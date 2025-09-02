Regulamentul Serviciilor Digitale al UE (DSA) – o amenințare la adresa libertății de exprimare, chiar și pentru americani

Uniunea Europeană a introdus Actul serviciilor digitale (Digital Services Act – DSA), un pachet legislativ menit să reglementeze platformele online. Însă, potrivit organizației Alliance Defending Freedom (ADF), această lege se transformă într-un instrument periculos de cenzură, cu efecte ce depășesc granițele Europei și pun în pericol libertatea de exprimare la nivel global.

1. Amenzi uriașe pentru platformele digitale

Potrivit DSA, giganți precum Facebook, Instagram, YouTube sau X pot fi amendați cu până la 6% din venitul lor anual global dacă nu elimină rapid conținutul considerat „ilegal”. ADF avertizează că aceste sancțiuni îi forțează pe operatori să cenzureze excesiv pentru a evita pierderi financiare.

2. Ce înseamnă „conținut ilegal”?

Noul regulament definește vag acest termen: „orice conținut ilegal în Uniunea Europeană sau în orice stat membru, în orice moment”.

Această formulare lasă loc interpretărilor arbitrare. Noțiuni precum „discurs de ură”, „dezinformare” sau „siguranță online” pot fi invocate pentru a suprima opinii incomode.

„Practic, un grup de birocrați nealeși din Europa decide ce putem sau nu putem spune în întreaga lume”, atrage atenția ADF.

Efectul „celui mai restrictiv” în UE

DSA permite ca orice lege restrictivă dintr-un stat membru să fie aplicată în întreaga zonă UE, creând un efect de „standard minim” invers — în sens negativ: cea mai severă lege prevalează.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

ADF notează că astfel, cea mai dură legislație în materie de cenzură devine standard pentru toată Europa, cu impact și asupra utilizatorilor din afara continentului.

3. Consecinţe globale și impactul asupra Americii

ADF avertizează că DSA nu este doar o reglementare locală — modelul este atât de puternic încât riscă crearea unui efect de „Brussels Effect”, în care standardele UE devin norme globale, chiar și pentru Statele Unite.

Un raport al Comisiei Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA din iulie 2025 afirmă că DSA este folosit ca instrument de cenzură pentru discurs politic, impunând platformelor americane să-și ajusteze regulile de moderare la nivel global conform cerințelor europene

De asemenea, președintele FCC, Brendan Carr, a declarat că DSA este incompatibil cu tradiția americană a libertății de exprimare, iar administrația americană analizează soluții tehnice de separare (geofencing) pentru a proteja drepturile cetățenilor.

În concluzie, deși se prezintă ca o măsură pentru siguranța online, Regulamentul Serviciilor Digitale din Uniunea Europeană riscă să devină cea mai amplă infrastructură de cenzură la nivel internațional.

Cu amenzi colosale, definiții vagi și efecte internațioanle, DSA amenință să transforme spațiul digital într-un teritoriu unde libertatea de exprimare este la discreția autorităților europene.

Share this: Facebook

X

