. Printre alte politici pro-natalitate menționate se numără credite fiscale pentru îngrijitorii copiilor, reforme ale legislației fiscale privind căsătoria și intensificarea construcției de locuințe adaptate nevoilor familiilor.

Majoritatea experților susțin că o schimbare culturală în direcția creșterii numărului de copii are șanse mai mari să inverseze scăderea natalității decât reformele politice. Raportul IFS subliniază că „cultura grupului de prieteni este un factor-cheie asociat cu fertilitatea”, explicând că faptul de a avea „prieteni foarte cooperanți, în comparație cu cei relativ puțin cooperanți, poate crește dimensiunea dorită a familiei pentru tinerii americani cu aproape un copil întreg pe familie și poate spori intenția cuplurilor de a mai avea un copil cu aproximativ 10 puncte procentuale”.

În plus, o cultură a celebrităților favorabilă familiei este, de asemenea, importantă, raportul precizând că „fanii celebrităților care au ei înșiși mai mulți copii doresc, la rândul lor, să aibă mai mulți copii”. „Faptul că o celebritate admirată are un copil în plus poate crește dimensiunea dorită a familiei unei persoane cu până la 0,15 copii”, a constatat studiul.

În concluzie, susține Brookes de la IFS, „Este ușor să uităm că aceasta este o tragedie umană: fertilitatea scăzută înseamnă că mai puțini oameni au numărul de copii pe care și-l doresc (ceea ce îi expune unui risc mai mare de depresie) și că se nasc mai puține vieți”.

„Dar există multe lucruri pe care le putem face pentru a combate scăderea vertiginoasă a fertilității și pentru a-i sprijini pe oameni să aibă numărul de copii pe care și-l doresc”, a subliniat el. „Mulți au sugerat că există un conflict între soluțiile culturale și cele economice, dar noi, la IFS, considerăm că aceasta este o dihotomie falsă. Raportul nostru vorbește despre importanța modelelor culturale și a prietenilor care oferă sprijin, propunând în același timp o inițiativă care ar acorda un sprijin financiar substanțial viitoarelor generații de părinți, la un cost fiscal sustenabil”.